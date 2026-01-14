Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Grupo Modelo y Heineken esperan fallo por presunta copia entre Michelob Ultra y Amstel Ultra

Grupo Modelo acusa a Heineken México de copiar la identidad visual de su producto dentro del segmento de cervezas ligeras.
mié 14 enero 2026 04:04 PM
Grupo Modelo vs Heineken: el fallo clave por la ‘copia’ entre Michelob Ultra y Amstel Ultra
El enfrentamiento legal será definido por un tribunal federal este 15 de enero. (Foto: Amstel Ultra / Michelob Ultra / Facebook. )

El enfrentamiento entre Grupo Modelo y Heineken México por acusaciones de competencia desleal entran en una nueva fase. El jueves 15 de enero, un tribunal federal resolverá el caso que involucra a las marcas Michelob Ultra y Amstel Ultra.

Los señalamientos apuntan al uso de identidad. En 2016, Grupo Modelo lanzó Michelob Ultra en México en 2016 como una cerveza ligera, baja en calorías y carbohidratos. Dos años después, Heineken introdujo Amstel Ultra, lo que llevó a la dueña de Corona a acusar a su competidor de copiar la identidad visual de su producto dentro del segmento de cervezas ligeras.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el organismo público encargado de proteger y administrar los derechos de propiedad en el país, resolvió a favor de Grupo Modelo en 2021. Sin embargo, en 2023, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA) anuló la sanción, que se rectificó en septiembre de 2025.

Publicidad

Un mes después, la decisión fue impugnada por Anheuser-Busch, Grupo Modelo y el IMPI, y los asuntos se encuentran en revisión ante distintos Tribunales Colegiados de Circuito. El primero de estos amparos se analiza en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se espera que el 15 de enero el caso sea resuelto.

Expansión buscó la postura de ambas empresas. Grupo Modelo señaló que, de momento, no tiene algún pronunciamiento, ya que se encuentra a la espera de la definición prevista para mañana. Heineken, en tanto, no respondió a la solicitud de comentarios.

Grupo Modelo y Heineken México encabezan la industria cervecera en el país. Ambas compañías forman parte de grupos globales —Anheuser-Busch InBev y Heineken, respectivamente— y operan portafolios de marcas con fuerte arraigo entre los consumidores mexicanos.

La configuración actual del sector tomó forma a partir de dos operaciones corporativas clave. En 2010, FEMSA vendió su negocio cervecero, Cuauhtémoc Moctezuma, a la holandesa Heineken por 7,347 millones de dólares.

Dos años después, en 2012, AB InBev adquirió el porcentaje restante de Grupo Modelo que aún no controlaba, en una transacción valuada en 20,100 millones de dólares.

La elaboración de cerveza es la actividad más relevante dentro del sector de bebidas alcohólicas en México, tanto por empleo como por valor económico. De acuerdo con el Inegi, concentra 49.3% del personal ocupado y 65% de la producción bruta del sector.

En términos de valor, por cada peso que se produce en bebidas alcohólicas, 65 centavos provienen de la cerveza. Incluso frente a las bebidas destiladas de agave, la diferencia es amplia: por cada peso generado en ese segmento, la producción cervecera aporta dos pesos.

Publicidad

Tags

Heineken Grupo Modelo cerveza

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad