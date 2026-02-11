Grupo Carso de Slim tuvo un trimestre complicado, pero tres empresas le evitaron un golpe mayor

El Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, cerró el cuarto trimestre de 2025 con un desempeño complicado, registrando pérdidas en varias de sus empresas, lo que afectó tanto sus ingresos como su rentabilidad.
No obstante, no todas las divisiones registraron resultados negativos. Grupo Sanborns y sus cadenas lograron un aumento en sus ventas, impulsado por las temporadas de Buen Fin y Navidad. Además, Carso Energy y Zamajal lograron mantener o incluso mejorar sus resultados.
A continuación, un desglose del desempeño de cada una de las empresas de Grupo Carso:
Publicidad
Grupo Sanborns
El cuarto trimestre de 2025 fue positivo para Grupo Sanborns. Sus ventas alcanzaron 25,833 millones de pesos, impulsadas por las temporadas de Buen Fin y Navidad, que estimularon las compras tanto en tiendas físicas como en línea. Las cadenas que integran el grupo incluyen Sanborns, iShop, Sears, DAX, Mixup y Sanborns Café.
La utilidad de operación, que refleja las ganancias antes de intereses e impuestos, y el EBITDA, que muestra la ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, disminuyeron ligeramente debido a la inversión en plataformas digitales y logística. Aun así, la división mantuvo resultados sólidos y se consolidó como la más estable del grupo.
Ventas: 25,833 millones de pesos, aumento de 2.3%
Utilidad neta: 1,759 millones de pesos, ligera caída respecto a 1,828 millones en 2024
Factores: inversión en digitalización y logística
Grupo Condumex
Para Grupo Condumex, el trimestre fue complicado. Sus ventas bajaron a 12,050 millones de pesos, afectadas por la menor demanda en el sector de autopartes y el fortalecimiento del peso frente al dólar.
Esto también redujo la utilidad neta a 602 millones de pesos, casi la mitad que en el mismo periodo del año pasado. En palabras simples, Condumex vendió menos y ganó mucho menos, principalmente por factores externos como la moneda y la baja de pedidos.
Ventas: 12,050 millones de pesos, caída de 5.5%
Utilidad neta: 602 millones de pesos, disminución de 50%
CICSA enfrentó un trimestre complicado, con ventas de 6,989 millones de pesos y una pérdida neta de 471 millones. La caída se debió a que varios proyectos importantes terminaron y los nuevos están en fases iniciales, lo que genera gastos grandes antes de ver ganancias.
Además, los efectos del tipo de cambio y los costos de conservación de plataformas marinas afectaron los resultados. En resumen, la división tuvo un trimestre difícil, pero los nuevos proyectos podrían mejorar su desempeño en el futuro.
Ventas: 6,989 millones de pesos, caída de 35.9%
Resultado neto: pérdida de 471 millones de pesos
Factores: finalización de proyectos y gastos iniciales de nuevos contratos
Elementia registró ventas de 7,098 millones de pesos, apenas 2.8% menos que en 2024, pero la utilidad neta cayó 82.3%, a 91 millones de pesos. Esto se debió al fortalecimiento del peso, que afectó ingresos de exportaciones, y al cierre de una planta de cobre.
La división de cementos, Fortaleza Materiales, compensó parte de la caída, evitando un impacto aún mayor. En pocas palabras, vendieron casi lo mismo que el año pasado, pero ganaron mucho menos debido a factores externos y cierres operativos.
Ventas: 7,098 millones de pesos, caída de 2.8%
Utilidad neta: 91 millones de pesos, caída de 82.3%
Factores: tipo de cambio y cierre de planta de cobre
Publicidad
Carso Energy
Carso Energy tuvo un desempeño mixto. Las ventas bajaron a 840 millones de pesos, afectadas por la menor venta de energía en Panamá y el tipo de cambio, pero la eficiencia en el transporte de gas natural permitió que la utilidad neta aumentara a 389 millones de pesos, superando los 353 millones del año anterior.
Esto significa que, aunque vendieron menos, lograron ganar más gracias a una operación más eficiente.
Ventas: 840 millones de pesos, disminución de 11.8%
Utilidad neta: 389 millones de pesos, aumento respecto a 353 millones en 2024
Factores: menor venta de energía compensada por eficiencia en transporte de gas
Zamajal
Zamajal destacó por su fuerte crecimiento. Sus ventas se dispararon a 2,055 millones de pesos, frente a 364 millones del año pasado, lo que representa un incremento de 464%, impulsado por un nuevo contrato con PEMEX y una mayor producción en los campos petroleros Ichalkil y Pokoch.
La división todavía registró una pequeña pérdida operativa de 10 millones de pesos, muy por debajo de los 311 millones de pérdida del año anterior. La tendencia es positiva, gracias a la expansión de contratos estratégicos y al aumento de la producción de hidrocarburos.
Ventas: 2,055 millones de pesos, incremento de 464%
Resultado neto: pérdida de 10 millones de pesos, mejora respecto a 311 millones en 2024
En conjunto, los resultados del cuarto trimestre de 2025 reflejan un momento de transición para Grupo Carso. El conglomerado resintió la conclusión de grandes proyectos, el impacto del tipo de cambio y el aumento de costos operativos, factores que presionaron los márgenes de rentabilidad en varias divisiones clave.
Sin embargo, el buen desempeño del negocio comercial, la solidez de Carso Energy y el fuerte crecimiento de Zamajal muestran que el grupo conserva motores internos capaces de compensar parcialmente el entorno adverso. El reto hacia 2026 será traducir la nueva cartera de proyectos y contratos en una recuperación sostenida de ingresos y utilidades.