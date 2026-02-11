Grupo Carso de Slim tuvo un trimestre complicado, pero tres empresas le evitaron un golpe mayor

El Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, cerró el cuarto trimestre de 2025 con un desempeño complicado, registrando pérdidas en varias de sus empresas, lo que afectó tanto sus ingresos como su rentabilidad.

De acuerdo con el informe enviado recientemente a la Bolsa Mexicana de Valores , las ventas del conglomerado en el trimestre alcanzaron 54,862 millones de pesos, lo que representa una disminución de 4.7% respecto al mismo periodo de 2024.

No obstante, no todas las divisiones registraron resultados negativos. Grupo Sanborns y sus cadenas lograron un aumento en sus ventas, impulsado por las temporadas de Buen Fin y Navidad. Además, Carso Energy y Zamajal lograron mantener o incluso mejorar sus resultados.

A continuación, un desglose del desempeño de cada una de las empresas de Grupo Carso: