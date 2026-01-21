Para la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), los factores detrás del boom de la motocicleta han sido claros. Los precios bajos, que comienzan desde los 20,000 pesos, se posicionan como una atractiva opción de movilidad al sobreponerlos con el de los vehículos, pues en el país ya es prácticamente imposible encontrar un automóvil nuevo por debajo de los 200,000 pesos.

En un contexto en donde la población llega a destinar hasta el 21% de sus ingresos en transporte y movilidad, las familias han encontrado en estos vehículos a dos ruedas una solución, más aun considerando que en ocasiones el transporte público no tiene la cobertura requerida por las personas.

A este contexto se suma que las motocicletas se han posicionado también como una alternativa de autoempleo, al ingresarlas a esquemas de reparto como Uber, Didi o Rappi.

“Se ha convertido en un medio de transporte y en un medio de trabajo. Las personas las voltean a ver por el costo, también de mantenimiento, igual por el gasto diario. Si nos ponemos en la lógica de alguien que gana uno o dos salarios mínimos y tiene que pagar el transporte de su hija y de su esposa, prefieren irse las tres personas en una motocicleta. Pasan a dejar al niño o a la niña a la escuela, luego a la señora y después se van a trabajar”, describe Nicolás Rosales, presidente de la AMTM, en entrevista con Expansión.