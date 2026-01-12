Saldo sin usar y hasta perder tu línea: las consecuencias de no registrar tu número a tiempo

Fechas clave para vincular tu número

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), y los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, todos los usuarios de un número deberán vincularlos a su nombre tomando en cuenta las siguientes fechas:

9 de enero de 2026: Inicia registro para todos los usuarios de las telefónicas.

7 de febrero de 2026: Plazo máximo para que los proveedores de telefonía habiliten la Plataforma de Consulta, para que los usuarios puedan conocer qué líneas están vinculadas a su CURP o RFC.

A partir de este día, los usuarios podrán desvincular aquellos números que no reconozcan.

30 de junio de 2026 - Límite para que los usuarios registren sus números a su nombre.

1 de julio de 2026 - Los proveedores de telefonía deberán deshabilitar el servicio de toda línea que no se encuentre vinculada a un titular identificado.

¿Qué pasará con las líneas no vinculadas?

Las líneas telefónicas que no sean identificadas hasta el 30 de junio reducirán sus capacidades, ya que no tendrá acceso a servicios de voz, SMS o datos de forma regular.

Lo único que podrán hacer es recibir mensajes de emergencia a través del protocolo de alerta común, y realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana, así como al sistema de atención de su proveedor de telefonía.

Sin embargo, la situación varía entre el tipo de plan al que esté suscrito el usuario.

Líneas en pospago

La CRT explicó a Expansión que en el caso de las líneas en la modalidad pospago, las obligaciones del contrato serán vigentes hasta su término, aunque el número sea suspendido. Es decir, aunque el usuario no pueda mandar mensajes o realizar llamadas, seguirá pagando el plan de servicio que contrató hasta que termine su contrato.

[Esto] equivale a dejar el celular en un cajón sin usarlo, pero el plan seguirá cobrándose al usuario. Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)

Líneas en prepago

En caso de los números que estén en prepago, dependerá del “ciclo de vida de la línea”. Si no se vincula y deja de cargarle saldo, aproximadamente en 90 días, se pierde el número y lo recupera el operador.

¿Puedo salvar mi línea después de la fecha límite?

Sí. Las reglas establecidas por la CRT establecen que la suspensión no es necesariamente definitiva de inmediato, ya que las líneas podrán ser habilitadas nuevamente por sus titulares durante su ciclo de vida, siempre y cuando cumplan con los requisitos de identificación y vinculación.

Una ventaja de las personas que tienen una línea en plan pospago es que si al momento de contratarla ya dieron su información personal, por lo que no es necesario realizar el trámite de vinculación.

Esa situación fue confirmada por AT&T a Expansión durante una consulta de información, y Movistar lo explica en su apartado informativo. En el caso de Telcel sí se debe realizar el trámite, según su información oficial.

Si recargo mi línea prepago sin vincular, ¿puedo usar mi saldo?

Algunos proveedores como AT&T y Movistar informaron que es posible realizar recargas a un número no vinculado, pero no se podrá utilizar el saldo, ni los beneficios o promociones si el número no está vinculado.