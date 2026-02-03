Cuando Carlos Slim era el rey de los cigarros y Marlboro era su mina de oro; ¿por qué lo vendió?

La historia de Cigatam, la cigarrera de Slim

De acuerdo con la historia oficial de Carso , Carlos Slim llegó al negocio del tabaco en uno de los momentos más críticos de la economía mexicana. En 1981 adquirió Cigatam, una empresa con dificultades operativas y comerciales: Marlboro tenía solo una participación marginal en el mercado y la compañía carecía de infraestructura propia para imprimir las cajetillas de la marca.

En una entrevista con el creador de contenido Oso Trava, Slim recordó que Philip Morris, su socio estadounidense, tenía la marca Marlboro en EU con gran éxito, pero en México apenas alcanzaba el 6% del mercado, dominado por los cigarrillos Raleigh de La Moderna.

La crisis de 1982 aceleró la oportunidad: con el desplome del mercado accionario, muchas empresas se vendían a precios muy bajos, y Slim se convirtió en uno de los pocos compradores activos. Además de Cigatam, adquirió cerca del 40% de La Moderna, convirtiéndose en propietario proporcional de ambas empresas, aunque fueran competidoras directas.

Años después, en la misma década de los años 80, vendió su participación en La Moderna a Alfonso Romo, empresario regiomontano más conocido recientemente por su polémica participación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque Cigatam llevaba años sin repartir dividendos, el grupo revirtió rápidamente la situación: eliminó marcas poco rentables, rediseñó el portafolio y apostó agresivamente por Marlboro. Ajustó precios, reforzó la distribución a través de redes tradicionales y elevó la inversión en publicidad, sobre todo en televisión.

El resultado fue un crecimiento sostenido durante seis años consecutivos, hasta alcanzar cerca del 40% del mercado mexicano. Marlboro se convirtió en el eje del negocio y mantuvo una posición dominante incluso cuando el consumo cayó por impuestos y restricciones publicitarias, gracias a ajustes de precio y menor dependencia del gasto en marketing.

Fue así que Cigatam se convirtió en uno de los activos más valiosos del Grupo Carso, antes de que el grupo se enfocara de lleno en las telecomunicaciones.