La industria audiovisual contribuye al PIB nacional con 69,000 millones de pesos y aporta 10,000 millones al fisco, según el estudio ‘La contribución económica de la industria audiovisual mexicana’, realizado por Oxford Economics para la Motion Picture Association.
Atraer proyectos audiovisuales
Prime Video es uno de los jugadores del streaming que estudian traer más producciones de Estados Unidos a México, afirmó en septiembre pasado a Expansión Javiera Balmaceda, líder de Originales en Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios.
La compañía ya ha apostado por este modelo con proyectos como la película ‘A millones de kilómetros’ y la serie ‘Cada minuto cuenta’, cuya producción originalmente estaba planeada en Estados Unidos, pero que finalmente se realizó en territorio mexicano. Sin embargo, para expandir este tipo de políticas en el país, la plataforma requiere incentivos fiscales que hagan viable la inversión local.
Los beneficios fiscales para filmes y series se han consolidado como el principal factor para atraer proyectos audiovisuales a un país, especialmente en un contexto en el que las plataformas de streaming demandan cada vez más contenido para fortalecer su oferta programática.
Solo el año pasado, México sufrió los mayores impactos por no contar con este tipo de beneficios a nivel federal, teniendo como consecuencia la pérdida de diversos proyectos audiovisuales extranjeros e incluso nacionales.
Esta situación se da, incluso, a pesar de que en 2025, el gobierno federal asignó 115 millones de pesos al presupuesto del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), lo que representa un incremento interanual del 16.4%.