Falla la aplicación de Scotiabank en pleno viernes de quincena; usuarios se quejan en redes

Esta situación ha provocado molestia en cientos de personas, quienes reclaman no poder acceder a la app para realizar pagos y transferencias.

Por medio de redes oficiales, el banco confirmó que están experimentando problemas y pidió a sus clientes ser pacientes mientras se resuelve la situación.

“Nuestros compañeros se encuentran trabajando para que puedas acceder nuevamente a la App. Te pedimos intentarlo más tarde”, es el mensaje que han difundido en sus redes.