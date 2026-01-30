Totalplay ya no 'peleará' en la SCJN: desiste de amparo tras acuerdo de Salinas Pliego para pagar su deuda

Totalplay, empresa de telecomunicaciones de Ricardo Salinas Pliego, desistió de su amparo directo que evitaba el pago de 645 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos fiscales, cuyo recurso fue otorgado en marzo de 2024 por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Totalplay desiste de amparo de la SCJN y abre paso al pago de 645 mdp al SAT
La decisión de la empresa se da luego de que Grupo Salinas alcanzara un acuerdo con el fisco para pagar 32, 000 millones de pesos, es decir, el 63% del monto total.
“Totalplay solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desistirse de un amparo directo en revisión, promovido contra una deuda fiscal”, informó la ministra Lenia Batres en un comunicado.
La deuda se remonta a septiembre de 2017 por aplicar deducciones de manera indebida por conceptos, como comisiones a distribuidores, gastos administrativos, entre otros.
“Uno de estos juicios fue resuelto en marzo de 2024 por la extinta Segunda Sala de la SCJN, que ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anular una sentencia y emitir otra que dedujera 621 millones de pesos. El TFJA revisó su primera sentencia, pero sin cuantificar la deducción correspondiente”, detalla.
En 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con Ricardo Salinas Pliego para ofrecerle una quita - reducción en el monto de la deuda- de 8,000 millones de pesos, pero el empresario no aceptó.
La deuda de Totalplay era el último expediente pendiente de resolución por parte de la Alta Corte, pero la determinación de la empresa deja abierto el futuro del adeudo.