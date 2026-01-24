Latinoamérica, clave en este 2026
Además de la ruta a Monterrey en México, la aerolínea está apostando fuerte por el mercado del sudamericano con Argentina, Brasil y Colombia, pero el mexicano les representa ya el 50% de su mercado.
“El origen México es el 50% o incluso más y esto es una cifra que ha cambiado mucho después de la pandemia, antes de ella México representaba entre un 31 y un 35% de nuestros vuelos con uno o dos vuelos diarios; ahora con tres vuelos diarios e incluyendo incluso cómo vemos la evolución de Monterrey el origen de México, en algunos meses es más del 50%”, detalló Guillén, quien dijo que son estas cifras la que hacen que se apueste por el mercado mexicano.
Guillén explicó que en Europa también están abriendo nuevas rutas porque los pasajeros cada vez buscan otras experiencias fuera de las tradicionales, incluyendo a los pasajeros mexicanos.
“El mexicano que en muchos momentos iba a París, Londres, Roma y ahora cada vez más buscan viajar a Grecia, Croacia, Albania, Rumania, se está expandiendo muchísimo el turismo en estas regiones y destinos”, detalló.
México es nuestro país más importante y apostamos mucho por México (...) no siempre es común que el mercado de origen te aporte tanto como nos aporta México, y eso es lo que nos hace sentirnos muy optimistas,
Beatriz Guillén, directora de clientes de Iberia.