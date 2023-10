Según el estudio Simindex, en 2021 y 2022, el 84% de los automóviles seminuevos se vendieron en menos de 90 días después de llegar al concesionario, un porcentaje que ha disminuido al 75% en el presente año.

Desde la perspectiva de San Román, este mercado no está experimentando una disminución, sino que más bien está volviendo a su tamaño habitual. Durante los últimos años, este mercado se expandió debido a una serie de incentivos, como los créditos bancarios, que se habían centrado en los vehículos nuevos.

El experto estima que la ganancia promedio de un automóvil seminuevo es de 30,000 pesos, aunque en el punto de máxima demanda, este valor llegó a alcanzar los 40,000 o incluso 50,000 pesos. En contraste, señala que en el segmento de los vehículos nuevos, las ganancias ni siquiera se acercan a esa cifra.

"En los mercados más desarrollados, los distribuidores obtienen sus ganancias principalmente de la venta de vehículos seminuevos, no de los nuevos. Durante muchos años he sostenido que en México esta ecuación estaba invertida, y no estaba mal. Sin embargo, en el caso de los vehículos nuevos, habrá muchas regulaciones adicionales en el momento de la venta, lo que hace que la venta de vehículos seminuevos sea más rentable", concluye San Román.