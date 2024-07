BWH Hotels se recupera en el mercado mexicano, impulsado por las nuevas dinámicas de los viajeros generadas a partir de la pandemia. El grupo hotelero, que cuenta entre sus marcas con cadenas como Best Western y Aiden, considera a México su mercado más importante en América Latina. En este contexto, planea la apertura de al menos tres nuevos complejos, aprovechando la recuperación del turismo tras los cierres de 2020.

Richard Rehwaldt, vicepresidente para América Latina de BWH Hotels, destaca que sus marcas tradicionales, Best Western y Best Western Plus, han experimentado un mayor impulso en el país. Estos hoteles están atrayendo principalmente a turistas de ocio que buscan destinos específicos para el descanso durante cortas temporadas, como fines de semana.

A este grupo de viajeros se han sumado los nómadas digitales, trabajadores que tienen la oportunidad de laborar de forma remota sin una residencia fija. Rehwaldt menciona que, aunque este segmento aún es pequeño y representa entre el 3% y 4% de su ocupación hotelera, es significativo debido a la duración de sus estadías, que pueden extenderse hasta un mes.