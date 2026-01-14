Grupo Modelo y Heineken esperan fallo por presunta copia entre Michelob Ultra y Amstel Ultra

El enfrentamiento entre Grupo Modelo y Heineken México por acusaciones de competencia desleal entran en una nueva fase. El jueves 15 de enero, un tribunal federal resolverá el caso que involucra a las marcas Michelob Ultra y Amstel Ultra.
Los señalamientos apuntan al uso de identidad. En 2016, Grupo Modelo lanzó Michelob Ultra en México en 2016 como una cerveza ligera, baja en calorías y carbohidratos. Dos años después, Heineken introdujo Amstel Ultra, lo que llevó a la dueña de Corona a acusar a su competidor de copiar la identidad visual de su producto dentro del segmento de cervezas ligeras.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el organismo público encargado de proteger y administrar los derechos de propiedad en el país, resolvió a favor de Grupo Modelo en 2021. Sin embargo, en 2023, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA) anuló la sanción, que se rectificó en septiembre de 2025.