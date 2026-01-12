Una disputa que lleva meses

La tensión entre ambas partes no es nueva. A finales de octubre, Warner Bros. Discovery informó que estaba abierta a recibir ofertas de compra, lo que despertó el interés de distintos actores del sector. Paramount Skydance fue el primer grupo en manifestar formalmente su intención de adquirir a WBD, aunque lo hizo inicialmente de forma privada.

A principios de diciembre, el directorio de WBD optó por aceptar una propuesta del gigante del streaming Netflix. Semanas después, el 7 de enero, rechazó de manera formal una oferta hostil de Paramount Skydance, lo que llevó al conglomerado encabezado por David Ellison a trasladar el debate directamente a los accionistas y, posteriormente, a los tribunales.

Más allá de la disputa corporativa, en esta batalla están en juego estudios históricos y marcas emblemáticas como HBO y Warner Bros., así como franquicias multimillonarias que incluyen Harry Potter, el universo DC, Friends, Game of Thrones, The Sopranos y otras propiedades clave del catálogo de WBD.

Netflix y Paramount, dos ofertas

El fondo del conflicto está en la naturaleza de las propuestas. Paramount Skydance plantea adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo sus estudios, plataformas y canales de televisión. En contraste, la oferta de Netflix se limita a una parte de los activos: Streaming & Studios, dejando fuera los canales tradicionales como CNN y Discovery.

Estos activos excluidos serían escindidos y cotizados de forma independiente bajo el nombre de Global Networks, una operación que ha generado dudas entre inversionistas por la valuación real de esa nueva empresa.

En términos financieros, Paramount Skydance valora a WBD en 108,000 millones de dólares, deuda incluida, mientras que Netflix asigna un valor de 82,700 millones de dólares al grupo, excluyendo Global Networks. Para Paramount, esa diferencia es sustancial y, sobre todo, no está siendo explicada con claridad a los accionistas.

Netflix plantea una compra parcial enfocada en Streaming & Studios y deja fuera activos como CNN y Discovery. (Foto: Netflix / Warner Bros.)

La demanda: exigir información clave

En un comunicado difundido este lunes, Paramount Skydance acusó al consejo de WBD de no proporcionar la información mínima necesaria para que los accionistas comparen ambas ofertas. En particular, cuestiona la falta de detalles sobre cómo se valora Global Networks y cómo se ajusta el precio de la operación con Netflix por la deuda que se transferiría entre unidades.

“Estamos comprometidos a llevar nuestra oferta pública de adquisición hasta el final”, afirmó David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, en una carta dirigida directamente a los accionistas de WBD .

En ese mismo documento, Ellison sostiene que la propuesta de Paramount —30 dólares por acción, en efectivo y totalmente financiada— es superior a la de Netflix, que combina efectivo, acciones del propio Netflix y la futura participación en Global Networks, cuya valuación, según Paramount, podría ser nula.

Paramount Skydance también señaló que, en los documentos oficiales presentados por WBD ante las autoridades bursátiles, no se explica cómo se calcularon los valores de la operación con Netflix ni bajo qué criterios se ajustó el “riesgo” de la oferta de 30 dólares por acción.

Presión directa al consejo y a los accionistas

Además de la demanda, Paramount Skydance anunció una estrategia más amplia para influir en la decisión final. El grupo planea nominar candidatos propios al consejo de administración de WBD en la asamblea anual de 2026, con el objetivo de que esos directores impulsen una negociación formal con Paramount.

También adelantó que propondrá cambios a los estatutos de WBD para obligar a que cualquier separación de Global Networks sea sometida a la aprobación directa de los accionistas. Y si WBD convoca a una asamblea extraordinaria para votar el acuerdo con Netflix antes de la anual, Paramount aseguró que solicitará el voto en contra de esa transacción.

“Estas acciones, junto con nuestra oferta pública, garantizan que ustedes tengan la última palabra sobre qué propuesta es mejor”, sostiene Ellison en su carta.

Un pulso clave para Hollywood

El caso se ha convertido en uno de los enfrentamientos corporativos más relevantes del sector mediático en años recientes. No solo está en juego el control de uno de los mayores conglomerados de cine y televisión del mundo, sino también el rumbo del negocio en plena transformación del consumo audiovisual.

Mientras Netflix apuesta por reforzar su dominio en el streaming, Paramount Skydance defiende un modelo de integración total que combine estudios, televisión y plataformas digitales. La decisión final recaerá en los accionistas de Warner Bros. Discovery, pero antes, el litigio en Delaware podría obligar al consejo a transparentar cifras que hoy están en el centro de la disputa.

Por ahora, la batalla sigue abierta y promete marcar un antes y un después en la reconfiguración de Hollywood.