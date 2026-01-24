“Hay muchas expectativas alrededor de ese vuelo (a Monterrey) y no tenemos duda de que va a ser un vuelo muy bueno, tanto para los mexicanos como para el europeo que quiera conocer otra parte de México como el norte, que tiene sus maravillas”, señaló Beatriz Guillén, directora de clientes de la empresa.

La directora de clientes de la aerolínea señaló que se ha apostado a México como uno de sus mercados principales por lo que dijo esperan que la nueva ruta a Monterrey se pueda consolidar. (Foto: Mariel Ibarra/Expansión)

En entrevista en el marco de la Feria Mundial de Turismo (Fitur 2026), recordó que la nueva ruta tendrá tres frecuencias semanales y se suma al que ya opera en la Ciudad de México con tres vuelos diarios.

“Estamos muy contentos con la evolución de estas reservas para el Mundial y creemos que va a ser muy bueno. Es la primera vez que tenemos un Mundial donde nosotros tenemos cuatro vuelos diarios a ese país, entonces va a ser la novedad —en la parte de México, sin contar a Estados Unidos— de cómo se comportará esa demanda”, dijo.

La aerolínea ha apostado a México como uno de sus mercados principales, por lo que esperan que la nueva ruta a Monterrey se pueda consolidar, pero tienen en la mira abrir en otras ciudades como Guadalajara.