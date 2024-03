Cuatro personas que viajaban en un SUV de Honda fueron emboscadas en la carretera que une León, Guanajuato, con Lagos de Moreno, Jalisco. El incidente tuvo lugar cuando uno de los pasajeros sugirió hacer una parada en una gasolinera para ir al baño. En ese momento, un niño de no más de 12 años se acercó al vehículo.

Según relata una de las víctimas, quien pidió que su nombre no se citara, el niño mostró un interés singular por la camioneta y realizó preguntas que no eran propias de su edad ni de la situación. "Empezó a preguntarnos si la camioneta era nuestra, que por qué no traía placas, que estaba muy padre y que le gustaba mucho el vehículo", dijo.

Unos 5 kilómetros más adelante, los ocupantes se percataron que otro SUV los seguía. El vehículo se emparejó y sus tres ocupantes, dos de ellos armados, los obligaron a detenerse.

Era un martes a las 13:00 horas. “Nos pidieron que nos agacháramos y que no levantáramos la cabeza para nada. Nos estaban encañonando. Fue muy rápido cuando salimos de la autopista. Como que ellos ya tienen sus caminos trazados. Sentimos que íbamos a un lugar, una terracería, porque todo el camino íbamos moviéndonos bruscamente dentro de la camioneta”, detalla una de las víctimas.