El turismo mexicano rompe récords de visitantes internacionales en diciembre

En cuanto a las cifras de llegada de turistas, en diciembre del 2025 se recibieron 5.22 millones, un 9% superior si se compara con el mismo periodo del año previo, según muestran datos de la Encuestas de Viajeros Internacionales del Inegi.

La diferencia entre ambos conceptos, que pudieran sonar similares, es que un turista es un visitante que pasa al menos una noche en su destino; en cambio, un visitante incluye a los turistas y a los excursionistas (viajeros de un solo día que no pernoctan en el lugar).

En el último mes del 2025, el ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó 3,772 millones de dólares, lo que representó un incremento de 1.9% respecto al mismo periodo del 2024.

“Diciembre vino a confirmar que 2025 fue un año de gran éxito para el turismo en México. Cerramos con fuerza, con cifras positivas y con una tendencia sólida que nos permite mirar a futuro con optimismo”, dijo Rodríguez, citada en un comunicado.

