Grupo Modelo y Heineken esperan fallo por presunta copia entre Michelob Ultra y Amstel Ultra

Un mes después, la decisión fue impugnada por Anheuser-Busch, Grupo Modelo y el IMPI, y los asuntos se encuentran en revisión ante distintos Tribunales Colegiados de Circuito. El primero de estos amparos se analiza en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se espera que el 15 de enero el caso sea resuelto.

Expansión buscó la postura de ambas empresas. Grupo Modelo señaló que, de momento, no tiene algún pronunciamiento, ya que se encuentra a la espera de la definición prevista para mañana. Heineken, en tanto, no respondió a la solicitud de comentarios.

Grupo Modelo y Heineken México encabezan la industria cervecera en el país. Ambas compañías forman parte de grupos globales —Anheuser-Busch InBev y Heineken, respectivamente— y operan portafolios de marcas con fuerte arraigo entre los consumidores mexicanos.

La configuración actual del sector tomó forma a partir de dos operaciones corporativas clave. En 2010, FEMSA vendió su negocio cervecero, Cuauhtémoc Moctezuma, a la holandesa Heineken por 7,347 millones de dólares.

Dos años después, en 2012, AB InBev adquirió el porcentaje restante de Grupo Modelo que aún no controlaba, en una transacción valuada en 20,100 millones de dólares.

La elaboración de cerveza es la actividad más relevante dentro del sector de bebidas alcohólicas en México, tanto por empleo como por valor económico. De acuerdo con el Inegi, concentra 49.3% del personal ocupado y 65% de la producción bruta del sector.

En términos de valor, por cada peso que se produce en bebidas alcohólicas, 65 centavos provienen de la cerveza. Incluso frente a las bebidas destiladas de agave, la diferencia es amplia: por cada peso generado en ese segmento, la producción cervecera aporta dos pesos.