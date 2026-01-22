Gruma se fue, Bimbo y Coca-Cola FEMSA siguen: la apuesta mexicana en la nueva Venezuela

Sin embargo, el retorno de las corporaciones extranjeras no solo estaría condicionado a la salida de Nicolás Maduro, sino a la implementación de ajustes que otorguen certidumbre jurídica, minimicen el riesgo para los inversionistas y consoliden el Estado de Derecho, un proceso que podría tomar años.

Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente, comenta que las empresas se tomarán su tiempo para analizar si extienden operaciones o regresan —o no— a Venezuela. “La experiencia allá no ha sido particularmente buena”, dice. “Es muy pronto para pensar que vamos a ver algo en este frente y, en todo caso, es de esperarse que sean procesos de varios años en lo que se estabiliza políticamente el país”, añade.

Las que se quedaron: Bimbo y Coca-Cola FEMSA

Grupo Bimbo y Coca-Cola FEMSA (KOF) han resistido los embates de las políticas venezolanas. Ambas compañías lograron sortear la ola de expropiaciones; sin embargo, enfrentan la estandarización de precios y costos, el alza en las materias primas, la hiperinflación y la devaluación del bolívar.

Grupo Bimbo inició operaciones en Venezuela en 1993, mercado en el que comercializa marcas como Marinela, Bimbo, Artesano y Holsum. A lo largo de las décadas, los retos en el país han estado relacionados con las devaluaciones de los años noventa, pero la crisis se endureció a partir de 2016, con la intensificación de las políticas de nacionalización.

La empresa se vio presionada por la escasez de harina de trigo, el vertiginoso incremento en los precios de insumos como la manteca y el azúcar, la restricción de divisas para pagar importaciones y las inspecciones periódicas a sus plantas por parte de funcionarios del gobierno para controlar los niveles de producción y los precios de venta al público.

Bimbo opera en Venezuela a través de la firma OLA, encargada de procesar y distribuir sus productos. Esta filial integra sus operaciones en la región de Latinoamérica, que generó ventas por 10,707 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, un avance de 4.9%, según los últimos datos disponibles.