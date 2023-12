Campeche, y en especial Ciudad del Carmén, han vivido por décadas a la sombra de la industria petrolera. La región registró un crecimiento económico inesperado tras la puesta en marcha del activo petrolero Cantarell –que llevó a México a su pico de producción de crudo–. Pero ello ya ha quedado sólo como anécdota con la declinación de la sonda petrolera de Campeche. En el 2021 –el último dato disponible–, por ejemplo, el estado registró una disminución de su Producto Interno Bruto (PIB) de 4.6%. El resto del país creció en 4.6% anual. Campeche fue el único con una variación negativa.

Campeche, la capital, es considerada como una ciudad de paso. Es el punto medio entre la zona donde se desempeña la actividad petrolera de Tabasco y la del propio estado, y Mérida. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur) de la entidad, antes del Tren Maya, el promedio de alojamiento era de solo una noche. Hoy se encuentra entre 1.5 y 1.7 noches.

El gobierno del estado ha intentado posicionar a la entidad como un destino turístico. Pero hacer competencia a otros sitios del sur del país como Yucatán y Quintana Roo ha sido históricamente una tarea complicada. Ahora, el Tren Maya podría cambiar el panorama.

En la ciudad los grandes hoteles de cadena continúan siendo los mismos: Holiday Inn, Gamma de Fiesta Inn, City Express y Misión. Los alojamientos en hogares, que suelen ofertarse a través de aplicaciones, como Airbnb, se han duplicado en los últimos años y ahora son más de 1,000, según Sectur. Para estos últimos, el promedio de estancia oscila en 3.2 noches.

Para Alfonso Canul, el jefe de servicio de un hotel familiar en el centro de Campeche, el nuevo proyecto también simboliza un atractivo panorama. Desde hace dos semanas, dice, ya no había disponibilidad en habitaciones para la noche previa, ni para el día en el que el tren hará su primer recorrido. “Sí, es una moneda al aire saber lo que pasará con el Tren Maya, pero hasta ahorita nos ha ido muy bien y esperemos que así nos siga yendo. Tú vas al centro y encuentras a alemanes, extranjeros, pero no ves nacionales ¿Por qué no locales? Porque le hace falta más fuerza, pero el Tren Maya nos pone en el ojo del huracán”, menciona.

Campeche ocupa el sitio 26 en cuanto a recepción de turismo, de acuerdo con los datos a 2021, los últimos disponibles contenidos en el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México. El estado recibe apenas el 10% de turistas que llegan a Quintana Roo.