Totalplay ya no 'peleará' en la SCJN: desiste de amparo tras acuerdo de Salinas Pliego para pagar su deuda

La decisión de la empresa se da luego de que Grupo Salinas alcanzara un acuerdo con el fisco para pagar 32, 000 millones de pesos, es decir, el 63% del monto total.

“Totalplay solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desistirse de un amparo directo en revisión, promovido contra una deuda fiscal”, informó la ministra Lenia Batres en un comunicado.

La deuda se remonta a septiembre de 2017 por aplicar deducciones de manera indebida por conceptos, como comisiones a distribuidores, gastos administrativos, entre otros.