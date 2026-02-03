¿Quién es el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra y qué relación tiene con el América?

Los Patriotas de Nueva Inglaterra han sido el equipo más dominante de la NFL desde el inicio de este milenio. Su legado se consolidó como una dinastía arrolladora, especialmente por la cantidad de Super Bowls ganados: simplemente no hay otro equipo que se le iguale en ese periodo.
Sin embargo, décadas atrás la historia era muy distinta. A pesar de ser uno de los equipos fundadores de la liga, los originarios de Massachusetts no sabían lo que era conquistar el máximo título del futbol americano profesional. Todo cambió con la llegada de un empresario que transformó a la franquicia: Robert Kraft.
Aunque las mayores glorias de los Patriotas llegaron de la mano de Tom Brady como mariscal de campo y Bill Belichick como entrenador en jefe, lo cierto es que nada de ello habría sido posible sin la compra del equipo por parte de Kraft, sus inversiones estratégicas y su particular manera de hacer negocios, que incluso lo han llevado a una alianza con el Club América de México.
¿Quién es el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra?
El dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra es Robert Kraft, empresario originario de Brookline, Massachusetts. Cursó sus estudios en escuelas públicas y posteriormente ingresó a la Universidad de Columbia con una beca académica, donde se graduó en 1963. Más tarde obtuvo una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios de Harvard.
Su trayectoria empresarial comenzó en 1968 con una empresa de empaques. En 1972 fundó International Forest Products, compañía enfocada en productos forestales que con el tiempo se convirtió en la base de The Kraft Group, un conglomerado que agrupa distintos negocios familiares y del cual Kraft es fundador, presidente y director ejecutivo.
Además de su actividad empresarial, Kraft ha participado en distintos consejos y patronatos de instituciones académicas, culturales y de salud. A través de su familia y empresas, también ha respaldado proyectos filantrópicos relacionados con educación, salud, deporte juvenil y programas comunitarios en EU e Israel, se lee en la página web del grupo .
La compra de los Patriotas de Nueva Inglaterra
Los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron fundados en noviembre de 1959 con el nombre de Boston Patriots y formaron parte de los ocho equipos originales de la American Football League (AFL). En 1971, la franquicia se trasladó a Foxborough, a unos 32 kilómetros al suroeste de Boston, y adoptó su nombre actual en referencia a la región de Nueva Inglaterra.
En 1994, la familia Kraft adquirió al equipo, que hasta entonces no había ganado un Super Bowl. A partir de esa compra, los Patriotas iniciaron una nueva etapa administrativa y deportiva que, con el paso de los años, los colocó entre las franquicias con mayor valor económico de la NFL, de acuerdo con estimaciones de Forbes.
El punto de inflexión llegó en 2002, con la mudanza al Gillette Stadium. Desde entonces, los Patriotas protagonizaron uno de los periodos más prolongados de éxito en la NFL. Entre 2002 y 2019, el equipo ganó seis Super Bowls y disputó el partido por el campeonato en 11 ocasiones, la mayor cantidad en la historia de la liga. Esta etapa estuvo liderada por Tom Brady como mariscal de campo y Bill Belichick como entrenador en jefe, quienes encabezaron la era más exitosa de la franquicia.
De acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index , la fortuna de Robert Kraft está estimada en 13.1 mil millones de dólares, cifra que lo coloca entre los empresarios más acaudalados vinculados al deporte profesional a nivel mundial.
Su patrimonio está concentrado principalmente en The Kraft Group, conglomerado con sede en Foxborough, Massachusetts. A través de esta empresa es accionista mayoritario de los Patriotas de Nueva Inglaterra, franquicia que adquirió en 1994, así como propietario del Gillette Stadium y del complejo comercial Patriot Place. También es dueño del club de la MLS New England Revolution.
Fuera del ámbito deportivo, Kraft mantiene inversiones en el sector industrial, particularmente en la industria papelera y de productos forestales, con compañías como Rand-Whitney, International Forest Products y una participación en New-Indy Containerboard. Este conjunto de activos explica el tamaño y la composición de su fortuna, según el seguimiento de Bloomberg.
Las empresas de Kraft Group
Rand-Whitney Container
Empresa especializada en el diseño y fabricación de empaques corrugados y soluciones de embalaje a la medida. Es el mayor fabricante independiente de este tipo en Nueva Inglaterra y tiene un enfoque en eficiencia operativa y reciclaje de materiales.
Rand-Whitney Containerboard
Productora de linerboard reciclado de alto desempeño. Opera con fibra 100% reciclada postconsumo, agua de proceso reutilizada y sistemas de energía de alta eficiencia para reducir emisiones y consumo eléctrico.
International Forest Products (IFP)
Comercializadora global de productos forestales y de papel. Es uno de los mayores traders físicos de estos insumos en América del Norte y mantiene operaciones en más de 90 países.
New-Indy Container Corporation
Empresa conjunta enfocada en la producción de papel y soluciones de empaque. Combina la experiencia industrial del Kraft Group con la red comercial de su socio para atender al mercado de embalaje.
UN1F1ED2 Global Packaging Group
Proveedor integral de soluciones de empaque personalizado. Ofrece servicios que van desde el diseño y pruebas hasta la manufactura y distribución, con presencia en América del Norte y Europa.
Estadio privado inaugurado en 2002. Es la sede de los Patriotas de Nueva Inglaterra y del New England Revolution, además de funcionar como recinto para conciertos y eventos deportivos y corporativos durante todo el año.
New England Patriots
Franquicia de la NFL adquirida por la familia Kraft en 1994. Es uno de los principales activos deportivos del grupo y una de las marcas más valiosas de la liga.
New England Revolution
Club de la Major League Soccer fundado en 1996 como parte de los equipos originales de la liga. Comparte sede con los Patriotas en el Gillette Stadium.
Patriot Place
Complejo de uso mixto desarrollado junto al Gillette Stadium. Integra comercios, restaurantes, entretenimiento, hotelería y servicios médicos, con operación durante todo el año.
¿Cuál es su relación con el Club América de México?
De acuerdo con el anuncio hecho en diciembre pasado por el equipo mexicano, el Kraft Group no es dueño del América ni tiene acciones en el club. Su relación es únicamente de asesoría tecnológica.
A través de Kraft Analytics Group, la empresa del grupo aportará análisis de datos, tecnología y mejora de la experiencia del aficionado, tanto en el Estadio Banorte como en plataformas digitales. Es el mismo modelo que utilizan con los Patriotas de Nueva Inglaterra.
En términos simples: no invierte, no decide y no administra. Solo presta servicios especializados como parte de la nueva etapa del Club América.
El caso de los Patriotas de Nueva Inglaterra muestra cómo el éxito deportivo sostenido en ligas altamente competitivas suele ser el resultado de una combinación entre estructura empresarial sólida, visión de largo plazo y decisiones estratégicas bien alineadas, más allá de las figuras visibles en el campo.
Robert Kraft no construyó una dinastía solo a partir de resultados deportivos, sino integrando el equipo a un modelo de negocio más amplio, con activos complementarios, control de infraestructura y una lógica de operación similar a la de grandes corporaciones. Esa forma de gestionar explica tanto el crecimiento del valor de la franquicia como su capacidad para mantenerse relevante durante dos décadas.
En ese contexto, la incursión del Kraft Group como proveedor de servicios tecnológicos en otros proyectos deportivos, como el Club América, no es una expansión improvisada, sino la exportación de un modelo probado. No implica control ni propiedad, pero sí refleja cómo el deporte moderno se cruza cada vez más con datos, gestión y experiencia del aficionado.
Más que una historia de trofeos, el recorrido de los Patriotas y del Kraft Group evidencia que, en el deporte profesional actual, la ventaja competitiva también se construye fuera del terreno de juego.