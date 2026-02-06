Kia alcanza récord de ventas en medio de un mercado "más competitivo que nunca"

Para Horacio Chávez, director general de Kia en México, el mercado doméstico hoy es “más competitivo que nunca”, pues además de la oleada de marcas que han llegado al país en los últimos años, la mayor parte de las marcas han estado renovando sus portafolios con nuevos productos, versiones o tecnologías, pero esto no ha sido un impedimento o un obstáculo para la firma de origen surcoreano.

Y es que Kia ha logrado navegar la tempestad de tal manera, que 2025 concluyó siendo su mejor año en ventas en México, al haber comercializado 111,172 unidades, lo que, además, le significó un crecimiento de 6.5%, mientras que las ventas de autos nuevos en el país en el año crecieron apenas 1.35%, de acuerdo con datos de Inegi.

“Se ha vuelto más competitivo que nunca, y en este escenario, en Kia hicimos todo lo que teníamos que hacer para seguir siendo la mejor opción para nuestros clientes y para nuestros prospectos, y ejemplo de esta capacidad de adaptación para los retos que presenta el mercado fueron los resultados que obtuvimos el año pasado”, comenta Chávez.