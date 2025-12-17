La guerra Coppel vs Elektra deja una ganadora clara en presencia y ventas totales

¿Quién tiene más tiendas, Coppel o Elektra?

Según el reporte anual 2024 de Grupo Elektra , estas tiendas propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego cuentan con 1,277 sucursales, algunas bajo el formato Salinas & Rocha.

Elektra es conocida por su sistema de “abonos chiquitos”, que permite a los clientes llevar productos al momento y pagarlos a meses, aunque con intereses más altos que en una compra de contado.

Esta modalidad facilita el acceso a bienes como las populares motocicletas Italika. Además, cada sucursal alberga un Banco Azteca, que ofrece servicios los 365 días del año, de 9:00 a 21:00 horas, incluyendo recepción y envío de remesas, ahorro y otros servicios bancarios.

Por su parte, según información oficial de la cadena , Grupo Coppel cuenta con aproximadamente 1,980 tiendas, casi 700 más que Elektra, lo que le da ventaja en presencia nacional.

Coppel también ofrece productos a crédito con abonos accesibles, aunque con intereses elevados, y permite comprar celulares, muebles, motocicletas, ropa y calzado, tras adquirir la extinta zapatería Canadá.

Además, a través de Bancoppel brinda servicios financieros que incluyen envíos y recepción de dinero, pagos diversos y la posibilidad de saldar deudas directamente en la tienda.

Coppel registra ingresos netos por 269,863 millones de pesos en 2024, aunque con un crecimiento marginal de 0.8%. (Foto: Mara Echeverría / Expansión.)

¿Quién vende más en México?

Según el ranking 2025 de Las 500 Empresas más Importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Grupo Elektra se encuentra en la posición número 31.

En cuanto a ingresos totales, en 2024 el grupo reportó 201,297 millones de pesos, lo que representa un aumento del 9.3% respecto a 2023.

Por su parte, Grupo Coppel ocupa la posición 21 del ranking, aunque cayó desde el lugar 16 en la edición anterior de Expansión.

En 2024, reportó ingresos netos por 269,863 millones de pesos, un crecimiento modesto de apenas 0.8% respecto al año anterior, reflejando ciertas complicaciones económicas y de crecimiento.

Elektra reconoce a Coppel como su principal competencia

En su reporte anual 2024, Grupo Elektra identifica a Coppel como la cadena con la que mantiene la mayor competencia en el mercado nacional y a la que enfoca buena parte de su estrategia para seguir y superar.

“Consideramos que Grupo Coppel es nuestro principal competidor a nivel nacional, así como los competidores formales que son tiendas especializadas y departamentales regionales y locales. Creemos que a través de nuestras operaciones comerciales nos encontramos en una buena posición para competir en nuestro mercado objetivo en México”, se lee en el documento.

Elektra reporta ingresos netos por 201,297 millones de pesos en 2024, con un crecimiento anual de 9.3%. (Foto: Jesús Almazán)

¿Cuál es la ganadora?

Si hablamos de presencia física, Coppel lleva clara ventaja: con casi 2,000 tiendas en todo el país, supera ampliamente a Elektra, que cuenta con 1,277 sucursales. Esto le permite a la cadena de la familia Coppel llegar a más clientes y consolidar su marca en zonas donde Elektra aún tiene menor penetración.

En cuanto a ventas, Coppel también domina, con ingresos netos de 269,863 millones de pesos en 2024, frente a los 201,297 millones de Elektra. Aunque Elektra mostró un crecimiento porcentual mayor, la diferencia absoluta en facturación refleja la escala y el alcance de Coppel.

Sin embargo, Elektra mantiene fortalezas clave: su modelo de “abonos chiquitos” y la integración con Banco Azteca le permite ofrecer productos de alto valor, como motocicletas Italika, y servicios financieros que facilitan la fidelización de clientes. Por su parte, Coppel combina crédito accesible con una oferta más diversa, que incluye ropa, calzado y tecnología.

En resumen, si el criterio es tamaño y volumen de ventas, Coppel se posiciona como la ganadora indiscutible. Elektra, aunque más pequeña, conserva ventajas estratégicas en financiamiento y productos específicos, lo que le asegura un lugar relevante en el comercio a crédito.