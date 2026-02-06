Publicidad

El día que Carlos Slim lo perdió todo en Acapulco y tuvo que empezar desde cero

En una sola noche, el desastre borró décadas de historia. La respuesta de Carlos Slim marcaría el futuro de uno de los hoteles más icónicos de Acapulco.
vie 06 febrero 2026 03:56 PM
Hotel Carlos Slim
El punto de partida de una de las reconstrucciones más ambiciosas del grupo de Slim. (Amares Acapulco y Cuartoscuro)

Carlos Slim Helú ha construido gran parte de su fortuna en el sector de las telecomunicaciones, pero su imperio empresarial va mucho más allá. A lo largo de los años, ha diversificado sus inversiones en múltiples industrias, entre ellas el sector hotelero, donde posee algunos de los inmuebles más emblemáticos del país.

Hace poco contamos la historia del antiguo y lujoso Hotel Geneve, en la Ciudad de México , hoy parte de su grupo empresarial. Sin embargo, no es el único hotel icónico que pertenece a Slim. En Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes de México, también resguarda otra joya de su portafolio.

Ese hotel, no obstante, atravesó recientemente uno de los momentos más difíciles de su historia. Al igual que gran parte del puerto, fue severamente afectado por el huracán Otis, un ciclón de categoría 5 que impactó la costa guerrerense en octubre de 2023 y dejó una estela de devastación sin precedentes.

El día que Otis destruyó el hotel de Slim

La mañana de aquel 25 de octubre, el hotel Calinda Beach amaneció con severos daños: ventanales destrozados, infraestructura colapsada, áreas inundadas y espacios cubiertos de escombros. El panorama era de devastación total, similar al que enfrentaron la mayoría de los hoteles del puerto tras el paso del huracán.

Las afectaciones obligaron al cierre inmediato del inmueble, ya que resultaba imposible ofrecer el servicio de hospedaje. Las instalaciones habían quedado gravemente dañadas por un desastre natural que tomó por sorpresa a la población de Guerrero durante la madrugada y transformó por completo la imagen de Acapulco en cuestión de horas.

El siguiente paso fue emprender la reparación integral del hotel para hacerlo viable de nuevo. Ostar Grupo Hotelero, la división de Grupo Carso dedicada a este negocio, inició los trabajos de reconstrucción, mientras que Carlos Slim sostuvo reuniones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para coordinar los esfuerzos de reactivación económica del puerto.

El grave estado en que quedó el inmueble representaba un reto mayúsculo, pero también una oportunidad para renovar por completo un hotel con décadas de historia. La intervención fue profunda: se transformaron amplias zonas del edificio, se modernizaron las habitaciones y se actualizaron los servicios para adaptarlos a las nuevas exigencias del turismo y los desastres naturales.

Nace el Hotel Amares Acapulco

De acuerdo con reportes de Inmuebles Carso , en su mejor momento el Hotel Calinda Beach Acapulco competía de tú a tú con establecimientos como El Cano, Casa Inn, Copacabana, Playa Suites, Fiesta Inn y Avalon, lo que lo convertía en uno de los negocios hoteleros más importantes del puerto y en una prioridad para rescatar.

Tras la remodelación total llegó una decisión clave: decir adiós al nombre de Calinda Beach para dar paso al nuevo Hotel Amares Acapulco, un proyecto que mantiene la elegancia que lo distinguía, pero ahora con una apuesta clara por la modernidad, el confort y una nueva etapa para el turismo en el puerto.

Fue en julio de 2024 cuando el hotel comenzó a recibir nuevamente turistas, ocho meses después del paso del huracán. La reapertura fue gradual, ya que las labores de reparación y remodelación avanzaron por etapas. Hoy, el inmueble opera al 100% de su capacidad.

Amares Acapulco
La remodelación transforma por completo el antiguo Calinda Beach y da origen al nuevo Hotel Amares Acapulco. (Amares Acapulco)

El hotel de Slim en Acapulco vuelve a la vida y reactiva los ingresos

El informe financiero del segundo trimestre de 2025 confirma que la reactivación del hotel en Acapulco ya tuvo un impacto positivo y medible en los ingresos de Inmuebles Carso.

En el rubro de servicios, donde se contabilizan actividades como la operación hotelera, la empresa reportó ingresos por 147.7 millones de pesos, lo que representa un aumento de 38.6% respecto al mismo periodo de 2024, cuando estos ingresos fueron de 106.6 millones de pesos.

La propia empresa atribuye este crecimiento directamente a la reapertura y reactivación del hotel en Acapulco, tras los severos daños provocados por el huracán Otis.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel de Slim en Acapulco?

De acuerdo con el portal oficial del Hotel Amares , el complejo cuenta con nueve categorías de habitaciones, cuyos precios varían según el tamaño, el nivel de confort y la vista, ya sea a la montaña o al mar de Acapulco, ubicado a unos cuantos metros.

La opción más accesible es la habitación Confort King Vista a la Montaña, con un precio aproximado de 2,998 pesos por noche para dos personas, aunque la tarifa puede cambiar según el día y la temporada.

En contraste, la habitación de mayor categoría, la Royal Suite Doble Vista al Mar, puede alcanzar precios de hasta 9,967 pesos por noche para dos adultos, dependiendo de la fecha y la demanda.

Hotel Slim Acapulco
El hotel ofrece nueve categorías de habitaciones, con precios que van de 2,998 a casi 10,000 pesos por noche. (Hotel Amares Acapulco)

Ostar, el grupo hotelero de Carlos Slim

Ostar Grupo Hotelero es la división encargada de operar los hoteles de Inmuebles Carso, el brazo inmobiliario del conglomerado empresarial de Carlos Slim. Su origen se remonta a 1991, cuando el empresario adquirió la cadena de Hoteles Calinda, que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es Ostar, según se lee en la biografia del empresario .

Desde entonces, la compañía ha consolidado un portafolio de propiedades en México y el extranjero, combinando la operación turística con la recuperación de edificios históricos y el desarrollo de complejos vacacionales. Su estrategia apuesta por modernizar espacios emblemáticos sin perder su identidad arquitectónica ni su valor cultural.

Actualmente, Ostar administra desde hoteles urbanos con valor patrimonial hasta resorts ubicados en destinos de playa, diversificando su presencia en distintos segmentos del mercado.

Estos son algunos de los hoteles que forman parte de Ostar:

Hotel Geneve, Ciudad de México: ícono histórico inaugurado en 1907, con carácter de museo y alto valor patrimonial.

Loreto Bay Golf Resort & Spa, Baja California Sur: complejo turístico frente al Mar de Cortés, con campo de golf y spa.

Hotel Amares, Acapulco: hotel de playa con acceso directo al mar y vista a la bahía.

Hotel Francia, Aguascalientes: edificio de estilo francés ubicado en el centro histórico.

Hotel Veracruz Centro Histórico, Veracruz: inmueble tradicional en el corazón de la ciudad.

Hotel Yes Inn, Nuevo Veracruz: opción moderna en una zona comercial y residencial en expansión.

Hotel Racquet, Cuernavaca: antigua hacienda adaptada como hotel.

Hotel Viva, Villahermosa: uno de los hoteles con mayor tradición en la capital tabasqueña.

Ramada Gateway, Kissimmee-Orlando, Florida: enfocado en el turismo recreativo, cercano a los principales parques temáticos.

Así empezó la familia Slim: su primer negocio vendía botones e hilos en el Centro Histórico de CDMX

El peso estratégico de Inmuebles Carso

Inmuebles Carso se ha consolidado como una pieza clave dentro del entramado empresarial de Carlos Slim. Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , publicado por la revista Expansión, la compañía se ubica en la posición 353, reflejo de su relevancia dentro del sector inmobiliario nacional.

Durante 2024, la empresa reportó ingresos netos por 8,464.1 millones de pesos y mantuvo una plantilla laboral de 1,066 personas, cifras que dan cuenta de su escala operativa y su capacidad de generación de valor.

Si bien no es la firma más poderosa del conglomerado —liderazgo que corresponde a América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones—, Inmuebles Carso concentra una parte sustancial de las inversiones inmobiliarias del grupo, incluyendo su división hotelera, Ostar, así como desarrollos comerciales, corporativos y de servicios en distintas regiones del país.

