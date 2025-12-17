Con Chipotle y Raising Cane's, Alsea renueva su "menú" de restaurantes para conquistar el 2026

Nuevas marcas para diversificar el crecimiento

Desde 2020, la compañía dio un volantazo para cambiar el rumbo y centrarse en identificar los locales más rentables y las marcas alineadas con sus objetivos de largo plazo. Ese ejercicio derivó en desinversiones puntuales que marcaron el camino de regreso a la rentabilidad.

En 2023, Alsea desincorporó 15 unidades de El Portón y Corazón de Barro, además de concretar la salida de 54 restaurantes Burger King en España. Más recientemente, avanzó en la venta de operaciones no esenciales, como Chili’s y P.F. Chang’s en Chile.

“Seguiremos buscando las marcas adecuadas que generen valor para nuestro portafolio y, al mismo tiempo, sabemos reconocer cuándo termina el ciclo de vida de una marca”, explicó Christian Gurría al referirse a la visión de largo plazo de la compañía.

Con ese marco, Alsea se prepara para sumar nuevos conceptos a su cartera. Uno de los movimientos más relevantes es el acuerdo para desarrollar Chipotle Mexican Grill en México, con aperturas previstas para 2026 como una prueba gradual del mercado.

El plan contempla abrir cinco restaurantes Chipotle en el norte del país, mientras que la llegada de Raising Cane’s está prevista para el segundo semestre de 2026. Ambos proyectos apuntan a reforzar la presencia de la empresa en el segmento de comida rápida.

Para este año, Alsea anunció una ejecución de capital de inversión de 6,000 millones de pesos, 7.3% menos que los 6,474 millones de pesos invertidos en 2024. La reducción refleja un enfoque más selectivo en la asignación de recursos.

La empresa busca crecer sin comprometer márgenes. La incorporación de nuevas marcas se da en paralelo a una estrategia de disciplina financiera que prioriza el retorno sobre la inversión y la eficiencia operativa.

Carlos Hermosillo, analista independiente de consumo, considera que Chipotle y Raising Cane’s son adiciones positivas en términos de rentabilidad, aunque con un impacto limitado en los resultados consolidados. “El cambio que veremos a nivel consolidado va a ser menor, y de hecho, el efecto de no tener los Burger King menos rentables debería ser más notorio”, opina.

Rentabilidad, crecimiento orgánico y depuración estratégica

Los resultados recientes muestran dónde está el impulso del negocio. En el tercer trimestre, Alsea reportó que las ventas con mayor aceleración provinieron de los restaurantes de servicio completo, como Vips, con un crecimiento de 4% en tiendas con al menos un año de operación.

Starbucks avanzó 3.9% en ventas comparables, seguido por Domino’s Pizza con 2%, mientras que Burger King registró una caída de 1.4%. Las cifras refuerzan la lógica detrás de los ajustes en el portafolio.

Para el mercado, la estrategia no resulta sorpresiva. Gurría ha reiterado que la prioridad es hacer que las tiendas sean cada vez más rentables mediante una optimización constante de la cartera.

“Priorizaremos la expansión y la innovación en marcas con una posición de mercado más sólida. Antes dábamos más peso a la apertura de nuevas tiendas; ahora, apostamos por el crecimiento orgánico”, dijo durante la llamada con inversionistas del tercer trimestre.

El plan también implica invertir en remodelaciones y eficiencia. “Si abrimos un promedio de 200 tiendas al año, eso representa unas 400 remodelaciones anuales, una cifra superior a la que solíamos tener”, explicó el directivo.

El referente a replicar es Starbucks en México, que se ha convertido en la joya de la corona de Alsea y en el caso insignia de su capacidad para desarrollar franquicias fuera de sus mercados de origen, junto con Domino’s Pizza.

“Vamos a replicar la historia de Starbucks o Domino’s Pizza comenzando con cinco tiendas en un año. Abriremos la primera a principios del 2026, así que seamos cautelosos”, dijo Armando Torrado, presidente del consejo de administración de Alsea, a analistas.

La empresa no ha revelado el monto de inversión para 2026, que deberá considerar la meta de llevar a Starbucks a 1,000 tiendas en el país, desde las 924 reportadas al tercer trimestre, además de las aperturas de Chipotle y Raising Cane’s.

Para Hermosillo, el impacto de las nuevas marcas será gradual. “Las nuevas marcas jugarán un papel comparativamente menor, ya que no son conceptos de gran volumen o que puedan tener una adopción muy agresiva en el país. Si van a ser favorables, a mi parecer, pero de nuevo, su peso en el portafolio no va a ser protagónico”.