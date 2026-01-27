Qué paso con el envío de petróleo de Pemex a Cuba

Petróleos Mexicanos dio marcha atrás en sus planes de enviar un cargamento de crudo a Cuba y lo retiró de su programa, de acuerdo con información publicada por la agencia Bloomberg.

El embarque estaba programado para cargarse a mediados de enero y, conforme al calendario original, habría llegado a la isla antes de que concluyera el mes.

La carga cancelada se transportaría a bordo del buque Swift Galaxy y fue retirada del programa sin que se informara una explicación oficial sobre la decisión.

Este ajuste se produce en un momento en el que la administración de Trump aumenta la presión sobre Cuba, lo que coincidió con mensajes públicos del presidente estadounidense dirigidos a la isla.

Presión desde Estados Unidos y mensaje de Trump

El retiro del cargamento ocurre en un entorno de advertencias públicas desde Washington. En un mensaje difundido en Truth Social, Trump escribió: “No habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba – ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”.

Dicho posicionamiento se dio después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que se inserta en el contexto de tensiones regionales y del vínculo político de Cuba con el exlíder venezolano.

Hasta ahora, no se ha informado una comunicación oficial de Pemex que explique el motivo del retiro del cargamento, por lo que el dato confirmado se limita a la modificación del programa de exportación.