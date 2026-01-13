Del microondas al cine en casa: la jugada de ACT II para no salir del carrito del súper pese a mayor regulación

Entre sellos frontales e inflación

Aunque el mercado mexicano tiene un gran atractivo para la compañía, el desafío está en la regulación, desde los sellos frontales (NOM 051) que se implementaron desde 2021, hasta la presión sobre productos altos en sodio o calorías, lo que ha llevado a las empresas de la industria alimentaria a ajustar porciones y comunicar mejor el valor del producto.

“Las regulaciones son las reglas del juego. Nosotros nos apegamos y entendemos que es con la intención de darle un beneficio y más información al consumidor”, dice Alberto Cavia, director general de Conagra Brands México, empresa dueña de la marca ACT II y otras como Del Monte, PAM y Duncan Hines.

Más allá de los sellos frontales que indican a los consumidores el contenido de azúcares, sodio y calorías, estos no tienen un impacto directo en la marca, ya que no entra en categorías que, por ejemplo, registran un alza en los impuestos, como es el caso de las bebidas azucaradas. Sin embargo, el impacto es indirecto, dado que, con las alzas, hay menos ingreso disponible para gastar.

“Desde que se implementó la NOM 051 hemos cumplido con todo, y las regulaciones que entran este año para otros productos no nos impactan directamente (…). Nos afecta porque, al final, estas regulaciones, en algunas ocasiones, limitan la capacidad de compra del consumidor. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de lanzar formatos en puntos de precio, sabores y con calidad que sean relevantes para el consumidor, para que seamos una opción más en su compra”, dice Cavia.

Alberto Cavia, director general de Conagra Brands México. (Cortesía )

Aunque para la empresa no solo se trata de tener un portafolio con productos asequibles en los anaqueles. El director general de Conagra explica que sus precios han tenido incrementos mínimos, salvo cuando hay un impacto en costos. En línea con esta estrategia, la compañía descarta un aumento significativo en el precio de sus productos durante este año.

Aun con las regulaciones, el mercado mexicano es prometedor. “Las palomitas son una categoría que vemos creciendo y que vemos con mucho futuro”, dice el directivo, y los datos le dan la razón. En 2024, el mercado mexicano de palomitas de maíz alcanzó un valor de 211.5 millones de dólares, e IMARC Group prevé que llegue a 339 millones de dólares para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 5.38% entre 2025 y 2033.

La consultora proyecta que el mercado mantiene impulso por la demanda de snacks saludables, la rápida urbanización, el creciente número de consumidores jóvenes, la modernización del comercio minorista, el aumento en el consumo de productos en salas de cine, la innovación en perfiles de sabor y el posicionamiento de productos premium.

La innovación detrás del sabor

ACT II mantiene el enfoque en la innovación de sabores y presentaciones para hacer frente a un mercado cada vez más competido por marcas propias y alternativas artesanales. Alberto Cavia comenta que el crecimiento de ACT II ha sido continuo, de un dígito en los últimos años, derivado de este proceso.

Cavia señala que los consumidores ven a las palomitas de maíz como un snack más versátil, porque es más ligero y ofrece diversas oportunidades de consumo, desde ver una película en casa con presentaciones para microondas hasta reuniones con palomitas explotadas en tamaño familiar, estrategia que se adereza con la innovación en sabores.

ACT II ha puesto el foco en la diferenciación y tropicalización de sabores para fortalecer la categoría entre los consumidores. Este año, uno de los sabores que llegará al mercado es el chamoy, que se suma a esquites, habanero y limón o salsa negra, aunque las preferidas de los mexicanos siguen siendo las de mantequilla.

El proceso de innovación lleva entre 12 y 18 meses y se ejecuta en el laboratorio de investigación y desarrollo ubicado en la planta de la empresa en Silao, Guanajuato.

“Continuamente nos estamos renovando a través de una escucha activa con el consumidor, y no solamente es un tema de innovación; también se trata de acercar nuestras marcas, y por eso estamos pendientes de cuáles son los formatos y el desembolso que a la gente le es más relevante en el momento”, declara.