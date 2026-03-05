Bodega Aurrerá vs. Tiendas 3B: ¿Quién es la verdadera campeona de los precios bajos en México?

Bodega Aurrerá y Tiendas 3B se han convertido en dos de las cadenas más recurridas por los mexicanos cuando se trata de encontrar descuentos, precios bajos y productos que se ajusten a momentos en los que la economía personal o familiar atraviesa dificultades.
Ambas cuentan con una amplia red de sucursales en todo el país. Es común encontrarlas en numerosas alcaldías y municipios, especialmente en zonas populares, donde su modelo de bajo costo responde a las necesidades del día a día.
Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál de las dos tiene más tiendas, más empleados y cuál registra mayores ventas? Aquí te contamos cómo va la disputa por el título de la reina de las cadenas de descuento en México.
Publicidad
¿Quién vende más?
Uno de los principales factores que juega a favor de Bodega Aurrerá es que forma parte de la red de Walmart de México y Centroamérica, lo que le otorga una capacidad operativa y un alcance mucho mayores en todo el país.
Bodega Aurrerá no aparece de manera individual en ese ranking, ya que sus resultados se contabilizan dentro de Walmart de México y Centroamérica, empresa que ocupa la posición número 2 en el listado, solo por debajo de Petróleos Mexicanos.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el formato de Tiendas 3B es más pequeño y su oferta más limitada que la de los supermercados de Walmart y los distintos formatos de Bodega Aurrerá, donde incluso se venden electrodomésticos, ropa y motocicletas.
Por ello, aunque el número de sucursales de 3B sea similar, Aurrerá cuenta con locales de mayor tamaño, incluidos algunos de gran formato, que permiten mayor capacidad de venta y una oferta de productos más amplia.
Publicidad
¿Quién tiene más empleados?
El grupo Walmart reportó al cierre de 2024 un total de 241,172 empleados , lo que lo convierte en uno de los mayores empleadores privados de México. Sin embargo, la compañía no desglosa cuántos corresponden a cada uno de sus formatos, por lo que no es posible determinar con exactitud el número de empleados de Bodega Aurrerá.
Por su parte, Tiendas 3B cerró 2024 con 25,300 empleados . Aunque esta cifra es mucho menor que la del grupo Walmart, muestra el tamaño y la contribución que esta cadena de tiendas de precios bajos tiene en el empleo formal en el país.
Las conclusiones
El análisis de ventas, sucursales y empleados muestra que tanto Bodega Aurrerá como Tiendas 3B han logrado consolidarse como actores relevantes en el mercado de los precios bajos en México, cada una con estrategias y alcances distintos.
Mientras Bodega Aurrerá se beneficia del respaldo de Walmart de México y Centroamérica, con formatos de gran tamaño y presencia nacional en múltiples ciudades, Tiendas 3B ha expandido rápidamente su red de sucursales, especialmente en zonas populares, logrando un alcance notable en número de locales y generación de empleo.
Estas diferencias reflejan modelos de negocio complementarios más que directamente comparables: uno se centra en formatos amplios con una amplia oferta de productos, mientras que el otro apuesta por la densidad de tiendas de menor tamaño para acercar precios bajos a los consumidores.
En conjunto, ambas cadenas evidencian cómo el segmento de tiendas de descuento sigue siendo estratégico en México, tanto para la competitividad del sector retail como para la economía de los hogares que buscan optimizar su gasto diario.