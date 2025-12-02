La Comer irrumpe en "territorio Chedraui" y abre su primera tienda en Quintana Roo

Publicidad

La Comer llega a "territorio Chedraui": abre su primera tienda en Quintana Roo

Con esta apertura, la cadena suma 91 unidades en operación y expande su presencia a 16 entidades del país.
mar 02 diciembre 2025 02:19 PM
La tienda La Comer hará frente a las tiendas de Chedraui en Tulum. (Foto: Cortesía.)

Grupo La Comer llegó al sureste mexicano, una zona en la que Grupo Chedraui tiene una presencia relevante. La cadena de tiendas de autoservicio, cuya mayor cobertura se concentra en el centro del país, cortó el listón de su primera tienda La Comer en Quintana Roo, con una inversión de 1,120 millones de pesos.

La compañía detalló en un comunicado que con esta unidad se generan 531 empleos formales, de los cuales 381 son directos y 150 indirectos. Con esta apertura, la empresa suma 91 unidades comerciales de sus formatos Fresko y La Comer, Sumesa, City Market y City Market Café.

“Esta apertura representa un hito estratégico para la compañía, ya que marca la llegada del Grupo por primera vez al sureste mexicano. Confiamos en que la oferta diferenciada que ofrecemos en La Comer Tulum será del gusto de los tulumnenses y de sus visitantes, contribuyendo a elevar la competitividad de precios de alimentos, abarrotes y líneas generales en la zona”, dijo Santiago García, director general de Grupo La Comer, citado en un comunicado.

La nueva sucursal de Tulum

La unidad está ubicada en Tulum y tiene un stock de 56,000 productos en sus 9,249 metros cuadrados de piso de venta, además de un amplio estacionamiento con 335 cajones. La tienda cuenta con categorías como abarrotes, vinos y licores —con una amplia cava con etiquetas de México y el mundo—, electrónica, línea blanca y ropa de playa. También incluye las zonas especializadas que ofrece Grupo La Comer en sus tiendas, como Cafetería, Bistró y Gelato, así como su departamento de Panadería Artesanal.

Esta sucursal incorpora además elementos para el cuidado del medio ambiente, como un sistema de iluminación de bajo consumo tipo LED, una planta de tratamiento de aguas residuales que permite eliminar contaminantes y reutilizar el recurso, y un sistema de automatización para la iluminación, refrigeración y climatización, diseñado para optimizar el consumo de energía eléctrica.

En la misma zona se encuentra una tienda Chedraui Selecto, que, al igual que La Comer, ofrece productos de mayor valor agregado, como alimentos y bebidas gourmet e internacionales. La localidad también ha estado en el centro de la discusión debido a los señalamientos de altos precios por parte de empresas turísticas —como hoteleros y restauranteros—, además de la baja de turistas estadounidenses y locales.

Grupo La Comer reportó ingresos por 35,122 millones de pesos entre enero y septiembre, un aumento de 10.3% frente al mismo periodo del año anterior. Las ventas en tiendas comparables para los nueve meses del año se incrementaron 5.5%.

La utilidad operativa del periodo presentó un aumento de 17.2% contra el mismo lapso del año anterior, mientras que el margen EBITDA fue de 11.6%, generando un flujo de 4,071 millones de pesos, 14.3% más que el EBITDA registrado en el mismo periodo del año previo.

CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A.B. DE C.V. La Comer GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.

