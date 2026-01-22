Publicidad

En medio del boom del mezcal, Casa Armando apuesta por el segmento premium

La popularidad que está adquiriendo esta bebida abre oportunidades en el segmento premium, donde Mezcales Casa Armando busca el crecimiento internacional y diferenciación cultural.
jue 22 enero 2026 05:08 PM
Sunrise cutting agave plants.
La estrategia está anclada en la identidad cultural del destilado, cuyo origen se encuentra en Oaxaca y que hoy se posiciona como un símbolo no solo del estado, sino del país. (Sumario: Jose de Jesus Churion/Getty Images)

El mezcal llega a más brindis. La bebida tradicional mexicana gana espacio junto con otros destilados nacionales, como el tequila, el bacanora y el sotol, en los mercados internacionales y en medio del auge del sector, Mezcales Casa Armando busca consolidarse en el segmento premium.

La estrategia está anclada en la identidad cultural del destilado, cuyo origen se encuentra en Oaxaca y que hoy se posiciona como un símbolo no solo del estado, sino del país. Esta visión también se traduce en negocio. Casa Armando exporta 30% de su producción y tiene presencia en más de 70 países, con Estados Unidos, Canadá y Europa como mercados clave, además de un crecimiento acelerado en Centroamérica y Asia.

Gabriela Martínez, líder global de marketing en Mezcales Casa Armando, proyecta que este año tanto el mercado doméstico como el internacional registren crecimientos, aunque su foco está en el segmento premium, que en destilados como el tequila tiene un mayor posicionamiento entre los consumidores fuera de México.

“De los destilados mexicanos, el tequila es por mucho el líder y el que tiene mayor proyección internacional, con alrededor de 50 millones de cajas vendidas en el mundo. El mezcal no llega todavía ni a los dos millones de cajas. Entonces hay muchísima oportunidad para crecer”, dice la directiva.

La casa mezcalera tiene en el mercado las marcas El Recuerdo, Señorío y Zignum, que si bien concentran la mayor parte de su distribución en el mercado local, encuentran en las tiendas Duty Free de los aeropuertos un canal que no solo impulsa las ventas, sino que también proyecta la experiencia hacia los mercados internacionales. “La marca El Recuerdo es la de mayor venta en Duty Free y, sumando las tres marcas, manejamos más del 60%”, añade.

Por ahora, Estados Unidos es el mercado al que Casa Armando destina el 55% de sus mezcales. “Es un mercado más grande y con un poder adquisitivo mucho mayor. Si se suma Canadá, el porcentaje se eleva a 65%”, explica Martínez.

Aun con los resultados positivos y las expectativas de crecimiento, la casa destilera también ha ganado espacio en países como Alemania, donde han duplicado sus ventas, además de Reino Unido, España y Vietnam. En Centroamérica, los principales catalizadores del crecimiento son Costa Rica, Guatemala y Panamá, mientras que en Sudamérica la marca inicia operaciones en Chile y Perú.

La directiva comparte que, en medio del auge de las bebidas mexicanas, este año se espera que la venta de mezcal en los mercados internacionales crezca entre 30% y 40%, mientras que en el mercado local el avance será de alrededor de 12%. La empresa busca mantener un ritmo de crecimiento por encima de la categoría.

Uno de los factores que, para Gabriela Martínez, resultan determinantes en la expansión del mezcal es el ajuste en el perfil de graduación alcohólica, lo que ha convertido al destilado en una opción más accesible para consumidores que no están habituados a bebidas de sabor intenso.

“El mezcal ha evolucionado mucho como producto. Es una categoría que no es barata porque su proceso de producción es costoso. Por norma, el mezcal es 100% agave y eso encarece la materia prima, lo que desde el inicio nos posiciona en un segmento premium plus”, explica Martínez.

El mercado mundial de mezcal alcanzará un valor de 1,220 millones de dólares este año y Research and Markets proyecta que llegará a 2,310 millones de dólares en 2032, con una tasa anual compuesa de 9.5%.

El componente de la sustentabilidad

Gabriela Martínez relata que cuando Mezcales Casa Armando inició operaciones en 2018, incorporar un componente de sustentabilidad representó uno de los principales retos, en un contexto en el que la producción de mezcal se realizaba a pequeña escala y de manera empírica por parte de muchos productores.

Una botella de Mezcales Casa Armando tarda casi seis años en llegar al mercado, debido al tiempo que requiere el agave para madurar. Sin embargo, la producción enfrenta impactos ambientales derivados de prácticas extendidas en la industria.

Entre ellos se encuentran el uso del agave antes de su maduración, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación en zonas cercanas a las destilerías. Para mitigar estos efectos, la empresa trabaja de manera conjunta con productores locales, a quienes compra parte del agave utilizado en su producción.

La destilería de la casa mezcalera, ubicada en Oaxaca, está diseñada para la recolección de agua, cuenta con planta de tratamiento, paneles solares para la generación de energía y procesos para el aprovechamiento del bagazo como composta.

Gabriela Martínez explica que, desde el momento en que se establecen acuerdos de compra de las variedades de agave, la empresa brinda acompañamiento técnico a los trabajadores del campo, además de proveer herramientas para el manejo de pagos y labores de mantenimiento. “Hay una supervisión constante del manejo y cuidado del agave, porque al final es la materia prima que utilizamos para nuestra producción”, señala.

