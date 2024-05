Nos guste o no los veganos están cimbrando la producción de carne animal

La foodtech NotCo lo sabe, por eso, junto a la agencia Gut México, lanzó la campaña ‘Not So Happy Animals’ en la que cuestiona la representación de animales felices en los logotipos de productos alimenticios. La iniciativa evidencia la discrepancia entre estas imágenes y las condiciones reales que enfrentan los animales en la cadena de suministro.

Mediante el escaneo de algunos logotipos, como el de Pollo Feliz o Ala Porky, el usuario puede acceder a contenido en realidad aumentada que muestra un mensaje sobre el animal y una canción irónica. Al final de cada reproducción, aparece un enlace para conocer y adquirir los productos de NotCo hechos a base de plantas.

Sebastián Regiani, director creativo de Gut México, enfatiza que la intención no fue incrementar el número de veganos en México ni fomentar la polarización en torno a las preferencias alimenticias. Conscientes de que el mensaje podría generar divisiones, optaron por utilizar el humor como estrategia para iniciar una conversación y motivar al público en general a cuestionar las prácticas dentro de la industria cárnica.

"Claramente hay un objetivo de posicionamiento de marca, de penetración de mercado y de que nos prueben cada vez más consumidores. El año pasado hicimos un estudio y vimos que aquellos que prueban nuestros productos tienen un 97% de probabilidades de recompra”, agrega Andrea Santa María, Brand & Portfolio Manager de NotCo México.

La foodtech no compartió datos sobre la tasa de conversión, pero la campaña logró más de 38 millones de impresiones y un incremento del 30% en las ventas en autoservicios, mientras que ciona que su estrategia se centra en reconocer todos los sistemas alimentarios, ya que sus clientes están cada vez más interesados en la salud. Se ha superado la percepción de que lo orgánico no es tan sabroso; no obstante, la empresa B2B identificó que el reto para las marcas sigue siendo ofrecer sabor auténtico y nutrición de manera simultánea.

“Aquellos con un estilo de vida consciente no se intimidan por un mensaje directo sobre la realidad de la producción de alimentos. La campaña aborda la temática de manera simpática y confrontativa, siendo coherente con la marca. Este diálogo ya no asusta tanto como antes; es gradual, pero, eventualmente, todos acabaremos probando este tipo de producto”, comenta Benítez.

Desde su trinchera, la empresa de saborizantes Kerry reconoce los cambios en los hábitos de consumo y las nuevas preferencias de los consumidores, a pesar de no venderlos directamente. Alejandra Rullán, Sustainability, Nutrition Lead Latin America de la empresa, menciona que su estrategia se centra en reconocer todos los sistemas alimentarios, ya que sus clientes están cada vez más interesados en la salud.

Una cuestión de precios y sabor

Se ha superado la percepción de que lo orgánico no es tan sabroso; no obstante, la empresa B2B identificó que el reto para las marcas sigue siendo ofrecer sabor auténtico y nutrición de manera simultánea. Rullán también reconoce la importancia de la sustentabilidad en esta ecuación, así como el precio.

“Aunque un producto puede ser delicioso y respetuoso con el planeta, si su precio es elevado, las ventas se ven comprometidas. Es una ecuación compleja en la cual el costo debe ser considerado, ya que, de lo contrario, los consumidores podrían admirar la propuesta pero no poder acceder a ella”, dice.

Mateo Montes de Oca, codirector general de Thanks Agency, tiene otra lectura. No todas las empresas están ajustando su operación y su discurso. Si bien algunas marcas han entendido la relevancia de ser sustentables, otras todavía no lo son o cometen prácticas que caen en el washing o intento superficial de aparentar un compromiso sustentable.

“Pero el washing no es sostenible a largo plazo. Las marcas deben ir más allá de las palabras y respaldar sus mensajes con acciones concretas. Los consumidores esperan que más marcas se sumen a esta tendencia al comprender la importancia de la autenticidad y la acción en la construcción de una imagen más responsable”, afirma el directivo.