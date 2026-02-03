Tiendas y supermercados invertirán 3,700 mdd para capitalizar el Mundial

Chedraui, La Comer, Liverpool, Sanborns y el resto de las tiendas departamentales y supermercados abrirán la cartera con una inversión de 3,700 millones de dólares para capitalizar el Mundial de Futbol 2026, que se disputará entre junio y julio, con México como uno de los tres países sede, junto con Canadá y Estados Unidos.

Diego Cosio, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), estima que la inyección de recursos se traducirá en un crecimiento en ventas a tiendas iguales de 6.9% y de 6.3% en tiendas totales para 2026, impulsado principalmente por el consumo en el hogar de los mexicanos que verán los partidos desde casa o en reuniones.

“Esperamos que el Mundial de futbol traiga beneficios, seguramente muy puntuales en las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), aunque siempre hay expectativas de consumo y esperamos que los clientes acudan a las tiendas a surtirse de botanas, bebidas, entre otros productos”, dijo Cosio.

“Históricamente, en las últimas tres décadas, las audiencias del futbol durante los mundiales crecen y este es un fenómeno recurrente”, añadió.