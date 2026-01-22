En medio del boom del mezcal, Casa Armando apuesta por el segmento premium

El mezcal llega a más brindis. La bebida tradicional mexicana gana espacio junto con otros destilados nacionales, como el tequila, el bacanora y el sotol, en los mercados internacionales y en medio del auge del sector, Mezcales Casa Armando busca consolidarse en el segmento premium.

La estrategia está anclada en la identidad cultural del destilado, cuyo origen se encuentra en Oaxaca y que hoy se posiciona como un símbolo no solo del estado, sino del país. Esta visión también se traduce en negocio. Casa Armando exporta 30% de su producción y tiene presencia en más de 70 países, con Estados Unidos, Canadá y Europa como mercados clave, además de un crecimiento acelerado en Centroamérica y Asia.

Gabriela Martínez, líder global de marketing en Mezcales Casa Armando, proyecta que este año tanto el mercado doméstico como el internacional registren crecimientos, aunque su foco está en el segmento premium, que en destilados como el tequila tiene un mayor posicionamiento entre los consumidores fuera de México.