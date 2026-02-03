¿Quién es el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra y qué relación tiene con el América?

¿Quién es el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra?

El dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra es Robert Kraft, empresario originario de Brookline, Massachusetts. Cursó sus estudios en escuelas públicas y posteriormente ingresó a la Universidad de Columbia con una beca académica, donde se graduó en 1963. Más tarde obtuvo una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios de Harvard.

Su trayectoria empresarial comenzó en 1968 con una empresa de empaques. En 1972 fundó International Forest Products, compañía enfocada en productos forestales que con el tiempo se convirtió en la base de The Kraft Group, un conglomerado que agrupa distintos negocios familiares y del cual Kraft es fundador, presidente y director ejecutivo.

Además de su actividad empresarial, Kraft ha participado en distintos consejos y patronatos de instituciones académicas, culturales y de salud. A través de su familia y empresas, también ha respaldado proyectos filantrópicos relacionados con educación, salud, deporte juvenil y programas comunitarios en EU e Israel, se lee en la página web del grupo .

Robert Kraft construyó su fortuna a partir de la industria papelera y de productos forestales, base del conglomerado The Kraft Group. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

La compra de los Patriotas de Nueva Inglaterra

Los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron fundados en noviembre de 1959 con el nombre de Boston Patriots y formaron parte de los ocho equipos originales de la American Football League (AFL). En 1971, la franquicia se trasladó a Foxborough, a unos 32 kilómetros al suroeste de Boston, y adoptó su nombre actual en referencia a la región de Nueva Inglaterra.

En 1994, la familia Kraft adquirió al equipo, que hasta entonces no había ganado un Super Bowl. A partir de esa compra, los Patriotas iniciaron una nueva etapa administrativa y deportiva que, con el paso de los años, los colocó entre las franquicias con mayor valor económico de la NFL, de acuerdo con estimaciones de Forbes.

El punto de inflexión llegó en 2002, con la mudanza al Gillette Stadium. Desde entonces, los Patriotas protagonizaron uno de los periodos más prolongados de éxito en la NFL. Entre 2002 y 2019, el equipo ganó seis Super Bowls y disputó el partido por el campeonato en 11 ocasiones, la mayor cantidad en la historia de la liga. Esta etapa estuvo liderada por Tom Brady como mariscal de campo y Bill Belichick como entrenador en jefe, quienes encabezaron la era más exitosa de la franquicia.

La fortuna de Robert Kraft

De acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index , la fortuna de Robert Kraft está estimada en 13.1 mil millones de dólares, cifra que lo coloca entre los empresarios más acaudalados vinculados al deporte profesional a nivel mundial.

Su patrimonio está concentrado principalmente en The Kraft Group, conglomerado con sede en Foxborough, Massachusetts. A través de esta empresa es accionista mayoritario de los Patriotas de Nueva Inglaterra, franquicia que adquirió en 1994, así como propietario del Gillette Stadium y del complejo comercial Patriot Place. También es dueño del club de la MLS New England Revolution.

Fuera del ámbito deportivo, Kraft mantiene inversiones en el sector industrial, particularmente en la industria papelera y de productos forestales, con compañías como Rand-Whitney, International Forest Products y una participación en New-Indy Containerboard. Este conjunto de activos explica el tamaño y la composición de su fortuna, según el seguimiento de Bloomberg.