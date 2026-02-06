Publicidad

Kia alcanza récord de ventas en medio de un mercado "más competitivo que nunca"

La firma alista el lanzamiento de 1,400 unidades de edición limitada por la Copa Mundial de Futbol 2026, para tres de sus modelos más comercializados.
vie 06 febrero 2026 03:40 PM
En-un-mercado-mas-competitivo-que-nunca-KIA-alcanza-récord-de-ventas
Las ventas de su modelo más comercializado en el país, el K3, aumentaron 9.4%. (Tzuara De Luna )

Para Horacio Chávez, director general de Kia en México, el mercado doméstico hoy es “más competitivo que nunca”, pues además de la oleada de marcas que han llegado al país en los últimos años, la mayor parte de las marcas han estado renovando sus portafolios con nuevos productos, versiones o tecnologías, pero esto no ha sido un impedimento o un obstáculo para la firma de origen surcoreano.

Y es que Kia ha logrado navegar la tempestad de tal manera, que 2025 concluyó siendo su mejor año en ventas en México, al haber comercializado 111,172 unidades, lo que, además, le significó un crecimiento de 6.5%, mientras que las ventas de autos nuevos en el país en el año crecieron apenas 1.35%, de acuerdo con datos de Inegi.

“Se ha vuelto más competitivo que nunca, y en este escenario, en Kia hicimos todo lo que teníamos que hacer para seguir siendo la mejor opción para nuestros clientes y para nuestros prospectos, y ejemplo de esta capacidad de adaptación para los retos que presenta el mercado fueron los resultados que obtuvimos el año pasado”, comenta Chávez.

La apuesta de aportar por lo hecho en México rinde frutos. Del total de ventas el 60% de su producto tiene su origen en la planta de Pesquería, Nuevo León, con modelos como el K3 que destaca por ser su vehículo con mayores volúmenes de comercialización en el país.

Para Chávez, el secreto detrás de estas cifras está también en optar por lanzamientos clave, como haber arrancado el año con la inclusión de la versión de entrada del K3 con un motor de 1.4 litros turbo y transmisión manual, además de haber añadido su versión Cross, lo que le permitió elevar las ventas de este modelo en 9.4%.

Con el lanzamiento del K4 Hatchback, así como con el de su versión GT-Line con motor 2.0 y 1.6 litros turbo, enfocado a posicionarse en un público más juvenil, desde la perspectiva de la surcoreana determinó por completar la gama de este modelo, producido también en Nuevo León.

En el caso de Sportage, el directivo destaca el lanzamiento en el último trimestre del año pasado de su versión híbrida por debajo de los 800,000 pesos, lo que permitió el 28% de sus ventas totales de éste modelo fueran con dichas tecnologías.

“Sportage será un vehículo clave también en la estrategia de este año. Hemos incrementado el número de versiones, el número de vehículos híbridos de Sportage y pensamos también en aumentar sus ventas de manera importante, que es fundamental para la imagen de la marca. Es el primer vehículo con el que iniciamos ventas aquí en México y es el de mayores ventas a nivel global”, destacó en entrevista con Expansión.

La estrategia también ha estado concentrada en el robustecimiento de su brazo financiero, Kia Finance, lo que Chávez considera un “catalizador clave” en el acercamiento con clientes y accesibilidad de compra, pues mediante éste, es que alcanzaron a cerrar 63,500 nuevos contratos, otra cifra récord para la compañía.

El producto mundialista

Kia siente el espíritu deportivo de la Copa Mundial de Futbol de este año no solo por su planta en Nuevo León, que será una de las tres sedes mexicanas para evento deportivo, sino también por ser patrocinador de éste desde 2002.

“Queremos aprovechar el Mundial en toda su extensión. Es una inversión muy importante la que Kia viene haciendo cada cuatro años en los Mundiales, entonces nos hemos preparado para esto con bastante tiempo de anticipación”, subraya el directivo.

La marca ha decidido lanzar 1,400 unidades de edición limitada de tres de sus modelos insignia en el marco del Mundial y que se comercializarán solo éste año, las cuáles incluirán características que, asegura, serán diferenciadores de su producto tradicional y estarán enfocadas en transmitir un carácter más deportivo.

Del K3, serán 450 unidades en carrocería sedán y 150 hatchback, que contarán con un kit deportivo compuesto por un deflector frontal, faldones laterales y alerón posterior, además de una interfaz gráfica temática de futbol para su pantalla de 10.25 pulgadas y tapetes conmemorativos de la Copa Mundial. Los precios partirán desde los 438,800 pesos.

Para el caso del K4, serán 450 unidades las disponibles en carrocería sedán y 50 en hatchback, que además de contar con un kit deportivo similar al del K4, agregará los mismos gráficos deportivos a su pantalla panorámica dual de 12.3 pulgadas y tapetes, entre otros aditamentos, con precios que comienzan en los 583,900 pesos.

De Sportage solo serán 300 unidades las que contarán con esta edición limitada. Éstas incorporarán un paquete exterior de diseño X-Line, conformado por logotipos, rieles de techo tipo puente, molduras, así como parrilla y rines de 19 pulgadas de diseño especial en color negro brillante. De éste Kia aún no ha revelado su precio.

En tanto, Chávez asegura que con su hoja de ruta a seguir, Kia alcanzará otro año récord este 2026, además de que prepara el lanzamiento de tres modelos, dos híbridos y uno eléctrico, para continuar robusteciendo su portafolio.

