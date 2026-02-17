Publicidad

Empresarios de Sonora invierten 115 mdd en un auto eléctrico "Hecho en México"

Beyond Movilidad Compartida presentará en junio un prototipo de auto eléctrico con ingeniería mexicana. Busca producirlo en Hermosillo, bajo las reglas del T-MEC, y enfocarlo a flotillas vía leasing.
mar 17 febrero 2026 11:05 AM
Sonora tendrá su propio auto eléctrico hecho en México gracias a empresarios, pero su plan avanza a contrarreloj
Uno de los objetivos del proyecto es utilizar la proveeduría generada por la planta de Ford en Sonora. (BMC Beyond Movilidad Compartida)

En medio del clima seco de Sonora, la idea de desarrollar y producir un auto eléctrico con ingeniería y proveeduría mexicana comienza a tomar más forma. Beyond Movilidad Compartida (BMC) es una propuesta impulsada por la iniciativa privada de la entidad y que pretende presentar de manera oficial su primer vehículo funcional en junio de este año.

La apuesta comienza con una inversión inicial de 115 millones de dólares, enfocados en el desarrollo del prototipo funcional del vehículo, que busca ser una especie de traje a la medida. Ya sea para usarse en entregas de última milla, en transporte de pasajeros o un híbrido entre ambos, el objetivo es que éste pueda ajustarse a las necesidades de sus clientes.

Maria Elena Gallego, presidenta y CEO de Sonitronies-Collectron y también presidenta del consejo de administración de BMC, explica que luego de concentrarse por más de cuatro décadas en la atracción de inversión a la entidad, el estado está listo para ver manufactura automotriz “Hecha en México” y pensada para el mercado interno.

“En nuestro país ahora contamos con el talento humano, especialmente en Sonora, para crear este modelo. Hemos demostrado al mundo que podíamos traer inversiones y productos de todas partes del mundo, de giros como aeroespacial, automotriz, médico, pero ahora estamos demostrando que podemos desarrollar manufactura internamente”, comenta Gallego en entrevista con Expansión.

Al tratarse de un proyecto alineado con el Plan México, que busca incentivar la producción de manufactura nacional, así como con el Plan Sonora, que sienta sus bases en la transición energética, la iniciativa ya cuenta con el respaldo del gobierno de la entidad, además de que se está en pláticas con el gobierno federal para su robustecimiento.

El plan de los empresarios sonorenses para desarrollar un auto eléctrico "Hecho en México"
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, con el prototipo a escala de BMC. (Cortesía BMC)

El objetivo es claro y a contrarreloj, ya que la intención es presentar el prototipo funcional en el 39° Simposio y Exposición de Vehículos Eléctricos (EVS39) en Long Beach, California, para lo cual ya se han hecho una serie de asociaciones estratégicas, como con el Instituto Tecnológico de Hermosillo y Aria Group, con sede también en California y que está especializada en el desarrollo de prototipos.

Miguel Ángel Bravo, socio fundador y director comercial de BMC, dice que la intención de hacer sinergias con otras empresas e instituciones es “acelerar la curva de aprendizaje” en México, de tal manera que, por ejemplo, la empresa californiana se encargará de desarrollar la información necesaria para identificar la proveeduría con la que contará este vehículo, que será centrará en primera instancia en Sonora, en miras de aprovechar la cadena de valor en torno a la planta de Ford en el estado, para después localizar otros componentes a nivel nacional.

Gertie Agraz, directora del proyecto, destaca que, puesto que también tiene el objetivo de que sea exportado a países como Estados Unidos, contará con un mínimo de 75% de Valor de Contenido Regional (VCR) para que pueda transitar en los tres países que integran el T-MEC.

“Necesita ser 75% T-MEC, entonces, por supuesto que nosotros estaremos buscando cumplir con los porcentajes máximos de proveeduría de la región, sin embargo, tenemos ahí un margen en donde podemos suministrar esas partes, como baterías, que en la región no vamos a encontrar o que no vamos a encontrar ese balance de precio y calidad que necesita nuestro vehículo”, comenta.

Aunque el modelo que se presentará en Estados Unidos estará hecho en aquel país en un primer momento, la meta es contar con una planta de manufactura en Hermosillo, la cual ya está en etapa de construcción, pues el cronograma marca que esta deberá estar produciendo 1,000 unidades para 2028. La cifra pretende elevarse a 18,000 unidades cinco años posteriores.

El modelo de negocio será diferente al que siguen las automotrices en México, ya que BMC no venderá de manera directa los vehículos. Bravo narra que se apostará por un modelo de leasing operativo, similar al que se siguen las aerolíneas con los aviones, en donde la unidad es arrendada y no adquirida por la empresa.

“Es un modelo ya se está utilizando en algunas plataformas de renta, como en Argentina. Aquí hay modelos parecidos con VEMO o OneCarNow. Cuando se renta un vehículo o alquila solamente se paga por el alquiler y de esa manera lo que tienes es un costo bajísimo… Así aceleramos la amortización del vehículo. Esa es nuestra diferencia. Por eso cuando nos preguntan cómo vamos competir contra China, es porque nosotros no vendemos el vehículo, no hay intermediación”, argumenta.

La intención es que este pueda ofrecerse a un precio de leasing de alrededor de 800 dólares mensuales, aunque la cifra aún puede cambiar, de acuerdo con los directivos. Con esto, el principal target de BMC serán aquellas empresas que requieran vehículos para transportar a su personal o que necesiten repartir mercancías

La propuesta ya ha sido presentada a empresas como Aeroméxico, Coppel, Vemo y OneCarNow, firmas que, asegura Bravo, están entusiasmadas con el vehículo y que quieren ver ya el prototipo funcional.

“Será para todas aquellas empresas que necesiten movilizar personas o movilizar carga, por ejemplo, ya nos comunicamos con Mercado Libre, estamos próximos vamos a comunicarnos con Amazon y hay otros con los cuales nos estamos comunicando. Nosotros apuntamos a flotillas. Estamos contactándonos y presentando el proyecto”, agrega.

Aunque en un primer momento el vehículo tendrá celdas y baterías de litio no fabricadas en México, puesto que en el territorio nacional su fabricación aun es nula, el plan de BMC es que, conforme vaya madurando el proyecto, también se cuente con una planta de baterías en el estado fronterizo y que estaría instalada en Ciudad Obregón.

BMC también quiere apostar por un modelo de educación dual, por lo cual ya está haciendo sinergias con el Instituto Tecnológico de Hermosillo. “No solo vamos a desarrollar un carro, sino que vamos a dejar la experiencia aquí, iniciando por el ITH, para desarrollar a futuro más carros en México”, concluye Gallego.

