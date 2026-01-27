Publicidad

Pemex le cierra la llave del petróleo a Cuba

Pemex retiró de su programa un cargamento de crudo previsto para Cuba, en un contexto de presión pública de Donald Trump.
mar 27 enero 2026 11:20 AM
La carga cancelada se transportaría a bordo del buque Swift Galaxy y fue retirada del programa sin que se informara una explicación oficial sobre la decisión. (Marvin Samuel Tolentino Pineda/Getty Images)

México frenó un envío de crudo previsto para Cuba después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) retiró un cargamento de su programación. El ajuste ocurre mientras la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensifica su presión pública contra la isla, con mensajes que exigen “cero” petróleo y dinero hacia La Habana.

Tras este movimiento, la atención se centra en dos planos: qué cambió dentro del programa de Pemex y cómo queda el “salvavidas” que México había sostenido en meses recientes, cuando los embarques de Venezuela hacia Cuba ya se habían detenido y Washington endureció su postura.

Qué paso con el envío de petróleo de Pemex a Cuba

Petróleos Mexicanos dio marcha atrás en sus planes de enviar un cargamento de crudo a Cuba y lo retiró de su programa, de acuerdo con información publicada por la agencia Bloomberg.

El embarque estaba programado para cargarse a mediados de enero y, conforme al calendario original, habría llegado a la isla antes de que concluyera el mes.

La carga cancelada se transportaría a bordo del buque Swift Galaxy y fue retirada del programa sin que se informara una explicación oficial sobre la decisión.

Este ajuste se produce en un momento en el que la administración de Trump aumenta la presión sobre Cuba, lo que coincidió con mensajes públicos del presidente estadounidense dirigidos a la isla.

Presión desde Estados Unidos y mensaje de Trump

El retiro del cargamento ocurre en un entorno de advertencias públicas desde Washington. En un mensaje difundido en Truth Social, Trump escribió: “No habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba – ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”.

Dicho posicionamiento se dio después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que se inserta en el contexto de tensiones regionales y del vínculo político de Cuba con el exlíder venezolano.

Hasta ahora, no se ha informado una comunicación oficial de Pemex que explique el motivo del retiro del cargamento, por lo que el dato confirmado se limita a la modificación del programa de exportación.

El suministro de México antes del freno

México mantuvo envíos de petróleo a Cuba en meses recientes, incluso cuando se detuvo la navegación de buques petroleros de Venezuela hacia la isla a inicios de diciembre y se registraron pocas llegadas posteriores.

Durante ese periodo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la política de envíos mientras Cuba enfrentó un escenario de menor suministro desde Venezuela.

En 2023, México comenzó a suministrar petróleo a Cuba a través de Gasolinas Bienestar, filial de Pemex. Entre enero y septiembre del año pasado, Pemex exportó a la isla 17,200 barriles diarios de crudo y 2,000 barriles diarios de derivados, por un total de 400 millones de dólares, con base en datos oficiales.

Qué pasó con el suministro de petróleo venezolano a Cuba

El flujo petrolero de Venezuela a Cuba se detuvo a inicios de diciembre y, desde entonces, los rastreadores marítimos digitales registraron escasas llegadas, además de un tanquero con petróleo enviado por México.

En ese contexto, Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas, señaló que “no hay ningún buque que esté saliendo de Venezuela rumbo a Cuba”.

Como referencia reciente, el Songa Neptune 6 fue el último buque cargado con crudo venezolano que ancló el 8 de diciembre en Matanzas, con 598,000 barriles, en un puerto ubicado a 100 kilómetros de La Habana.

Respecto a la tendencia, el volumen de crudo venezolano destinado a Cuba había disminuido en años recientes a una tercera parte de los 90,000 barriles diarios que Caracas enviaba hace una década.

T-MEC, presiones y el costo político del suministro

El tema también se inserta en la relación entre México y Estados Unidos y en el marco del T-MEC. Analistas advirtieron riesgos en la relación bilateral por ignorar el embargo que Washington mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas.

Sobre ese punto, el excanciller Jorge Castañeda señaló que Sheinbaum “puede decidir lo que quiera, el tema es si le conviene”, y agregó: “No es un asunto de derecho, es un asunto de conveniencia, es un asunto de correspondencia con los intereses nacionales de México”.

Desde su perspectiva, el gobierno está “envenenando la relación con algo de poca importancia para México, a cambio de algo de mucha importancia para México”, como el T-MEC, en un año de revisión del acuerdo y bajo presión arancelaria de Trump.

En materia financiera, indicó que, aunque Pemex no tiene accionistas estadounidenses, sí cuenta con acreedores en Estados Unidos. “Hay acreedores americanos de Pemex, que son los tenedores de los bonos de Pemex emitidos en Estados Unidos”, explicó, y advirtió que estos podrían no estar de acuerdo con decisiones que pongan en riesgo el repago de obligaciones.

Con información de AFP.

