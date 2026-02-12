El turismo mexicano rompe récords de visitantes internacionales en diciembre

La funcionaria considera que México llega a la fiesta mundialista con un sector turístico fortalecido, preparado y competitivo.
“Estamos listos para recibir a más visitantes y mostrar al mundo la grandeza y diversidad de México”, afirmó.
Rodríguez Zamora destacó que el desempeño positivo del sector es resultado del esfuerzo conjunto de toda la cadena turística, integrada por artesanas y artesanos, guías de turistas, hoteleras y hoteleros, prestadoras y prestadores de servicios, cocineras tradicionales, transportistas, agentes de viajes, comunidades locales, así como del compromiso del sector empresarial.
La titular de Sectur reconoció el trabajo interinstitucional del Gobierno de México, la coordinación con gobiernos estatales y municipales, y la colaboración permanente con organismos públicos y privados, que han permitido consolidar un modelo turístico más sólido, incluyente y competitivo.
“El turismo en México es fuerte gracias a todas y todos los que forman parte de esta gran cadena de valor. Su trabajo diario, su talento y su compromiso son la base de los resultados que hoy presentamos”, dijo.