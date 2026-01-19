Publicidad

La venta de Telefónica Venezuela se reactiva tras cambio político y apetito inversor regional

La reconfiguración del escenario político del país abre nuevas perspectivas para la venta de la filial de Telefónica, con América Móvil como posible interesado.
lun 19 enero 2026 12:05 PM
Telefónica Venezuela reactiva su venta tras la caída de Maduro, ¿por qué tiene más potencial que México?
La empresa conserva un portafolio atractivo para potenciales inversionistas interesados en desarrollar un negocio de conectividad, en medio de un contexto marcado por la paulatina reconstrucción del entramado legal y jurídico del país. (Foto: Susana Vera/Reuters)

La captura del exmandatario Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos abriría, de manera paradójica, nuevas perspectivas para la venta de la filial venezolana de Telefónica, una operación que fue ratificada por Marc Murtra, presidente del gigante español de las telecomunicaciones.

La compañía aplica desde el año pasado un plan de desinversión en Hispanoamérica para enfocar sus esfuerzos en Brasil y Europa; sin embargo, aún falta el cierre de las transacciones en México, Chile y Venezuela.

La filial venezolana, cuyo desembarco se remonta a 2004 tras la adquisición de la operadora Telcel Bellsouth, registró en sus primeros cinco años un desempeño destacado, impulsado por el ingreso promedio por usuario (ARPU) más alto de toda Latinoamérica, según datos históricos de la empresa. Pero la progresiva radicalización de la política de estatizaciones fue atenuando ese brillo inicial.

Aun así, en la actualidad la compañía conserva un portafolio de redes atractivo para potenciales inversionistas interesados en desarrollar un negocio de conectividad, en medio de un contexto marcado por la paulatina reconstrucción del entramado legal y jurídico del país.

Un activo estratégico en un mercado que busca reconstruirse

Telefónica Venezuela, a diferencia de su operación en México, cuenta con bandas espectrales clave como la de 3.5 MHz, aptas para servicios comerciales y aplicaciones de industria 4.0, capaces de implementar redes privadas en el contexto del despliegue de 5G. En México, por ejemplo, esta banda aún se encuentra en fase de estudio para su futura licitación.

A ello se suma que, en febrero de 2025, la compañía anunció un plan de inversión de 500 millones de dólares destinado a la expansión de su red 4G y a optimizar el despliegue de 5G, una inyección de capital que refuerza el valor de sus activos de infraestructura.

Otro de los atractivos que podrían resultar relevantes para los inversionistas es la amplia presencia del operador en el país. Al cierre de 2024, la compañía contaba con el 54.3% de la participación de mercado, frente a sus competidores Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), el operador estatal, y Movilnet.

La filial venezolana, al igual que la operación en México, lleva tiempo en busca de un comprador. Sin embargo, el principal foco ha estado puesto en un postor extranjero más que en uno local, dada la naturaleza intensiva en capital que exige el negocio de las telecomunicaciones.

Espectro, escala y capital: las claves del atractivo venezolano

José Otero, director ejecutivo de la consultora ICT Development Consulting, reconoce que, aunque Venezuela todavía opera en un entorno de incertidumbre, a medida que se desmonten los mecanismos punitivos y se corrija el marco legal, especialmente el que afecta a las empresas, el mercado se volverá, sin duda, altamente atractivo para la inversión.

Ese escenario podría beneficiar el plan de venta de la filial de Telefónica. El especialista anticipa que América Móvil sería un potencial interesado en adquirir la operación debido a su cuota de mercado y al perfil de ingresos de los usuarios, que hasta hoy se coloca por encima del del operador estatal.

La empresa controlada por Carlos Slim estuvo explorando desde el año pasado, junto con el operador Entel, una oferta no vinculante para adquirir la operación de Telefónica en Chile, pero el acuerdo conjunto fue cancelado.

El cambio incluso podría ser benéfico para otros operadores que podrían ser adquiridos por una o varias compañías con la finalidad de consolidar los mercados fijos y móviles de Venezuela.

“América Móvil podría implementar una estrategia similar a la presentada en Colombia, mediante la compra de operadores fijos que le permitan acceder a hogares de poder adquisitivo medio y alto, así como a áreas con alta densidad de pymes, empresas y grandes corporaciones. En este sentido, los cableros como Inter, NetUno y Cablevisión serían los principales objetivos de compra”, dijo el especialista.

Pero la posible venta de Telefónica y de otros competidores también enfrentará un desafío. Otero asegura que una de las principales necesidades del sector en Venezuela es la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, cuyo impulso implicará inyecciones de capital titánicas.

“El problema que enfrentaría la operación en Venezuela es atraer a otro comprador, además de América Móvil, al mercado. Porque la duda sigue siendo la misma: ¿quién tiene el poder adquisitivo y la voluntad para comprar?”, advirtió Otero.

El futuro de Telefónica Venezuela queda atado no solo a la evolución del escenario político y regulatorio del país, sino también a la capacidad del mercado para atraer capital dispuesto a asumir un proceso de modernización profundo y costoso.

