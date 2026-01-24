Publicidad

Empresas

Iberia apuesta por ser parte de la “experiencia” del Mundial 2026

La empresa expandirá sus rutas hacia Monterrey a partir de junio, mes en que arrancará la justa deportiva que tiene como una de sus sedes a la capital de Nuevo Léon.
sáb 24 enero 2026 08:18 AM
iberia madrid-monterrey.jpeg
Además de la ruta a Monterrey en México, la aerolínea está apostando fuerte por el mercado del sudamericano con Argentina, Brasil y Colombia. (Foto: Cortesía Iberia)

MADRID, España.- Iberia arranca este 2026 preparada para anotar gol durante la Copa Mundial de Fútbol con el vuelo Monterrey-Madrid que comenzará a operar en junio.

La nueva ruta, que arranca en el marco del evento deportivo que será clave este 2026, marca la apuesta de la empresa por destinos en México y Latinoamérica.

“Hay muchas expectativas alrededor de ese vuelo (a Monterrey) y no tenemos duda de que va a ser un vuelo muy bueno, tanto para los mexicanos como para el europeo que quiera conocer otra parte de México como el norte, que tiene sus maravillas”, señaló Beatriz Guillén, directora de clientes de la empresa.

beatriz guillen iberia.jpeg
La directora de clientes de la aerolínea señaló que se ha apostado a México como uno de sus mercados principales por lo que dijo esperan que la nueva ruta a Monterrey se pueda consolidar. (Foto: Mariel Ibarra/Expansión)

En entrevista en el marco de la Feria Mundial de Turismo (Fitur 2026), recordó que la nueva ruta tendrá tres frecuencias semanales y se suma al que ya opera en la Ciudad de México con tres vuelos diarios.

“Estamos muy contentos con la evolución de estas reservas para el Mundial y creemos que va a ser muy bueno. Es la primera vez que tenemos un Mundial donde nosotros tenemos cuatro vuelos diarios a ese país, entonces va a ser la novedad —en la parte de México, sin contar a Estados Unidos— de cómo se comportará esa demanda”, dijo.

Guillén explicó que no se ha optado por rutas en el sureste del país, incluyendo Cancún, porque la estrategia siempre ha sido equilibrar pasajeros de turismo y negocios, por eso se apuesta a destinos como la CDMX o Monterrey para no depender de los ciclos que tiene uno u otro.

“Es una estrategia que hemos llevado con éxito por casi 10 años, por eso Cancún no entra de nuestras expectativas porque solo es turismo, hay muchas aerolíneas europeas que ya vuelan a Cancún, es más complicado competir y no es nuestro nicho”, apuntó la representante de la aerolínea.

stand de iberia fitur 2026.jpeg
Iberia fue parte de los expositores en la Fitur 2026, que se realiza en Madrid. (Foto: Mariel Ibarra/Expansión)

“Para nosotros no empieza el año hasta que comienza Fitur”, expresó Guillén, quien dijo que a nivel global la empresa espera tener un crecimiento del 5% en este 2026.

Latinoamérica, clave en este 2026

Además de la ruta a Monterrey en México, la aerolínea está apostando fuerte por el mercado del sudamericano con Argentina, Brasil y Colombia, pero el mexicano les representa ya el 50% de su mercado.

“El origen México es el 50% o incluso más y esto es una cifra que ha cambiado mucho después de la pandemia, antes de ella México representaba entre un 31 y un 35% de nuestros vuelos con uno o dos vuelos diarios; ahora con tres vuelos diarios e incluyendo incluso cómo vemos la evolución de Monterrey el origen de México, en algunos meses es más del 50%”, detalló Guillén, quien dijo que son estas cifras la que hacen que se apueste por el mercado mexicano.

Guillén explicó que en Europa también están abriendo nuevas rutas porque los pasajeros cada vez buscan otras experiencias fuera de las tradicionales, incluyendo a los pasajeros mexicanos.

“El mexicano que en muchos momentos iba a París, Londres, Roma y ahora cada vez más buscan viajar a Grecia, Croacia, Albania, Rumania, se está expandiendo muchísimo el turismo en estas regiones y destinos”, detalló.

México es nuestro país más importante y apostamos mucho por México (...) no siempre es común que el mercado de origen te aporte tanto como nos aporta México, y eso es lo que nos hace sentirnos muy optimistas,
Beatriz Guillén, directora de clientes de Iberia.

