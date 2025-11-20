Publicidad

Las marcas de autos (y modelos) más confiables según miles de conductores mexicanos

De acuerdo con el reporte más reciente de J.D.Power, la generación Z espera tener menores problemas con la tecnología que ofrecen distintas marcas de vehículos.
jue 20 noviembre 2025 10:25 AM
Revelan las marcas de autos más confiables en México 2025, también los que tienen más problemas
El Estudio de Calidad y Confiabilidad del Vehículo México 2025 se basa en las respuestas de 9,027 propietarios originales de vehículos de año modelo 2022 a 2024. (Foto: iStock)

Las generaciones tienen expectativas diferentes respecto a los vehículos de los que son propietarios. Así lo revela el más reciente informe de J.D. Power, el cual destaca que la generación Z reporta la mayor cantidad de problemas con sus vehículos, sobre todo en aspectos relacionados con la tecnología.

“Si bien los principales problemas varían entre generaciones, los clientes de la Generación Z esperan más de su vehículo en términos de tecnología, ya que el problema más frecuente para este grupo es la falta de tomas de corriente/puertos USB dentro del vehículo”, explicó el director general y country manager de J.D. Power de México, Gerardo Gómez.

El Estudio de Calidad y Confiabilidad del VehículoSM (VDS) México 2025 , que tomó en cuenta los problemas reportados por los propietarios originales de vehículos de un año a 36 meses, arroja que los autos híbridos tienen el mejor desempeño en confiabilidad, especialmente en aspectos como la experiencia de manejo y el tren motriz.

¿Qué analiza el estudio?

El más reciente estudio, hecho por la empresa líder en datos a nivel mundial en el sector automotriz, detalla que se examinaron 184 problemas específicos agrupados en nueve categorías principales del vehículo: exterior, experiencia de manejo, funciones/controles/pantallas (FCD), asistencia de manejo, infoentretenimiento, asientos, climatización, interior y tren motriz.

La confiabilidad general se determina por el número de problemas experimentados por cada 100 vehículos; una puntuación más baja refleja una mayor calidad.

Marcas mejor posicionadas

Mercedes-Benz ocupa el primer lugar en confiabilidad del vehículo entre las marcas de lujo por tercer año consecutivo.

Peugeot encabeza la confiabilidad del vehículo entre las marcas de volumen. SEAT se ubica en la segunda posición y JAC ocupa la tercera posición.

Los siguientes en la lista son:

Jeep

Chirey

Volkswagen

Kia

Nissan

Ford

Renault

Modelo Mejor Evaluado

A continuación, se enumeran los modelos mejor evaluados en cada segmento.

Sub-Compacto Básico: Nissan March

Sub-Compacto Superior: Volkswagen Polo

Compacto: Toyota Prius

SUV Básico: Volkswagen Taos

Crossover: Volkswagen Taigun

SUV Compacto: Toyota RAV4

Marcas peor posicionadas

Hyundai

Mazda

Honda

Chevrolet

Fiat

MG Motor

Dodge

RAM

¿Qué pasa con los autos híbridos?

La investigación detalla que los autos híbridos atraen más al consumidor En comparación con otros tipos de motorización ya que representan 60% de recompra por parte de los clientes. En contraste, los vehículos con motor de combustión interna presentan más problemas y una intención de recompra menor con 47%.

Los autos de China y EU tienen más quejas

Los propietarios de autos ensamblados en China y Estados Unidos reportaron un mayor número de quejas, mientras que los fabricados en Japón tienen menos.

Las marcas asiáticas de China y Japón presentan mayores problemas relacionados con el sistema de infoentretenimiento, por lo que se observa al desempeño tecnológico como un área clave de mejora. En tanto, las marcas chinas presentan menores niveles de lealtad, ya que solo 32% de los clientes señala que volvería a comprar la misma marca.

J.D.Power detalla que el estudio se basa en las respuestas de 9,027 propietarios originales de vehículos de año modelo 2022 a 2024. El levantamiento de información se llevó a cabo de noviembre de 2024 a agosto de 2025.

