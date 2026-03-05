Bodega Aurrerá vs. Tiendas 3B: ¿Quién es la verdadera campeona de los precios bajos en México?

¿Quién vende más?

Uno de los principales factores que juega a favor de Bodega Aurrerá es que forma parte de la red de Walmart de México y Centroamérica, lo que le otorga una capacidad operativa y un alcance mucho mayores en todo el país.

De acuerdo con el cuarto reporte trimestral de 2025 de Walmart , los ingresos totales del grupo —que integra Walmart, Bodega Aurrerá y Sam’s Club— ascendieron a 836,428 millones de pesos durante el año pasado.

La empresa detalla en su sitio web la distribución de esas ventas de la siguiente manera:

-46% corresponde a Bodega Aurrerá

-25% a los hipermercados Walmart

-5% a Walmart Express

-22% a Sam’s Club

Si se toma como referencia ese 46%, se puede estimar que Bodega Aurrerá habría registrado ventas por aproximadamente 384,757 millones de pesos en 2025.

De acuerdo con la información de Walmart, las tiendas de descuento Aurrerá representaron el 46% de las ventas en 2025. (Walmart)

Esta cifra la coloca como la unidad de negocio con mayor peso dentro del grupo y la consolida como uno de los principales motores de ingresos del gigante minorista en México.

Por su parte, Tiendas 3B no ha dado a conocer sus ingresos totales correspondientes a 2025. Sin embargo, existen datos recientes que permiten dimensionar su tamaño.

De acuerdo con el ranking 2025 Las 500 empresas más importantes de México de la revista Expansión, la cadena — propiedad del empresario K. Anthony Hatoum, fundador, presidente del consejo de administración y director ejecutivo — reportó ventas por 57,439 millones de pesos en 2024, lo que la ubicó en el lugar 96 del listado.

Bodega Aurrerá no aparece de manera individual en ese ranking, ya que sus resultados se contabilizan dentro de Walmart de México y Centroamérica, empresa que ocupa la posición número 2 en el listado, solo por debajo de Petróleos Mexicanos.