Sonora tendrá su propio auto eléctrico hecho en México gracias a empresarios, pero su plan avanza a contrarreloj

“En nuestro país ahora contamos con el talento humano, especialmente en Sonora, para crear este modelo. Hemos demostrado al mundo que podíamos traer inversiones y productos de todas partes del mundo, de giros como aeroespacial, automotriz, médico, pero ahora estamos demostrando que podemos desarrollar manufactura internamente”, comenta Gallego en entrevista con Expansión.

Al tratarse de un proyecto alineado con el Plan México, que busca incentivar la producción de manufactura nacional, así como con el Plan Sonora, que sienta sus bases en la transición energética, la iniciativa ya cuenta con el respaldo del gobierno de la entidad, además de que se está en pláticas con el gobierno federal para su robustecimiento.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, con el prototipo a escala de BMC. (Cortesía BMC)

El objetivo es claro y a contrarreloj, ya que la intención es presentar el prototipo funcional en el 39° Simposio y Exposición de Vehículos Eléctricos (EVS39) en Long Beach, California, para lo cual ya se han hecho una serie de asociaciones estratégicas, como con el Instituto Tecnológico de Hermosillo y Aria Group, con sede también en California y que está especializada en el desarrollo de prototipos.

Miguel Ángel Bravo, socio fundador y director comercial de BMC, dice que la intención de hacer sinergias con otras empresas e instituciones es “acelerar la curva de aprendizaje” en México, de tal manera que, por ejemplo, la empresa californiana se encargará de desarrollar la información necesaria para identificar la proveeduría con la que contará este vehículo, que será centrará en primera instancia en Sonora, en miras de aprovechar la cadena de valor en torno a la planta de Ford en el estado, para después localizar otros componentes a nivel nacional.

Gertie Agraz, directora del proyecto, destaca que, puesto que también tiene el objetivo de que sea exportado a países como Estados Unidos, contará con un mínimo de 75% de Valor de Contenido Regional (VCR) para que pueda transitar en los tres países que integran el T-MEC.

“Necesita ser 75% T-MEC, entonces, por supuesto que nosotros estaremos buscando cumplir con los porcentajes máximos de proveeduría de la región, sin embargo, tenemos ahí un margen en donde podemos suministrar esas partes, como baterías, que en la región no vamos a encontrar o que no vamos a encontrar ese balance de precio y calidad que necesita nuestro vehículo”, comenta.