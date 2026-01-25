El dueño de Perisur apostó en grande y ahora tiene cerca de 30 plazas comerciales, ¿quién es?

¿Quién es el dueño de Perisur?

El dueño de Perisur es El Puerto de Liverpool, uno de los grupos comerciales más grandes de México. El centro comercial fue inaugurado en 1980 por la empresa, junto con su tienda Liverpool, y marcó el inicio del modelo de centros comerciales del grupo.

Perisur fue el primer centro comercial desarrollado y operado por El Puerto de Liverpool, y con el paso de los años se consolidó como un referente de consumo en la Ciudad de México. En sus 45 años de operación ha recibido a más de 200 millones de visitantes, atendiendo a distintas generaciones.

Actualmente, El Puerto de Liverpool es el grupo empresarial que controla tanto la cadena Liverpool como Suburbia, además de una amplia red de centros comerciales en todo el país.

Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, publicado por la revista Expansión, el grupo ocupa el lugar 28 a nivel nacional, con ingresos netos por 214,848 millones de pesos en 2024.

Galerías, las plazas hermanas de Perisur

De acuerdo con su reporte anual 2024 , El Puerto de Liverpool administra 29 centros comerciales Galerías en distintas regiones del país. Al cierre del año, estos complejos registraron un nivel de ocupación del 92.3%, mientras que sus ingresos totales crecieron 7.3%, reflejando la solidez del negocio inmobiliario.

Este segmento funciona como un complemento estratégico del negocio comercial de Liverpool. A través de los centros Galerías, el grupo renta espacios a marcas y empresas de diversos giros, lo que incrementa el flujo de visitantes y fortalece el desempeño de sus tiendas departamentales ancla.