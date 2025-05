Más allá de Tesla

Mientras se resuelve el futuro de la planta de Tesla, otras inversiones —en sectores distintos al automotriz— han encontrado en Nuevo León un lugar idóneo para establecerse. El pasado 8 de mayo, por ejemplo, Bulkmatic de México colocó la primera piedra de una terminal logística en Pesquería, con una inversión anunciada de 250 millones de dólares.

Loo señala que diversos factores hacen atractiva a la entidad para los inversionistas: la disponibilidad de mano de obra calificada, terrenos adecuados y las ventajas del contenido regional exigido por el T-MEC.

“Hemos visto muchísimo movimiento en el último mes y medio. En enero y febrero las empresas estaban muy cautelosas respecto a inversiones y expansiones, pero ahora sí notamos una segunda ola de nearshoring… Hay muchos proyectos de energía que vamos a anunciar en los próximos meses”, adelanta.

Datos de la consultora Datoz muestran que el interés por nuevos espacios en la entidad sigue al alza. En el primer trimestre de 2022, la cotización de las rentas en parques industriales en Nuevo León era de 0.554 dólares por pie cuadrado al mes. Al cierre del primer trimestre de este año, subió a 0.659 dólares.

Más allá de Tesla, el sector automotriz mantiene el optimismo con inversiones como la de Volvo, que en agosto pasado anunció 700 millones de dólares para una nueva planta de camiones, monto que elevó a 1,000 millones en abril de este año.

“En Nuevo León seguimos trabajando en la planta de Volvo Trucks, que ya está en construcción. Ese fue un anuncio importante del año pasado, y aprovechará la base de proveedores existente… Algunos ya proveen a Volvo en Estados Unidos, y esperamos la llegada de más proveedores que completen la cadena”, comenta Montoya.

Mientras las señales desde el exterior se aclaran, el sector automotriz seguirá operando con lo que ya tiene, apoyado por las autoridades estatales. Para el Global Transportation & Innovation Summit 2025, organizado por la Secretaría de Economía estatal, el CLAUT y la iniciativa Nuevo León 4.0, se proyectan transacciones por hasta 5 billones de dólares en derrama económica, principalmente en los rubros de innovación, tecnología, electromovilidad e industria automotriz.

Hoy, el futuro industrial de Nuevo León no está detenido, pero sí marcado por una promesa que aún no aterriza. Y hasta que no se coloque la primera piedra —de verdad— la historia seguirá su marcha y el rumbo comercial también: cada semana, unos 800 camiones con proveeduría “Hecha en México”, y en particular “Hecha en Nuevo León”, seguirán su camino hacia la planta de Tesla en Estados Unidos.