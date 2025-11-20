Revelan las marcas de autos más confiables en México 2025, también los que tienen más problemas

Las generaciones tienen expectativas diferentes respecto a los vehículos de los que son propietarios. Así lo revela el más reciente informe de J.D. Power, el cual destaca que la generación Z reporta la mayor cantidad de problemas con sus vehículos, sobre todo en aspectos relacionados con la tecnología.
Las marcas de autos (y modelos) más confiables según miles de conductores mexicanos
“Si bien los principales problemas varían entre generaciones, los clientes de la Generación Z esperan más de su vehículo en términos de tecnología, ya que el problema más frecuente para este grupo es la falta de tomas de corriente/puertos USB dentro del vehículo”, explicó el director general y country manager de J.D. Power de México, Gerardo Gómez.
El Estudio de Calidad y Confiabilidad del VehículoSM (VDS) México 2025 , que tomó en cuenta los problemas reportados por los propietarios originales de vehículos de un año a 36 meses, arroja que los autos híbridos tienen el mejor desempeño en confiabilidad, especialmente en aspectos como la experiencia de manejo y el tren motriz.
¿Qué analiza el estudio?
El más reciente estudio, hecho por la empresa líder en datos a nivel mundial en el sector automotriz, detalla que se examinaron 184 problemas específicos agrupados en nueve categorías principales del vehículo: exterior, experiencia de manejo, funciones/controles/pantallas (FCD), asistencia de manejo, infoentretenimiento, asientos, climatización, interior y tren motriz.
La confiabilidad general se determina por el número de problemas experimentados por cada 100 vehículos; una puntuación más baja refleja una mayor calidad.
Leer más:
Marcas mejor posicionadas
Mercedes-Benz ocupa el primer lugar en confiabilidad del vehículo entre las marcas de lujo por tercer año consecutivo.
Peugeot encabeza la confiabilidad del vehículo entre las marcas de volumen. SEAT se ubica en la segunda posición y JAC ocupa la tercera posición.
Los siguientes en la lista son:
Jeep
Chirey
Volkswagen
Kia
Nissan
Ford
Renault
Modelo Mejor Evaluado
A continuación, se enumeran los modelos mejor evaluados en cada segmento.
Sub-Compacto Básico: Nissan March
Sub-Compacto Superior: Volkswagen Polo
Compacto: Toyota Prius
SUV Básico: Volkswagen Taos
Crossover: Volkswagen Taigun
SUV Compacto: Toyota RAV4
Marcas peor posicionadas
Hyundai
Mazda
Honda
Chevrolet
Fiat
MG Motor
Dodge
RAM
¿Qué pasa con los autos híbridos?
La investigación detalla que los autos híbridos atraen más al consumidor En comparación con otros tipos de motorización ya que representan 60% de recompra por parte de los clientes. En contraste, los vehículos con motor de combustión interna presentan más problemas y una intención de recompra menor con 47%.
Los autos de China y EU tienen más quejas
Los propietarios de autos ensamblados en China y Estados Unidos reportaron un mayor número de quejas, mientras que los fabricados en Japón tienen menos.
Las marcas asiáticas de China y Japón presentan mayores problemas relacionados con el sistema de infoentretenimiento, por lo que se observa al desempeño tecnológico como un área clave de mejora. En tanto, las marcas chinas presentan menores niveles de lealtad, ya que solo 32% de los clientes señala que volvería a comprar la misma marca.
J.D.Power detalla que el estudio se basa en las respuestas de 9,027 propietarios originales de vehículos de año modelo 2022 a 2024. El levantamiento de información se llevó a cabo de noviembre de 2024 a agosto de 2025.