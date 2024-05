Nestlé, un participante en el mercado de cafeteras y café de cápsulas con sus marcas Dolce Gusto y Nespresso, ha diseñado una estrategia para mitigar el impacto del reciente arancel del 20% impuesto por la Secretaría de Economía, con el objetivo de impulsar la industria cafetalera nacional y fortalecer la producción de café verde en el país.

Laurent Freixe, CEO de Nestlé para Latinoamérica, afirmó en una entrevista con Expansión que la compañía no tiene planes inmediatos de trasladar la producción de sus cápsulas a México para eludir el arancel. “Los productos de Nespresso se fabrican en Suiza y por el momento no tenemos proyectos fuera del país y Dolce Gusto se fabrica en otros mercados, pero por el momento no necesitamos más capacidad”, declaró Freixe. A pesar del nuevo impuesto, Nestlé se mantiene firme en su estrategia de mercado.

La empresa ha capitalizado la creciente tendencia de consumo de café en México a través de sus marcas premium, que no solo ofrecen una gama de cápsulas de café, sino también máquinas especializadas y experiencias exclusivas para sus usuarios. Nespresso, en particular, se ha posicionado como una marca que ofrece más que café, proporcionando a sus consumidores una experiencia completa con máster clases, programas de lealtad y opciones de reciclaje en sus boutiques.