La plataforma digital de compra, venta, financiamiento y servicio de autos seminuevos, Kavak, anunció este martes una ronda de inversión por 300 millones de dólares (mdd) liderada por firmas como Andreesen Horowitz, WCM Investment Management, Lingotto Innovation, Foxhaven, Galdana Ventures, Stelac y Allen & Company LLC.
Kavak capta inversiones por 300 millones de dólares para crecer en Latinoamérica
El respaldo de Andreessen Horowitz representa un voto de confianza en la transformación, rentabilidad y liderazgo regional de Kavak, destacó la compañía en un comunicado.
Kavak mencionó que esta inversión se produce luego de que el año pasado se concretaran casi 120,000 transacciones, que representaron un crecimiento cercano al 40% en comparación al 2024
Con estos recursos, Kavak detalló que busca fortalecer su balance y acelerar iniciativas de crecimiento, incluyendo la expansión de su capacidad de financiamiento y el desarrollo de productos fintech, el fortalecimiento de sus capacidades en mercados de capitales, la inversión continua en tecnología, inteligencia artificial y excelencia operativa, así como el fortalecimiento de su ecosistema de marketplace para contribuir a la formalización de la categoría de autos usados.
"Esta ronda de financiamiento sirve de combustible para esa misión. Nos estamos fortaleciendo para seguir acompañando a más usuarios a lo largo de los ciclos de compra-venta y acelerar la evolución del producto y la tecnología que hacen la experiencia más rápida, sencilla y segura", dijo Carlos García, fundador y CEO de Kavak.
El negocio fintech de Kavak ha otorgado más de 1,000 mdd en financiamiento a clientes desde su creación. En el cuarto trimestre de 2025, la compañía alcanzó un promedio anual de 600 mdd en créditos otorgados a sus clientes, iniciando 2026 con un crecimiento cercano al 100% en su vertical fintech.
“Esta es la mayor inversión que ha hecho Andreessen Horowitz en una sola compañía en Latinoamérica y la primera inversión en la región desde nuestro fondo a16z Growth. Kavak ha construido una plataforma que define su categoría, con una misión clara de promover el acceso y aumentar la confianza en un mercado gigantesco”, señaló David George, general partner y líder del fondo a16z Growth, en el comunicado.
Kavak añade que avanza con la expansión de su ecosistema de marketplace, permitiendo que más de 5,000 socios comerciales y aliados (concesionarias, agencias, lotes, distribuidores, empresas de flotas, bancos y aseguradoras) utilicen su tecnología y capacidades para servir a los clientes y contribuir a reducir la informalidad en el mercado en general.