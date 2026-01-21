Publicidad

La venta de motocicletas rompe récord, pero los accidentes mortales también

De cada 10 conductores de motocicletas nueve no cuentan ni con licencia oficial ni con capacitación adecuada para utilizarlas.
mié 21 enero 2026 04:50 PM
La venta de motos rompe récord en México y este boom tiene n grave problema: los accidentes
De cada 10 siniestros fatales en vialidades cinco tienen que están relacionados con motocicletas. (Gobierno Estado de México)

A lo largo de 2025 se vendieron alrededor de 2 millones de motocicletas, la cifra más alta desde que se tiene registro, y lo que marca una clara conducta al alza al considerar que, antes de la pandemia por covid-19, el promedio de ventas anuales oscilaba entre las 800,000 y 900,000 unidades, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas (AMFIM).

Las cifras anteriores se vuelven preocupantes al considerar que éste se ha colocado como el grupo más vulnerable a los accidentes viales, ya que, en el último año, de cada 10 siniestros fatales, cinco están relacionados con motocicletas, proporción que antes de la contingencia sanitaria se ubicaba en dos fallecimientos de cada 10 registrados.

Para la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), los factores detrás del boom de la motocicleta han sido claros. Los precios bajos, que comienzan desde los 20,000 pesos, se posicionan como una atractiva opción de movilidad al sobreponerlos con el de los vehículos, pues en el país ya es prácticamente imposible encontrar un automóvil nuevo por debajo de los 200,000 pesos.

En un contexto en donde la población llega a destinar hasta el 21% de sus ingresos en transporte y movilidad, las familias han encontrado en estos vehículos a dos ruedas una solución, más aun considerando que en ocasiones el transporte público no tiene la cobertura requerida por las personas.

A este contexto se suma que las motocicletas se han posicionado también como una alternativa de autoempleo, al ingresarlas a esquemas de reparto como Uber, Didi o Rappi.

“Se ha convertido en un medio de transporte y en un medio de trabajo. Las personas las voltean a ver por el costo, también de mantenimiento, igual por el gasto diario. Si nos ponemos en la lógica de alguien que gana uno o dos salarios mínimos y tiene que pagar el transporte de su hija y de su esposa, prefieren irse las tres personas en una motocicleta. Pasan a dejar al niño o a la niña a la escuela, luego a la señora y después se van a trabajar”, describe Nicolás Rosales, presidente de la AMTM, en entrevista con Expansión.

La problemática radica en que, mientras el uso de las motocicletas crece a un ritmo acelerado, los accidentes mortales también lo hacen. La asociación destaca que, en la mayoría de los siniestros, están presentes los errores humanos, así como la imprudencia relacionada con excesos de velocidad.

Las normativas y regulaciones en torno a este tipo de vehículos parece quedar en “solo en tinta”, de acuerdo con Rosales, pues aunque en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México se establece que las motocicletas deben utilizar un carril completo para circular, muchas veces éstas transitan en medio de los carriles, además de que es habitual verles zigzageando por las vialidades.

“Se han procurado hacer algunos esquemas de operativos cuando circulan sobre las ciclovías o sobre el carril de metrobús, pero realmente no hay una regulación, no se ha aplicado la ley en su totalidad. Entonces, podemos ver que en los corralones hay muchísimas motocicletas que están ahí abandonadas porque es más barato que una persona compre otra moto a que saque”, sostiene.

De acuerdo con datos de la AMTM, solo el 9% de los motociclistas cuentan con licencia oficial y capacitación adecuada, es decir, que nueve de cada 10 conductores no cumplen con este tipo de lineamientos.

Lo ideal sería contar con una mayor responsabilidad, tanto de los vendedores de motocicletas como de los compradores, en miras de que, antes de que sea entregada la unidad, se verifique si la persona cuenta con una licencia vigente, además de contar con un curso de manejo y normativas previamente realizado, y la indumentaria adecuada, así como casco y ropa protectora y un seguro en caso de cualquier percance.

“Lo que tendríamos que hacer es que, quien vende la motocicleta, digamos, el proveedor, tuviera la obligación de verificar todos estos puntos antes de entregarlas. Tiene que ir de la mano con un tema de responsabilidad de un seguro. Así como la ley marca que el dueño de un automóvil debe tener un seguro, también el usuario de motocicleta debería ser obligado a contar con uno propio y de daños a terceros”, subraya.

Pero el crecimiento de las motocicletas ha sido orgánico y la expectativa es que éste continúe su conducta al alza. Expectativas de la AMFIM apuntan que este año el volumen de ventas crecerá 15%, es decir, que se venderán alrededor de 2.2 millones de unidades en el territorio nacional.

Firmas como Italika, que comercializa entre seis y siete motocicletas de cada 10 vendidas en el país, proyecta aumentar en 30% su red de venta este año. La firma, perteneciente a Grupo Salinas, inauguró el último año 70 agencias, con lo que sumó más de 150 puntos de distribución totales en el territorio nacional, es decir, que en el último año casi duplicó su red.

Otras plataformas como Didi Moto se han sumado a la “fiebre de las dos ruedas” con opción de viaje en motocicleta, pero para Rosales, antes de pensar en aumentar ventas o planes en torno a esta clase de vehículos, es necesario concientizar de los riesgos que conllevan.

“Debemos que entender que la motocicleta es un medio de transporte de alto riesgo y antes de poder ofertar un servicio de transporte o de movilidad para usuarios en motocicleta tenemos que garantizar todo, inclusive con mucha más exigencia el tema de una licencia, de un seguro, de una capacitación, de registro para ese tipo de servicios, entonces, creo que no estamos no estamos preparados todavía para llevar eso a cabo”, expone.

