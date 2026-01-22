Publicidad

El AIFA quiere competir en el segmento de pasajeros, para lograrlo debe solucionar un problema: el transporte

De acuerdo con los últimos datos de la AFAC, la terminal de Santa Lucía alcanzó en noviembre su volumen de pasajeros transportados más alto desde su inauguración.
jue 22 enero 2026 09:11 AM
El AIFA quiere competir en el segmento de pasajeros, para lograrlo debe solucionar un problema: el transporte
La terminal aérea de Santa Lucía cumplirá cuatro años de haberse inaugurado el próximo mes de marzo. (Hector Vivas/Getty Images)

El próximo marzo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplirá cuatro años del arranque de sus operacines en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que poco a poco ha llevado a cabo su posicionamiento en el mercado del transporte de pasajeros, pero que ahora está decidida a encauzarse con más fuerza en este rubro.

De acuerdo con la licitación pública con código de expediente E-2025-00073277, la dependencia está en la búsqueda de una consultora especializada que le permita encontrar “actividades de promoción en mercados de origen para incentivar la demanda de las nuevas rutas” así como una “estrategia de establecimiento de acuerdos con aerolíneas para optimizar la rentabilidad y sostenibilidad de las rutas a largo plazo”.

Aunque la convocatoria hasta el momento de esta publicación permanece como desierta, el AIFA ha ido ganando terreno de manera orgánica en el segmento de pasajeros, luego de alncanzar en noviembre la cifra más alta de personas transportadas en el año con un total de 633,949 viajeros, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Eliseo Llamazares, socio líder de aviación y turismo de KPMG México, destaca que la terminal, ubicada en Santa Lucía, tiene distintos márgenes de maniobra para consolidarse en el transporte de pasajeros, pero aún no se ha explotado del todo su potencial, pues en grandes concentraciones urbanas, como la Zona Metropolitana del Valle de México, siempre es bueno contar con dos o más terminales.

Pero para aprovechar la infraestructura existente es necesario que se le brinde una vocación de negocio, lo cual aún no se ha terminado de definir en el AIFA. Desde la perspectiva del especialista, la terminal podría explorar el contar con mayores conexiones con Europa en vuelos de bajo costo, lo que le permitiría tener un nicho de mercado más cerrado y con ello, apuntalar con más fuerza sus estrategias hacia esta vertiente.

“Europa es evidentemente una ventana muy grande. Hay compañías de largo radio de todo tipo. Hay compañías regulares, como puede ser Air France, Iberia, British Airways, Lufthansa. Hay compañías que son de bajo coste, como son Level, Condor, entre otras, entonces, podría ser un aeropuerto long haul- low cost, porque no hay aeropuertos malos, solo hay que darles el concepto adecuado”, comenta en entrevista con Expansión.

Desde la creación del AIFA, las autoridades anunciaron la intención de poner en marcha un tren suburbano que permita llegar de manera directa desde la Ciudad de México a esta terminal, proyecto que se esperaba fuera inaugurado en la última recta de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hasta el momento, aún no ha logrado ponerse en marcha.

Compañías como la aerolínea alemana Lufthansa han dicho que el interés por volar desde el AIFA existe, pero consideran necesario contar con un medio de transporte directo para pasajeros para que la apuesta por una ruta desde esta terminal cobre sentido.

Desde la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) reconocen que en los últimos años el ánimo del Gobierno Federal por construir más aeropuertos va en pro de la industria, y que el AIFA ha tenido un ascenso paulatino, pero el déficit de una alternativa concreta de movilidad ha hecho que todavía no alcance su máximo potencial.

“Todavía tiene esta tarea de seguir demostrando que, para hacer el aeropuerto de la Ciudad de México, necesita conectividad. Sabemos que se está trabajando ya en el tema del tren, que está por lograrse, el tema de la conexión terrestre, y en cuanto vaya aumentando la conectividad hacia el aeropuerto, sabemos que será por decisión propia que muchos mexicanos van a utilizar ese aeropuerto”, comenta José Suárez, vocero del ASPA, en entrevista con Expansión.

Carga, una batalla ganada

A diferencia del crecimiento orgánico que ha existido en el terreno de pasajeros, las operaciones de carga en el AIFA se han visto impulsadas por el decreto que prohibió este tipo de movimientos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que se volvió efectivo a partir de julio de 2023.

Hoy en día el AIFA se coloca como la terminal con los mayores volúmenes de carga movilizada en el país, al sumar 368,404 toneladas movilizadas de enero a noviembre, de acuerdo con datos de la AFAC.

Marcas como DHL se han mostrado a favor de sus operaciones que han consolidado hasta el momento en el AIFA, de tal manera que, incluso, han pedido extender sus concesiones, pero aún existe más margen de maniobra en la materia.

Desde la perspectiva de Rosario Avilés, analista del sector, pese al decreto que mudó las operaciones de carga a la terminal de Santa Lucía, el aeropuerto tiene la oportunidad de consolidarse aún más en este segmento si se potencializaran rutas óptimas para el transporte de mercancías, como la conexión que tendría con el tren AIFA-Pachuca, que está en etapa de construcción.

“Hace más sentido como una plataforma logística de transporte multimodal. No está peleando con el segmento de pasajeros, no sustancialmente, pero se necesita de un plan de ordenación para que pueda materializarse”, comenta en entrevista con Expansión.

De acuerdo con la licitación pública, la SEDENA también está buscando consultoría para el “ajuste de estrategias en función del comportamiento del tráfico de pasajeros y carga”, de tal manera que, lo que puede ofrecer el AIFA en el servicio de transporte de mercancías, aún está por, posiblemente, llegar a nuevos números y negocios.

Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Transporte aéreo Asociación de Transporte Aéreo Internacional

