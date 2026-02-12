Publicidad

El turismo mexicano rompe récords de visitantes internacionales en diciembre

México recibió a 10.13 millones de visitantes y 5.22 millones de turistas en el pasado mes de diciembre.
jue 12 febrero 2026 02:38 PM
Cancun resort during a sunset
México espera una gran afluencia de visitantes por el mundial. (Foto: Jonathan Ross/Getty Images/iStockphoto)

La industria turística en México cerró el 2025 con una racha positiva, con nuevos récords en el ingreso de visitantes y turistas internacionales, lo que para la Secretaría de Turismo ofrece un panorama positivo para 2026.

Los datos revelan crecimiento. Tan solo en diciembre, México recibió a 10.13 millones de visitantes, cifra que representa un incremento de 12.3% respecto al mismo mes de 2024.

En cuanto a las cifras de llegada de turistas, en diciembre del 2025 se recibieron 5.22 millones, un 9% superior si se compara con el mismo periodo del año previo, según muestran datos de la Encuestas de Viajeros Internacionales del Inegi.

La diferencia entre ambos conceptos, que pudieran sonar similares, es que un turista es un visitante que pasa al menos una noche en su destino; en cambio, un visitante incluye a los turistas y a los excursionistas (viajeros de un solo día que no pernoctan en el lugar).

En el último mes del 2025, el ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó 3,772 millones de dólares, lo que representó un incremento de 1.9% respecto al mismo periodo del 2024.

“Diciembre vino a confirmar que 2025 fue un año de gran éxito para el turismo en México. Cerramos con fuerza, con cifras positivas y con una tendencia sólida que nos permite mirar a futuro con optimismo”, dijo Rodríguez, citada en un comunicado.

La funcionaria considera que México llega a la fiesta mundialista con un sector turístico fortalecido, preparado y competitivo.

“Estamos listos para recibir a más visitantes y mostrar al mundo la grandeza y diversidad de México”, afirmó.

Rodríguez Zamora destacó que el desempeño positivo del sector es resultado del esfuerzo conjunto de toda la cadena turística, integrada por artesanas y artesanos, guías de turistas, hoteleras y hoteleros, prestadoras y prestadores de servicios, cocineras tradicionales, transportistas, agentes de viajes, comunidades locales, así como del compromiso del sector empresarial.

La titular de Sectur reconoció el trabajo interinstitucional del Gobierno de México, la coordinación con gobiernos estatales y municipales, y la colaboración permanente con organismos públicos y privados, que han permitido consolidar un modelo turístico más sólido, incluyente y competitivo.

“El turismo en México es fuerte gracias a todas y todos los que forman parte de esta gran cadena de valor. Su trabajo diario, su talento y su compromiso son la base de los resultados que hoy presentamos”, dijo.

Secretaría de Turismo

