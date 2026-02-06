El día que Carlos Slim lo perdió todo en Acapulco y tuvo que empezar desde cero

Ostar, el grupo hotelero de Carlos Slim
Ostar Grupo Hotelero es la división encargada de operar los hoteles de Inmuebles Carso, el brazo inmobiliario del conglomerado empresarial de Carlos Slim. Su origen se remonta a 1991, cuando el empresario adquirió la cadena de Hoteles Calinda, que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es Ostar, según se lee en la biografia del empresario .
Desde entonces, la compañía ha consolidado un portafolio de propiedades en México y el extranjero, combinando la operación turística con la recuperación de edificios históricos y el desarrollo de complejos vacacionales. Su estrategia apuesta por modernizar espacios emblemáticos sin perder su identidad arquitectónica ni su valor cultural.
Actualmente, Ostar administra desde hoteles urbanos con valor patrimonial hasta resorts ubicados en destinos de playa, diversificando su presencia en distintos segmentos del mercado.
Estos son algunos de los hoteles que forman parte de Ostar:
Hotel Geneve, Ciudad de México: ícono histórico inaugurado en 1907, con carácter de museo y alto valor patrimonial.
Loreto Bay Golf Resort & Spa, Baja California Sur: complejo turístico frente al Mar de Cortés, con campo de golf y spa.
Hotel Amares, Acapulco: hotel de playa con acceso directo al mar y vista a la bahía.
Hotel Francia, Aguascalientes: edificio de estilo francés ubicado en el centro histórico.
Hotel Veracruz Centro Histórico, Veracruz: inmueble tradicional en el corazón de la ciudad.
Hotel Yes Inn, Nuevo Veracruz: opción moderna en una zona comercial y residencial en expansión.
Hotel Racquet, Cuernavaca: antigua hacienda adaptada como hotel.
Hotel Viva, Villahermosa: uno de los hoteles con mayor tradición en la capital tabasqueña.
Ramada Gateway, Kissimmee-Orlando, Florida: enfocado en el turismo recreativo, cercano a los principales parques temáticos.
El peso estratégico de Inmuebles Carso
Inmuebles Carso se ha consolidado como una pieza clave dentro del entramado empresarial de Carlos Slim. Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , publicado por la revista Expansión, la compañía se ubica en la posición 353, reflejo de su relevancia dentro del sector inmobiliario nacional.
Durante 2024, la empresa reportó ingresos netos por 8,464.1 millones de pesos y mantuvo una plantilla laboral de 1,066 personas, cifras que dan cuenta de su escala operativa y su capacidad de generación de valor.
Si bien no es la firma más poderosa del conglomerado —liderazgo que corresponde a América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones—, Inmuebles Carso concentra una parte sustancial de las inversiones inmobiliarias del grupo, incluyendo su división hotelera, Ostar, así como desarrollos comerciales, corporativos y de servicios en distintas regiones del país.