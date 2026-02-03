Publicidad

Tiendas y supermercados invertirán 3,700 mdd para capitalizar el Mundial

Las cadenas de autoservicio y departamentales preparan una inversión de 3,700 millones de dólares rumbo al Mundial, con la expectativa de reactivar el consumo tras un año de bajo crecimiento.
mar 03 febrero 2026 04:18 PM
La ANTAD proyecta que los mexicanos gasten en bebidas y botanas para ver el Mudial en reuiones en casa. (Foto: Paulina Chávez)

Chedraui, La Comer, Liverpool, Sanborns y el resto de las tiendas departamentales y supermercados abrirán la cartera con una inversión de 3,700 millones de dólares para capitalizar el Mundial de Futbol 2026, que se disputará entre junio y julio, con México como uno de los tres países sede, junto con Canadá y Estados Unidos.

Diego Cosio, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), estima que la inyección de recursos se traducirá en un crecimiento en ventas a tiendas iguales de 6.9% y de 6.3% en tiendas totales para 2026, impulsado principalmente por el consumo en el hogar de los mexicanos que verán los partidos desde casa o en reuniones.

“Esperamos que el Mundial de futbol traiga beneficios, seguramente muy puntuales en las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), aunque siempre hay expectativas de consumo y esperamos que los clientes acudan a las tiendas a surtirse de botanas, bebidas, entre otros productos”, dijo Cosio.

“Históricamente, en las últimas tres décadas, las audiencias del futbol durante los mundiales crecen y este es un fenómeno recurrente”, añadió.

El representante de la Asociación que agrupa a Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, La Comer, Soriana y el resto de las cadenas. -con excepción de Walmart de México-, adelantó que el 34% del capital se destinará a nuevas tiendas; 24%, a ampliaciones y remodelaciones; 16%, a sistemas y tecnología; 13%, a capacitación y desarrollo de capital humano; 10%, a centros de distribución, y 3%, a logística y distribución.

Hasta el momento, la ANTAD no ha desglosado las inversiones por cadena, aunque algunas ya han hecho públicos sus planes para este año. Chedraui, por ejemplo, informó que planea la apertura de 147 tiendas en sus diferentes formatos en México y estima un crecimiento en ventas totales de entre 8% y 9% en el país.

Como antesala de los resultados que la ANTAD proyecta para el año mundialista, destaca el desempeño favorable de las líneas de artículos deportivos, que el año pasado registraron un mayor crecimiento frente a otras categorías, como perecederos. En contraste, no se observó un repunte en la venta de pantallas, lo que podría explicarse por el hecho de que algunos partidos se jugarán en México.

El año del consumo lento

El 2025 será recordado como uno de los años más complejos para el consumo en México y, por consecuencia, para las tiendas departamentales y los supermercados. Diego Cosio detalló que las empresas asociadas cerraron el año con un crecimiento de 3.1% en ventas a tiendas con más de un año de operación (tiendas iguales) y de 5.6% al considerar tiendas totales, que superaron los 1,675 billones de pesos.

En el periodo, el sector de autoservicios creció 1.3% a tiendas iguales y 4% a tiendas totales; las tiendas departamentales elevaron sus ventas 4.8% a mismas tiendas y 6.3% a tiendas totales; mientras que las especializadas, como zapaterías, jugueterías y farmacias, crecieron 3.6% a tiendas iguales y 7.3% a tiendas totales.

“El cierre de 2025 no fue muy bueno. En diciembre el crecimiento fue bajo”, reconoció el presidente de la ANTAD. “Son los resultados más bajos desde 2014, excluyendo los efectos del Covid”, añadió durante la conferencia.

Durante 2025, las cadenas de tiendas departamentales y especializadas realizaron inversiones por 3,00 millones de dólares, un incremento de 10%, de acuerdo con datos de la ANTAD. Con estos recursos, se abrieron cerca de 1,700 tiendas en todo el país.

