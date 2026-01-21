A lo largo de 2025 se vendieron alrededor de 2 millones de motocicletas, la cifra más alta desde que se tiene registro, y lo que marca una clara conducta al alza al considerar que, antes de la pandemia por covid-19, el promedio de ventas anuales oscilaba entre las 800,000 y 900,000 unidades, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas (AMFIM).
Las cifras anteriores se vuelven preocupantes al considerar que éste se ha colocado como el grupo más vulnerable a los accidentes viales, ya que, en el último año, de cada 10 siniestros fatales, cinco están relacionados con motocicletas, proporción que antes de la contingencia sanitaria se ubicaba en dos fallecimientos de cada 10 registrados.