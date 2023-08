Al final del año pasado, la balanza comercial de la plata registró un superávit de 2,330.2 millones de dólares. Sin embargo, se observó un decrecimiento del 12.3% en las exportaciones y un descenso del 8.1% en las importaciones.

Karen Flores, directora de la Camimex, subraya que es necesario buscar opciones de dinamizar a la industria “de incentivar al sector, de impulsarlo, para que sigamos abasteciendo los mercados internos”, asevera.

Hasta el momento, las autoridades aún no han publicado el reglamento que marcará la nueva reforma minera. El sector espera que esta normativa ofrezca un panorama más claro y seguro sobre las reglas que regirán la industria en el futuro cercano.

“La Camimex ha tenido apertura para poder negociar y buscar lo más conveniente para no perder competitividad, no es que la industria quiera ganar más dinero por ganar más dinero, es simplemente no perder competitividad”, agrega Gutiérrez.