El imperio que construyó Televisa no fue casualidad: así se adueñó de la TV en México, canal por canal

Televisa se inició en la radio y fue pionero en la TV comercial

Antes de que existiera la televisión, la forma de comunicación y entretenimiento se realizaba a través de la radio, y de ahí empezó la historia de Televisa. Los orígenes se remontan formalmente en 1930, cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta, un empresario originario de Tampico, Tamaulipas, fundó la estación radiofónica XEW “La Voz de la América Latina desde México”, la primera radiodifusora con cobertura nacional.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se creara el apartado donde se transmiten imágenes. En 1934, el ingeniero Guillermo González Camarena, empezó a realizar programas experimentales de televisión de manera independiente, con el apoyo de actrices de radio como Rita Rey y Emma Telmo. Más tarde, el ingeniero tendría una estrecha relación de negocios con Azcárraga.

Tras el desarrollo de esta tecnología, con apoyo del gobierno federal y su patente en 1940 por el ingeniero mexicano, tanto empresarios nacionales como extranjeros vieron una oportunidad de negocio. De acuerdo con el libro Televisa, el quinto poder, entre 1944 y 1949, los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés recibieron las solicitudes de concesión para operar canales de televisión, entre ellos, la de Emilio Azcárraga Vidaurreta.

En 1946 se constitituyó Televisión Asociada, una organización que agrupaba a los principales propietarios de estaciones de radiodifusoras en Latinoamérica, con objetivo de presionar a los gobiernos a que aceptaran que la televisión fuera de uso comercial. Uno de sus dirigentes fue Azcárraga Vidaurreta como presidente del grupo, Clemente Serna Martínez como vicepresidente, ambos en México, Goar Mestre, de Cuba, como secretario, y Raúl Fontaine, de Uruguay, de tesorería.

En 1947, a petición del gobierno de Miguel Alemán, el director del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Carlos Chávez, se encargó de analizar la forma de operar los sistemas de televisión: uno comercial-privado, como en Estados Unidos, o un monopolio estatal como el modelo británico. Dos años después, se decidió hacer uso de la televisión con fines sociales y culturales, a la vez que se reconoce la explotación comercial por particulares.

Emilio Azcárraga tenía pasos adelante, ya que los circuitos cerrados de televisión instalados por Gonzaléz Camarena en las tiendas más importantes de la Ciudad de México y en los cines de exhibición eran propiedad industrial del tampiqueño.

Esto fomentó a tener una relación con una persona influyente en la política de telecomunicaciones en México, y le sirvió para ser pionero en el mercado.

En 1951 se inauguró XEWTV, Canal 2, propiedad de Azcárraga y fue el segundo canal comercial en la historia de América Latina. Un año después abrieron las puertas de las instalaciones de Televicentro en Avenida Chapultepec, en la CDMX.

En aquel entonces, había dos canales más, XHTV Canal 4, de Rómulo O´Farril, y XHGC Canal 5, de Guillermo Gonzaléz Camarena. En 1955 se fusionaron con Azcárraga para colocar la infraestructura necesaria y llevar la señal a todo el país, formando a Telesistema Mexicano, lo que más tarde se convertiría en Televisa.

(televisa.com)

Con esta operación, las acciones de la empresa alcanzaron las 10,000, con un valor de 1,000 pesos mexicanos en ese entonces cada una, traducido a un capital de 10 millones de pesos. Emilio Azárraga Vidaurreta tenía 4,000 títulos, mientras que su hijo, Emilio Azcárraca Milmo, 500.

En ese año se inició la construcción del Sistema Nacional de Microondas, y Televistema instaló una estación transmisora de 7.5 kilovatios en Paso de Cortés, entre los volcánes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

La expansión en México, el extranjero y en los negocios

Tras el movimiento de fusión, en 1961, se decidió que era hora de crecer en otros territorios. Emilio Azcárraga Vidaurreta, junto con otros inversionistas como Emilio Nicolás, René Anselmo, Frank Fouce Jr. y Julián Kaufman, compraron la estación KCOR-TV de San Antonio Texas, para convertirla en la primera filial en Estados Unidos, para llegar al público hispano parlante de ese país.

En México, siguió la expansión en más estados. Para 1959, Telesistema Mexicano cubría con repetidoras en 20 estados de la república, y planeaba cubrir todos con una inversión de 21 millones de pesos.

En 1966, se fundó Calevisión para dar servicios de suministración de televisión por cable.

Durante los 70, hubo varios movimientos importantes como el cambio de dirección por el sucesor Emilio Azcárraga Milmo, el surgimiento de Canal 8 y la exportación de contenidos al extranjero.

En 1988, se lanzó el canal internacional Galavisión para transmitir telenovelas, programas de variedad, deportes y noticias a todo el mundo a través de una red de enlaces con cinco satélites.

En 1991, ya conocido como Grupo Televisa, entró a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, y en 1993 en la Bolsa de Nueva York.

Captura de pantalla de las estadísticas de operación de Grupo Televisa, S.A.B. en la BMV https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/estadisticas/TLEVISA-5720

La empresa ahora

El gigante de telecomunicaciones sigue con el linaje Azcárraga, ahora con Emilio Azcárraga Jean, hijo único de Emilio Azcárraga Milmo, y nieto del fundador, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

No obstante, en octubre de 2024 dejó la presidencia para colaborar con una nueva investigación vinculada al caso FIFA Gate, reactivada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde agosto de ese año.

Además, apenas protagonizó uno de los momentos más importantes dentro de la firma, ya que vendió la mitad de sus acciones a dos ejecutivos principales de la televisora, lo que redujo su participación en la empresa familiar.

Emilio Azcárraga Vidaurreta, Emilio Azcárraga Milmo, y Emilio Azcárraga Jean. (televisa.com)

Televisa enfrenta una situación complicada con la crisis del mercado de televisión, pero aún mantiene una influencia importante.