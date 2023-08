María Félix y muñecas coleccionables: el otro mercado que brilla para Mattel

Mattel notó esta tendencia y no tardó en capitalizarla con la creación de la línea Barbie Signature - Tribute, una serie de muñecas coleccionables inspiradas en personajes femeninos sobresalientes en diversos campos, como la diseñadora Vera Wang, la actriz LGBT Laverne Cox o la icónica Lucille Ball. La última de ellas es la diva del cine mexicano Maria Félix.

paul (Mattel.)

Esta línea se ha convertido en un recurso efectivo para mantener el interés de los coleccionistas y fanáticos de Barbie, quienes están dispuestos a pagar hasta siete veces más por una muñeca. Por ejemplo, la Barbie de María Félix tiene un costo de 1,499 pesos, mientras que las versiones estereotípicas de la muñeca tienen precios más bajos, que rondan los 200 o 300 pesos.

Ángel Méndez, consultor de negocios y académico en la Escuela Bancaria y Comercial (EEB) considera que, además de cambiar el concepto de que los juguetes no son sólo para niños, con estas líneas coleccionables la empresa de juguetes apuesta al mercado de la nostalgia. “(Mattel) apuesta por un nicho que se mantiene cautivo, que ve las piezas no como juguetes sino como objetos coleccionables, que crecen su valor si no salen de su caja”, declara el académico.

MarketDecipher.com estimó en el último informe de investigación, "Tamaño del mercado de juguetes coleccionables, estadísticas, análisis de tendencias de crecimiento e informe de pronóstico", que el mercado global de juguetes coleccionables valía 18,253.2 millones de dólares en 2021 y ha pronosticando que alcanzará los 40,355.5 millones de dólares para 2032.

Personajes de la película de Barbie inspiran nuevas ediciones especiales

Mattel también ha aprovechado el éxito de la película de live action inspirada en la muñeca para lanzar ediciones limitadas de algunos de los personajes, como la Barbie 'rarita' o el Ken de la Mojo Dojo Casa House, que salió a la venta con un precio de 75 dólares, equivalentes a 1,282 pesos mexicanos.

Luis Felipe Díaz Muñoz, experto en marketing y profesor en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Tlalnepantla, resalta que esta estrategia no solo ofrece un valor añadido a los consumidores, sino que también va en línea con la nueva filosofía de la marca Barbie, de adaptar a la muñeca a los nuevos roles y empoderamiento de las mujeres en la sociedad actual. “Es una muñeca que hoy en día está más vigente que nunca”, añade el académico.

Ken de la Mojo Dojo Casa House y Barbie 'rarita' (Cortesía)

La película ha conseguido atraer a esta audiencia adulta al mundo de Barbie, lo que ha contribuido a su impacto en el mercado y a un aumento reciente en las ventas. Para Ynon Kreiz, presidente y director ejecutivo de Mattel, el boom que se generó con la película protagonizada por Margot Robie será recordado como un hito en la historia de la empresa, y proyecta que de un empuje a las ganancias en los próximos meses.

De enero a junio, la marca tuvo una facturación por 459.6 millones de dólares en el primer semestre del año, una caída de 23% en su comparación anual. Las ventas netas de Mattel disminuyeron 16% en el primer semestre del año, de acuerdo con su reporte financiero. Sin embargo, con el éxito de Barbie, the movie, las cifras podrían tener un giro.

Ángel Méndez, consultor de negocios y académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EEB), señala que los adultos alrededor del mundo están cada vez más dispuestos a gastar dinero en juguetes, incluso si son para sus hijos. “Esperemos a fin de año a ver qué impacto tendrá la película en las finanzas de la empresa”, añade.

Mientras tanto, las últimasediciones especiales de Mattel han volado de los anaqueles.