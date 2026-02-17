Kavak capta inversiones por 300 millones de dólares para crecer en Latinoamérica

"Esta ronda de financiamiento sirve de combustible para esa misión. Nos estamos fortaleciendo ​ para seguir acompañando a más usuarios a lo largo de los ciclos de compra-venta y acelerar la evolución del producto y la tecnología que hacen la experiencia más rápida, sencilla y segura", dijo Carlos García, fundador y CEO de Kavak.

El negocio fintech de Kavak ha otorgado más de 1,000 mdd en financiamiento a clientes desde su creación. En el cuarto trimestre de 2025, la compañía alcanzó un promedio anual de 600 mdd en créditos otorgados a sus clientes, iniciando 2026 con un crecimiento cercano al 100% en su vertical fintech.

“Esta es la mayor inversión que ha hecho Andreessen Horowitz en una sola compañía en Latinoamérica y la primera inversión en la región desde nuestro fondo a16z Growth. Kavak ha construido una plataforma que define su categoría, con una misión clara de promover el acceso y aumentar la confianza en un mercado gigantesco”, señaló David George, general partner y líder del fondo a16z Growth, en el comunicado.

Kavak añade que avanza con la expansión de su ecosistema de marketplace, permitiendo que más de 5,000 socios comerciales y aliados (concesionarias, agencias, lotes, distribuidores, empresas de flotas, bancos y aseguradoras) utilicen su tecnología y capacidades para servir a los clientes y contribuir a reducir la informalidad en el mercado en general.