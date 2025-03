Fatiga, accidentes y privacidad: la polémica sobre las cámaras en camiones

Killen recuerda un comercial reciente, emitido en Estados Unidos, que ilustra el cambio en la industria. “En el clip, un conductor con 30 años de experiencia dice que no le gusta la cámara en su camión. No es lo que él firmó cuando decidió convertirse en transportista. Para muchos, esto no es solo un empleo, es un estilo de vida que ahora está bajo vigilancia constante”.

Una solución que divide opiniones

Las empresas de telemática argumentan que las cámaras en cabina mejoran la seguridad. Según el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), 80% de los accidentes en carreteras federales involucran al conductor de unidades de carga y la fatiga es una de las principales causas. La videotelemática, combinada con inteligencia artificial, detecta signos de agotamiento, como movimientos anormales del cuello, cambios en la velocidad o microsueños, esos momentos de cabeceo y entrecerrado de ojos que evidencian cansancio.

“El índice de fatiga es difícil de medir, pero con tecnología logramos hacerlo”, afirma Omar Arellano, CEO de Motive México, una empresa de telemática. “Si el sistema detecta que el operador está cansado, envía una alerta a la empresa y al conductor, esto reduce hasta en 60% los accidentes relacionados con el agotamiento al volante”.

La videotelemática, combinada con inteligencia artificial, detecta signos de agotamiento, como movimientos anormales del cuello, cambios en la velocidad o microsueños. (Cortesía )

Para las empresas de transporte, la videotelemática también ofrece otra ventaja: pruebas en caso de accidentes. “Si un camión vuelca, la grabación muestra qué ocurrió realmente. Muchas veces se culpa al tráiler, pero las imágenes pueden demostrar que la responsabilidad fue de otro vehículo”, explica Juan Cardona, vicepresidente de Ventas para Latinoamérica en Geotab.

Sin embargo, para los choferes el argumento de la seguridad no es suficiente. Cardona reconoce que la videotelemática transformó la relación entre transportistas y empresas. “Sí, la tecnología redujo accidentes en un 40% en el primer año de implementación en algunas flotas, pero también cambió la dinámica del trabajo. Muchos conductores ven esto como una pérdida de autonomía”.

El reto de atraer talento joven

El transporte de carga enfrenta otro reto: la falta de nuevos conductores. Según la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), México tiene un déficit de 60,000 operadores, y la tendencia no mejora.

Para Killen, la tecnología también influyó en esta crisis. “Los jóvenes ya no ven atractivo este trabajo, no quieren pasar horas en un camión con una cámara observándolos todo el tiempo, prefieren manejar Uber o hacer algo diferente, antes que sentirse vigilados cada minuto”.

Con un promedio de edad de 40.6 años, la fuerza laboral de los transportistas en México se conforma, en su mayoría, por personas con una larga trayectoria en la carretera. Para muchos de ellos, la llegada de tecnologías como la videotelemática representa un cambio drástico en la forma en que trabajaron durante décadas.

A pesar de la resistencia, la videotelemática llegó para quedarse. Empresas como Motive y Geotab apuestan por su implementación en México. Actualmente, Motive tiene 40 clientes en el país, la mayoría en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y espera duplicar su cartera hacia finales de año.

Para Arellano, de Motive, la clave está en cambiar la percepción de los conductores. “Al principio, la reacción es de rechazo, pero cuando ven los beneficios muchos terminan aceptándolo. No castigamos a los operadores, los ayudamos a ser más seguros en la carretera”.