Bodega Aurrerá vs. Tiendas 3B: ¿Quién es la verdadera campeona de los precios bajos en México?

Desde número de tiendas hasta generación de empleo, conoce el panorama completo de Bodega Aurrerá y Tiendas 3B en México.
jue 05 marzo 2026 02:05 PM
Bodega Aurrerá y Tiendas 3B lideran el mercado de tiendas de descuento en México. (Bodega Aurrerá y Tiendas 3B)

Bodega Aurrerá y Tiendas 3B se han convertido en dos de las cadenas más recurridas por los mexicanos cuando se trata de encontrar descuentos, precios bajos y productos que se ajusten a momentos en los que la economía personal o familiar atraviesa dificultades.

Ambas cuentan con una amplia red de sucursales en todo el país. Es común encontrarlas en numerosas alcaldías y municipios, especialmente en zonas populares, donde su modelo de bajo costo responde a las necesidades del día a día.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál de las dos tiene más tiendas, más empleados y cuál registra mayores ventas? Aquí te contamos cómo va la disputa por el título de la reina de las cadenas de descuento en México.

¿Quién vende más?

Uno de los principales factores que juega a favor de Bodega Aurrerá es que forma parte de la red de Walmart de México y Centroamérica, lo que le otorga una capacidad operativa y un alcance mucho mayores en todo el país.

De acuerdo con el cuarto reporte trimestral de 2025 de Walmart , los ingresos totales del grupo —que integra Walmart, Bodega Aurrerá y Sam’s Club— ascendieron a 836,428 millones de pesos durante el año pasado.

La empresa detalla en su sitio web la distribución de esas ventas de la siguiente manera:

-46% corresponde a Bodega Aurrerá

-25% a los hipermercados Walmart

-5% a Walmart Express

-22% a Sam’s Club

Si se toma como referencia ese 46%, se puede estimar que Bodega Aurrerá habría registrado ventas por aproximadamente 384,757 millones de pesos en 2025.

Ventas Bodega Aurrerá
De acuerdo con la información de Walmart, las tiendas de descuento Aurrerá representaron el 46% de las ventas en 2025. (Walmart)

Esta cifra la coloca como la unidad de negocio con mayor peso dentro del grupo y la consolida como uno de los principales motores de ingresos del gigante minorista en México.

Por su parte, Tiendas 3B no ha dado a conocer sus ingresos totales correspondientes a 2025. Sin embargo, existen datos recientes que permiten dimensionar su tamaño.

De acuerdo con el ranking 2025 Las 500 empresas más importantes de México de la revista Expansión, la cadena — propiedad del empresario K. Anthony Hatoum, fundador, presidente del consejo de administración y director ejecutivo — reportó ventas por 57,439 millones de pesos en 2024, lo que la ubicó en el lugar 96 del listado.

Bodega Aurrerá no aparece de manera individual en ese ranking, ya que sus resultados se contabilizan dentro de Walmart de México y Centroamérica, empresa que ocupa la posición número 2 en el listado, solo por debajo de Petróleos Mexicanos.

Oxxo Tiendas 3B
Bodega Aurrerá o Tiendas 3B, ¿cuál tiene más tiendas?

De acuerdo con el reporte más reciente de Walmart, actualmente operan:

-2,698 tiendas Bodega Aurrerá

-338 hipermercados Walmart

-104 supermercados Walmart Express

-176 tiendas Sam’s Club

En total, sumando todas las franquicias, el grupo alcanza 3,316 sucursales en todo México.

Walmart planea crecer más en México y confía en Bodega Aurrera para competir contra Tiendas 3B
Por su parte, Tiendas 3B ya han alcanzado 3,162 tiendas al 30 de septiembre de 2025 , casi igualando el total de sucursales de todo el grupo Walmart en el país.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el formato de Tiendas 3B es más pequeño y su oferta más limitada que la de los supermercados de Walmart y los distintos formatos de Bodega Aurrerá, donde incluso se venden electrodomésticos, ropa y motocicletas.

Por ello, aunque el número de sucursales de 3B sea similar, Aurrerá cuenta con locales de mayor tamaño, incluidos algunos de gran formato, que permiten mayor capacidad de venta y una oferta de productos más amplia.

Tiendas 3B
Tiendas 3B tiene locales más pequeños y oferta limitada, mientras Aurrerá ofrece tiendas grandes con más productos.

¿Quién tiene más empleados?

El grupo Walmart reportó al cierre de 2024 un total de 241,172 empleados , lo que lo convierte en uno de los mayores empleadores privados de México. Sin embargo, la compañía no desglosa cuántos corresponden a cada uno de sus formatos, por lo que no es posible determinar con exactitud el número de empleados de Bodega Aurrerá.

Por su parte, Tiendas 3B cerró 2024 con 25,300 empleados . Aunque esta cifra es mucho menor que la del grupo Walmart, muestra el tamaño y la contribución que esta cadena de tiendas de precios bajos tiene en el empleo formal en el país.

La tienda de Bodega Aurrerá en la Calle de Bolivar en la colonia Obrera es la primera en abrir sus puertas hace 65 años.
Ambas cadenas muestran cómo el mercado de tiendas de descuento sigue siendo estratégico para la economía.

Las conclusiones

El análisis de ventas, sucursales y empleados muestra que tanto Bodega Aurrerá como Tiendas 3B han logrado consolidarse como actores relevantes en el mercado de los precios bajos en México, cada una con estrategias y alcances distintos.

Mientras Bodega Aurrerá se beneficia del respaldo de Walmart de México y Centroamérica, con formatos de gran tamaño y presencia nacional en múltiples ciudades, Tiendas 3B ha expandido rápidamente su red de sucursales, especialmente en zonas populares, logrando un alcance notable en número de locales y generación de empleo.

Sams Costco
Estas diferencias reflejan modelos de negocio complementarios más que directamente comparables: uno se centra en formatos amplios con una amplia oferta de productos, mientras que el otro apuesta por la densidad de tiendas de menor tamaño para acercar precios bajos a los consumidores.

En conjunto, ambas cadenas evidencian cómo el segmento de tiendas de descuento sigue siendo estratégico en México, tanto para la competitividad del sector retail como para la economía de los hogares que buscan optimizar su gasto diario.

