Sonora tendrá su propio auto eléctrico hecho en México gracias a empresarios, pero su plan avanza a contrarreloj

Aunque el modelo que se presentará en Estados Unidos estará hecho en aquel país en un primer momento, la meta es contar con una planta de manufactura en Hermosillo, la cual ya está en etapa de construcción, pues el cronograma marca que esta deberá estar produciendo 1,000 unidades para 2028. La cifra pretende elevarse a 18,000 unidades cinco años posteriores.
El modelo de negocio será diferente al que siguen las automotrices en México, ya que BMC no venderá de manera directa los vehículos. Bravo narra que se apostará por un modelo de leasing operativo, similar al que se siguen las aerolíneas con los aviones, en donde la unidad es arrendada y no adquirida por la empresa.
“Es un modelo ya se está utilizando en algunas plataformas de renta, como en Argentina. Aquí hay modelos parecidos con VEMO o OneCarNow. Cuando se renta un vehículo o alquila solamente se paga por el alquiler y de esa manera lo que tienes es un costo bajísimo… Así aceleramos la amortización del vehículo. Esa es nuestra diferencia. Por eso cuando nos preguntan cómo vamos competir contra China, es porque nosotros no vendemos el vehículo, no hay intermediación”, argumenta.
La intención es que este pueda ofrecerse a un precio de leasing de alrededor de 800 dólares mensuales, aunque la cifra aún puede cambiar, de acuerdo con los directivos. Con esto, el principal target de BMC serán aquellas empresas que requieran vehículos para transportar a su personal o que necesiten repartir mercancías
La propuesta ya ha sido presentada a empresas como Aeroméxico, Coppel, Vemo y OneCarNow, firmas que, asegura Bravo, están entusiasmadas con el vehículo y que quieren ver ya el prototipo funcional.
“Será para todas aquellas empresas que necesiten movilizar personas o movilizar carga, por ejemplo, ya nos comunicamos con Mercado Libre, estamos próximos vamos a comunicarnos con Amazon y hay otros con los cuales nos estamos comunicando. Nosotros apuntamos a flotillas. Estamos contactándonos y presentando el proyecto”, agrega.
Aunque en un primer momento el vehículo tendrá celdas y baterías de litio no fabricadas en México, puesto que en el territorio nacional su fabricación aun es nula, el plan de BMC es que, conforme vaya madurando el proyecto, también se cuente con una planta de baterías en el estado fronterizo y que estaría instalada en Ciudad Obregón.
BMC también quiere apostar por un modelo de educación dual, por lo cual ya está haciendo sinergias con el Instituto Tecnológico de Hermosillo. “No solo vamos a desarrollar un carro, sino que vamos a dejar la experiencia aquí, iniciando por el ITH, para desarrollar a futuro más carros en México”, concluye Gallego.