Probamos el BYD King en condiciones óptimas y exigentes: así fue su rendimiento

Pros y contras de los PHEV

Uno de los mayores avances en esta tecnología ha sido el incremento en la autonomía de conducción en modo completamente eléctrico. Óscar Hernández, jefe de producto de BYD México, recordó que hace solo tres o cuatro años, los primeros modelos PHEV permitían recorrer en promedio entre 30 y 40 kilómetros con una sola carga.

Hoy, esa cifra ha aumentado de manera significativa, y algunos modelos pueden alcanzar entre 50 y 100 kilómetros en modo eléctrico. Esta mayor autonomía permite a los conductores cubrir trayectos cortos cotidianos —como el viaje diario al trabajo— sin necesidad de utilizar el motor de combustión, contribuyendo así a una mayor eficiencia de combustible.

Pero este beneficio tiene un matiz importante: para maximizar las ventajas de un PHEV, los propietarios deben estar comprometidos a cargar regularmente la batería del vehículo. Si el vehículo no se enchufa y la batería no se recarga, el motor de combustión entra en acción mucho más frecuentemente.

En ese caso, el PHEV se convierte en un vehículo híbrido tradicional, pero con una desventaja crítica: la batería no cargada representa un peso adicional. Este exceso de peso aumenta el consumo de combustible, lo que, en lugar de mejorar la eficiencia, puede hacer que el consumo sea mayor que el de un automóvil de combustión interna estándar.

BYD King, a prueba

Uno de los más recientes competidores en el segmento de los híbridos enchufables es el BYD King. Con un precio inicial de 499,800 pesos se posiciona como un rival directo del Toyota Prius, no solo por su rango de precios, sino también por sus características técnicas. El BYD King ofrece una autonomía de hasta 50 kilómetros por carga en modo completamente eléctrico. Según su ficha técnica, este sedán híbrido enchufable tiene un consumo de combustible de 3.9 litros por cada 100 kilómetros en ciclo combinado.

Además, la tecnología de estos vehículos permite que la batería se regenere de forma automática durante la conducción, extendiendo el rango unos metros adicionales. Esto significa que un recorrido de 100 kilómetros se puede lograr casi sin gastar gasolina. Lo pusimos a prueba.

Para realizar una evaluación justa y comparable, se diseñó un recorrido de 100 kilómetros, dividiendo la prueba en dos fases: una en condiciones óptimas y otra en condiciones más exigentes. Durante la primera fase, se buscó maximizar la eficiencia del vehículo utilizando lo menos posible el frenado y las aceleraciones bruscas, aprovechando la inercia del BYD King en cada tramo del recorrido. Bajo estas condiciones ideales, el vehículo logró recorrer 98.5 kilómetros con un consumo promedio de combustible de apenas 0.524 litros.

En contraste, durante la segunda fase de la prueba, el vehículo fue sometido a un uso excesivo del freno, simulando un entorno de conducción menos eficiente y más demandante. En estas condiciones, el BYD King recorrió 98.1 kilómetros con un consumo promedio de 0.669 litros, lo que demuestra una mayor demanda de combustible bajo un manejo menos cuidadoso.

Sin embargo, en ambos casos completamos los 100 kilómetros con menos de un litro de gasolina, aprovechando en gran medida el modo eléctrico. Esto fue posible gracias a la autonomía de la batería y al frenado regenerativo, que permitió recuperar algunos kilómetros adicionales de autonomía.

Tips para un manejo eficiente en un PHEV

La clave del éxito de los híbridos enchufables radica, por tanto, en la rutina de carga. Aquellos propietarios que no conectan sus vehículos regularmente a una fuente de electricidad, ya sea por falta de acceso a estaciones de carga o por simples hábitos de uso, no solo no obtienen los beneficios esperados, sino que pueden terminar gastando más en combustible.

“Lo más recomendable es tener un cargador en casa, para poder utilizar casi siempre el modo 100% eléctrico”, sugiere Hernández.

Otra estrategia importante es moderar la aceleración. “Si tú aceleras de 0 a 100 en todos los semáforos, la batería no te va a durar nada”, advierte Hernández. Según su experiencia personal, el uso eficiente del frenado regenerativo en bajadas puede ser clave para extender la autonomía del vehículo entre 5 y 10 kilómetros gracias a la regeneración de energía durante la bajada.

Finalmente, Hernández menciona la importancia de una configuración adecuada del “State of Charge” (SOC), que permite mantener el nivel de carga de la batería entre el 20% y el 75%. “Cuando usas el vehículo en la ciudad, lo ideal es que el nivel de carga quede lo más bajo posible, para aprovechar la mayor cantidad de batería en modo eléctrico”, recomienda.