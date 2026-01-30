La aplicación móvil de Scotiabank en México presenta fallas este viernes 30 de enero, justo cuando la mayoría de los trabajadores formales reciben su pago quincenal.
Falla la aplicación de Scotiabank en pleno viernes de quincena; usuarios se quejan en redes
Esta situación ha provocado molestia en cientos de personas, quienes reclaman no poder acceder a la app para realizar pagos y transferencias.
Por medio de redes oficiales, el banco confirmó que están experimentando problemas y pidió a sus clientes ser pacientes mientras se resuelve la situación.
“Nuestros compañeros se encuentran trabajando para que puedas acceder nuevamente a la App. Te pedimos intentarlo más tarde”, es el mensaje que han difundido en sus redes.
¡Hola Karla, buenos días! Te atiende Ismael #TuCommunityScotiaMX, lamentamos los inconvenientes. Nuestros compañeros se encuentran trabajando para que puedas acceder nuevamente a la App. Te pedimos intentarlo más tarde.— Scotiabank en México (@ScotiabankMX) January 30, 2026
¿Cuáles son las fallas en Scotiabank?
De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, las fallas comenzaron a aparecer cerca de las 9:00 de la mañana y se han extendido hasta el mediodía.
Las principales quejas de los usuarios indican que el 82% presenta problemas generales con la app, el 12% no puede realizar operaciones propias de la banca móvil y el 6% tiene dificultades para iniciar sesión.
Los problemas se concentran principalmente en la Ciudad de México, así como en partes de Nuevo León y Jalisco, aunque también se reportan fallas en otras regiones del país, pero con menor intensidad.
Usuarios reportan las fallas en redes
Las interrupciones en la banca móvil de Scotiabank generaron molestia entre varios usuarios, quienes no pudieron realizar pagos ni transferencias.
En redes sociales, los comentarios reflejan la frustración: “Otra vez ustedes y sus fallos, cada quincena es lo mismo”, “No puedo ingresar a la aplicación, llevo desde la mañana intentando y no puedo” y “No puedo acceder a mi cuenta desde hace más de 40 minutos”.
El banco trabaja para solucionar el problema, mientras las quejas de los usuarios continúan aumentando en redes.