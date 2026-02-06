El día que Carlos Slim lo perdió todo en Acapulco y tuvo que empezar desde cero

El día que Otis destruyó el hotel de Slim

La mañana de aquel 25 de octubre, el hotel Calinda Beach amaneció con severos daños: ventanales destrozados, infraestructura colapsada, áreas inundadas y espacios cubiertos de escombros. El panorama era de devastación total, similar al que enfrentaron la mayoría de los hoteles del puerto tras el paso del huracán.

Las afectaciones obligaron al cierre inmediato del inmueble, ya que resultaba imposible ofrecer el servicio de hospedaje. Las instalaciones habían quedado gravemente dañadas por un desastre natural que tomó por sorpresa a la población de Guerrero durante la madrugada y transformó por completo la imagen de Acapulco en cuestión de horas.

El siguiente paso fue emprender la reparación integral del hotel para hacerlo viable de nuevo. Ostar Grupo Hotelero, la división de Grupo Carso dedicada a este negocio, inició los trabajos de reconstrucción, mientras que Carlos Slim sostuvo reuniones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para coordinar los esfuerzos de reactivación económica del puerto.

El grave estado en que quedó el inmueble representaba un reto mayúsculo, pero también una oportunidad para renovar por completo un hotel con décadas de historia. La intervención fue profunda: se transformaron amplias zonas del edificio, se modernizaron las habitaciones y se actualizaron los servicios para adaptarlos a las nuevas exigencias del turismo y los desastres naturales.

Nace el Hotel Amares Acapulco

De acuerdo con reportes de Inmuebles Carso , en su mejor momento el Hotel Calinda Beach Acapulco competía de tú a tú con establecimientos como El Cano, Casa Inn, Copacabana, Playa Suites, Fiesta Inn y Avalon, lo que lo convertía en uno de los negocios hoteleros más importantes del puerto y en una prioridad para rescatar.

Tras la remodelación total llegó una decisión clave: decir adiós al nombre de Calinda Beach para dar paso al nuevo Hotel Amares Acapulco, un proyecto que mantiene la elegancia que lo distinguía, pero ahora con una apuesta clara por la modernidad, el confort y una nueva etapa para el turismo en el puerto.

Fue en julio de 2024 cuando el hotel comenzó a recibir nuevamente turistas, ocho meses después del paso del huracán. La reapertura fue gradual, ya que las labores de reparación y remodelación avanzaron por etapas. Hoy, el inmueble opera al 100% de su capacidad.