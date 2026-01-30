1,900 despidos en Coahuila, ¿qué pasa con General Motors?

Recortes en General Motors y reacomodos en el sector automotriz

En el centro de los ajustes laborales registrados en Coahuila aparece General Motors Ramos Arizpe. La Secretaría del Trabajo del estado precisó que hubo 1,900 trabajadores despedidos, y negó que existan recortes adicionales. Esta información fue dada a conocer durante conferencias ofrecidas a medios de comunicación locales.

Según explicó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro, los movimientos observados en General Motors corresponden a distintas etapas de un mismo proceso, y no a nuevas bajas. La funcionaria añadió que la empresa ha planteado opciones de relocalización laboral en otras áreas o plantas para parte del personal involucrado.

Además de este caso, la Secretaría del Trabajo confirmó que otros 2,500 trabajadores fueron reubicados en seis plantas industriales durante las últimas semanas. Cinco de estas se localizan en la Región Sureste, donde los ajustes se registraron en Martinrea, Lear, LG Magna y Vuteq, mientras que en Piedras Negras el movimiento ocurrió en la planta Utility.

Zogbi Castro indicó que una parte de los trabajadores separados iniciará o continuará su proceso de jubilación, el cual será acompañado por la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, como parte del seguimiento institucional a estos movimientos laborales.