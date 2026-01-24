Cómo Carlos Slim construyó su imperio petrolero de 68 millones de barriles de aceite ligero

Y no es el único caso. Al año siguiente, compró el 100% del capital de PetroBal Operaciones Upstream, S.A. de. C.V., la cual tenía el 50% de la participación en los campos Ichalkil & Pokoch, el Área Contractual 4.

La compra fue valuada en 530 millones de dólares, según un anuncio hecho en diciembre de 2023, aunque al momento de la compra en junio de 2024 no se incluyó una cifra.

Un mes después, Grupo Carso y Pemex Exploración y Producción firmaron un contrato de servicios integrales de exploración y extracción para desarrollar Lakach, el primer campo de gas natural en aguas profundas del país. La inversión ascendió a 840 millones de dólares.

Y en 2025, GSM Bronco, otra subsidiaria de Grupo Carso, firmó un contrato con Pemex para la perforación de 32 pozos en el Campo Ixachi, Veracruz, con un valor de 1,991 millones de pesos, incluyendo el financiamiento.

De ser contratista a operador, el movimiento de Slim en Campeche

Este momento es clave para la empresa de Carlos Slim, ya que la adquisición de Fieldwood México permite que Grupo Carso se convierta en operador, una función que no ha ejercido en este mercado.

“Zamajal es su vehículo para incorporarse como operador de proyectos petroleros, ya no tanto en el rol de contratista", dijo Gonzalo Monroy.

La subsidiaria ya poseía el 50% del control del Área Contractual 4, a través de Petrobal, ahora Mx Dlta NRG 1. Ahora tendrá el control completo, por una compra de 270 millones de dólares para adquirir el capital social, además de asumir una deuda de la sociedad de 330 millones de dólares con Lukoil.

Para Monroy, el movimiento fue ventajoso para la empresa de Slim, ya que aprovechó las condiciones geográficas para adquirir el activo a un precio reducido. Fieldwood México es subsidiaria de Lukoil, una de las dos empresas petroleras rusas que fue sancionada por Estados Unidos en octubre del año pasado .