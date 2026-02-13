Publicidad

Panduit apuesta por las herramientas tecnológicas ante la jornada laboral de 40 horas

La compañía optimizará procesos y aprovechará herramientas como IA e IoT para mantener la productividad en sus plantas de Apodaca, sin que eso signifique el recorte de la plantilla laboral.
vie 13 febrero 2026 02:17 PM
Panduit abrirá su planta más importante a nivel mundial en Nuevo León, pero enfrenta un reto: la jornada de 40 horas
Panduit apuesta por invertir en México. (jesús Almazán)

Panduit, fabricante norteamericano especializada en soluciones de infraestructura física, eléctrica y de red, iniciará operaciones de su tercera planta en Apodaca, Nuevo León, en medio de la nueva política laboral que pretende disminuir las horas de trabajo, de manera paulatina, hasta llegar a 40 horas.

La nueva instalación se convertirá en la más importante de la firma a nivel global, tanto por su tamaño como por su enfoque estratégico: la producción de artículos de conectividad eléctrica para Centros de Datos y la industria energética, dos sectores clave en el contexto de la transformación digital y la transición energética.

Pero el fabricante enfrenta un reto: adaptar la nueva operación a la jornada laboral de 40 horas, recién aprobada en el país. La nueva planta permitirá incrementar en alrededor del 40% las fuentes de empleo, lo que se traduce en 1,200 puestos adicionales a los 3,000 con los que Panduit cuenta actualmente. De ahí la relevancia de esta ampliación, tanto por el impacto en la inversión, cuyo monto no fue revelado, como por el aumento en la capacidad productiva.

Carlos Arochi, director de Panduit en Latinoamérica, reconoció que la reducción de la jornada laboral es positiva para los colaboradores, al favorecer un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo; sin embargo, advirtió que también es fundamental evitar un impacto financiero que pudiera resultar catastrófico para las empresas.

Según el estudio “Sobre la reducción de jornada laboral en México”, elaborado por Adecco Group, la nueva disposición oficial implicaría un aumento de costos de entre el 22% y 38%, en función del modelo adoptado cada una de las empresas, y con impactos diferenciados según tamaño y sector.

Panduit para evitar afectaciones desplegará una estrategia centrada en la eficiencia operativa más que en recortes de personal. El plan consistirá en realizar mejoras en los procesos productivos mediante el uso de herramientas tecnológicas como el Internet de las Cosas, que han permitido realizar tareas en 40 horas cuando antes implicaban 48, sin generar sobrecostos y manteniendo la competitividad.

Esto permitirá a la compañía mantener la dinámica que han desarrollado al interior de las fábricas sus 3,000 colaboradores, de los que el 70% son menores de 27 años.

“La estrategia no está enfocada en sustituir trabajadores por robots, sino en optimizar la operación a través de análisis y metodologías aplicadas en planta”, dijo Carlos Arochi, director de Panduit en Latinoamérica, en entrevista con Expansión.

Arochi explicó que su estrategia también están enfocada en apoyar a otras compañías a mitigar ese impacto mediante soluciones que impulsen la eficiencia como es el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT).

“Estas tecnologías permiten optimizar procesos, mejorar la productividad y reducir costos operativos, de modo que la reducción de la jornada no se traduzca en afectaciones significativas para el negocio”, afirmó.

Aunque algunas empresas podrían optar por incorporar tecnología para compensar la reducción de la jornada, esta transición también implicaría inversiones relevantes en su operación, debido a que la adopción de herramientas digitales en el país aún no está plenamente masificada, destacó Adecco Group.

En medio de un entorno internacional incierto y de cambios regulatorios en el mercado laboral mexicano, Panduit apuesta por crecer y adaptarse sin sacrificar competitividad.

La apertura de su nueva planta en Apodaca no solo refuerza su posición estratégica en sectores clave, sino que también pone a prueba su capacidad para convertir la eficiencia tecnológica en el principal aliado frente a la jornada de 40 horas, en un momento en que la productividad será determinante para sostener la expansión industrial en el país.

