Estas son las 20 empresas del Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego

“El mes que entra se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales”, explicó Martínez Dagnino.

La disputa se remonta a noviembre pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Salinas Pliego debe pagar 48,326 millones de pesos por ISR, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios 2008-2015 de TV Azteca y Elektra. Además, su empresa Nueva Elektra del Milenio deberá cubrir más de 67 millones de pesos por adeudos fiscales.

El titular del SAT recordó que el pago de impuestos es una obligación legal de todos los ciudadanos. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se trata de un asunto legal y no político: “Esperemos que se pague, así debe ser; si no pagan, entonces ya viene otro proceso que sería tema posterior. Es un tema legal, jurídico y administrativo”, señaló.

Salinas Pliego, entre los empresarios más importantes

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Ricardo Salinas Pliego ocupa el lugar 35 como presidente del Grupo Salinas, lo que confirma su peso en el ámbito económico y empresarial del país.

Pese a estos desafíos fiscales, el Grupo Salinas mantiene un amplio portafolio de empresas. Sin embargo, algunos críticos señalan que su tamaño y diversificación podrían haber facilitado complejidades tributarias que hoy terminan en controversias millonarias.

Las empresas de Grupo Salinas

Estas son las 20 empresas más importantes del Grupo Salinas, según su página web :

Grupo Elektra – Conglomerado de servicios financieros y comercio especializado con operaciones en México, EU y Centroamérica, con más de 6,000 puntos de contacto.

Banco Azteca – Institución financiera con cerca de 4,000 puntos de contacto en México, Guatemala y Honduras.

TV Azteca – Productor de contenido televisivo en español, con cuatro canales nacionales, plataformas digitales y propietario del club Mazatlán FC.

Totalplay – Proveedor de internet, TV de paga y telefonía por fibra óptica con red FTTH y plataforma integrada de servicios.

Tiendas Neto – Cadena minorista con más de 1,300 tiendas, enfocada en productos de consumo básico y marcas propias.

Promo Espacio – Señalización digital con más de 16 mil pantallas y 22.7 millones de impactos semanales en comercios, aeropuertos y universidades.

Purpose Financial – Líder en préstamos no bancarios de corto plazo en EU, con 1,200 puntos de contacto en 24 estados.

ITALIKA – Marca líder de motocicletas en México, con más del 60% del mercado y línea eléctrica Voltium.

Seguros Azteca – Aseguradora que ofrece productos accesibles en México y América Latina a través de la red Elektra y socios comerciales.

Afore Azteca – Administradora de fondos para el retiro de Grupo Elektra, con cobertura amplia y planes de retiro orientados al trabajador mexicano.

Punto Casa de Bolsa – Subsidiaria bursátil que simplifica el mercado financiero para empresas y personas, buscando rendimientos óptimos.

Totalplay Empresarial – Servicios de conectividad y tecnología avanzada para empresas, con seguridad y eficiencia garantizadas.

Arrendadora Internacional Azteca – Especializada en cómputo, telecomunicaciones, autos y bienes muebles, optimizando costos mediante esquemas de renta.

Dopamine – Estudio de producción audiovisual para plataformas globales, con series como Hernán, Amarres y Tu parte del Trato.

Grupo Dragón – Empresa de energías renovables, pionera en generación geotérmica con inversión privada en México.

Grupo Upax – House of brands que impulsa la evolución de más de 360 empresas en México con creatividad, investigación y tecnología.

Dialogus – Consultoría que acompaña a empresas medianas y grandes en su transformación, con presencia en México y seis países de Latinoamérica.

Mexa Creativa – Agencia que desarrolla estrategias de comunicación y campañas innovadoras, retando a las marcas a salir de su zona de confort.

Total Cyber-Sec – Especialista en protección frente a amenazas digitales como hackers, malware y phishing, aprovechando IoT, nube y movilidad.

DICIO – Soluciones de identificación digital seguras con biometría, inteligencia artificial y blockchain, facilitando apertura de cuentas y verificación de identidad.

Aunque sigue siendo un actor central en banca, medios, comercio minorista, telecomunicaciones y energía, los retos fiscales recientes muestran que incluso los conglomerados más grandes no están exentos de enfrentar consecuencias por irregularidades tributarias.