El AICM se 'pone bonito', pero especialistas advierten que no es suficiente: los problemas de fondo siguen

“Son principalmente cambios estéticos”, señala Fernando Gómez Suárez, analista del sector. “Lo que hace falta es un ordenamiento y mejores instalaciones, mejor infraestructura, considerando áreas operativas, no nada más áreas ambulatorias”, explica en entrevista con Expansión.

El especialista subraya que el verdadero cuello de botella del AICM no está en los pasillos ni en las salas de espera. “Las áreas operativas tienen que ver con aterrizajes y despegues. El aeropuerto no tiene tanto problema en áreas ambulatorias, sino en las pistas”, añade. “Eso no se puede remediar hasta el momento”.

En enero del año pasado, cuando se presentó el programa de remodelación del AICM durante una de las conferencias matutinas presidenciales, se informó que las mejoras se estructurarían en cuatro ejes. Ninguno de ellos contemplaba cambios operativos, una omisión que, hasta ahora, se mantiene. Los pilares anunciados fueron presentación del aeropuerto, satisfacción del pasajero, seguridad y aeropuerto verde.

Un aeropuerto sin espacio para crecer

José Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), reconoce que sí existe un antes y un después tras las remodelaciones. “Las obras benefician al pasajero y eso termina beneficiando a la industria”, señala.

No obstante, advierte que las mejoras enfrentan un límite físico. “Las remodelaciones topan con pared”, afirma. “Ya no hay más espacio hacia donde crecer”.

El AICM cuenta con dos pistas principales, la 05L/23R y la 05R/23L. Debido a su cercanía, no pueden operar de manera simultánea, por lo que una se destina exclusivamente a aterrizajes y la otra a despegues.

“Por cómo está el aeropuerto, no hay mucho crecimiento posible en las pistas”, reconoce Suárez. “Lo que sí se puede hacer es renovarlas constantemente”. El vocero explica que, al tratarse de pistas de asfalto —a diferencia de otros aeropuertos que utilizan concreto—, requieren inversión continua.

“Es importante el tema de las terminales”, añade. “Esta ha sido una de las remodelaciones más grandes que hemos visto en la historia reciente del aeropuerto, pero tiene que hacerse de manera integral”.

La limitación de espacio es estructural. Alrededor del AICM se extienden colonias de la alcaldía Venustiano Carranza, así como localidades de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México. Aun así, a lo largo del tiempo han surgido propuestas para mejorar la operatividad más allá de lo estético.