Costco presenta demanda contra aranceles de Trump

La demanda fue presentada el 28 de noviembre de 2025 ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT), en Nueva York. El documento no especifica el monto con el que espera recuperar en reembolsos por los impuestos implementados al inicio del mandato de Trump.

Costco no es el único. Otras grandes marcas como Revlon, Kawasaki Motors y Bumble Bee Foods, están impulsado acciones legales contra los aranceles. También varios estados demócratas y otras pequeñas empresas han acudido al mismo tribunal especializado argumentando que estos impuestos indiscriminados son contrarios a la Constitución, ya que su imposición es teóricamente en el Congreso.

Tanto el CIT como la Corte de Apelaciones han dado la razón a los demandantes, aunque han mantenido temporalmente las sobretasas mentiras el caso se resuelve definitivamente en la Corte Suprema.

De acuerdo con AFP, los aranceles denominados sectoriales, que apuntan, por ejemplo, a la industria automotriz, el acero, el aluminio o el cobre, no han sido objeto de demandas.

En el caso de Costco, incluso si la Corte Suprema declara como ilegales los aranceles, puede que las sumas pagadas a la autoridad fiscal no sean reembolsadas, que fue el motivo principal por la que la cadena llevó el caso a los tribunales.

Según los registros del Tribunal de Comercio Internacional en Estados Unidos, más de 70 empresas han presentado demandas para que los jueces declaren los aranceles como ilegales, ordenen reembolsos y bloqueen a la Administración a la imposición de estos gravámenes posteriormente.

Los aranceles no tan populares entre los estadounidenses

De acuerdo a una encuesta que realizó CBS News con YouGov, el 38% de los estadounidenses está a favor que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a los bienes importados de otros países. El 62% se opone.

La opinión pública cambió respecto a un año. En una encuesta realizada por CBS News en noviembre de 2024, el margen estaba al 52% de la población a favor.

Según la encuesta de CBS News, el 62% de los encuestados está en desacuerdo por la forma en que el presidente Donald Trump gestiona la economía del país. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Este año, la perspectiva general considera que en el corto plazo, los aranceles provocarán el aumento de precios, con el 71% de los casos. Mientras que a largo plazo es de 51% y solo el 23% considera que ayudará a bajarlos.

La encuesta también preguntó a las personas qué otros efectos a largo plazo pueden generar en el país. El 40% opinó que añadirán nuevos puestos de manufactura en Estados Unidos, el 30% consideró que más bien se perderán y 30% que no cambiarán.

Fuera de los aranceles, el 62% de los encuestados está en desacuerdo por la forma en que el presidente Donald Trump gestiona la economía del país. Aquellas facciones de la población que muestran mayor apoyo a las políticas económicas son quienes se identifican como conservadores (79%), así como seguidores republicanos (83%).