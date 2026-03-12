Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

La nueva función de Mercado Play ya permite alquilar películas

Los suscriptores que deseen alquilar películas dentro de la plataforma de Mercado Play tendrán descuentos en el lanzamiento de esta nueva modalidad de la plataforma de streaming.
jue 12 marzo 2026 12:52 PM
Mercado Libre tiene una nueva función: permite rentar películas en Mercado Play para competir frente a otras apps
La opción de alquiler de renta de películas ya se muestra disponible en México. El catálogo muestra películas que fueron nominadas a los Premios Oscar. (Foto: play.mercadolibre.)

Mercado Libre dio a conocer que Mercado Play, su plataforma gratuita de películas y series, ofrecerá a sus usuarios la oportunidad de alquilar películas a las que tendrá acceso por un periodo de 48 horas, y durante el mes del lanzamiento de la nueva modalidad de consumo tendrá ofertas en el precio.

El acceso será dentro de la misma plataforma y estará disponible para Argentina, México y Brasil quienes tendrán la oportunidad de realizar el pago en el mismo ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago.

Publicidad

El lanzamiento se hace unos días antes de los Premios Oscar, por lo que dentro del catálogo de las películas se encuentran dos de las más nominadas de esta 98.ª edición: Sinners, con un récord de 16 nominaciones, y One Battle After the Other, que acumula 13, además de otras 15 nominadas a lo largo de la historia de los premios.

¿Cómo funciona el alquiler de películas?

La opción de rentar películas aparece al abrir la plataforma y muestra la saga completa de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix, Superman, entre otras, que al mismo tiempo ofrece un descuento especial del 30% en Argentina, 25% Brasil y 20% México para su catálogo de alquiler premium, vigente del 9 al 26 de marzo.

El alquiler de las películas arrancará con un precio de renta desde los 48 pesos y cada título contará con un periodo de 48 horas para que los usuarios la vean; tras ese plazo, volverá a mostrarse como disponible para renta.

Publicidad

Mercado Play tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. La aplicación está disponible para Samsung (Tizen), LG (webOS), Android TV y Google TV.

La apuesta de Mercado Libre por el streaming ha ido en aumento en los últimos años. Primero integró beneficios de entretenimiento en su programa Meli+, que incluye acceso a Disney+ con anuncios, y recientemente lanzó Meli Mega, un esquema que ofrece hasta 30% de descuento en la contratación de plataformas en paquete.

Estos servicios se sumaron a Mercado Play, su propia plataforma de contenidos que hasta ahora funcionaba 100% de manera gratuita. Durante el lanzamiento de Meli Mega, la empresa dijo a Expansión que estas ofertas no interfieren entre sí, pues Mercado Play se enfoca principalmente en contenido clásico; de hecho, una de sus series más vistas es La Niñera.

Leer más:

Mercado Libre lanza Meli Mega para que ahorres hasta 50% en Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV
Tecnología

Mercado Libre lanza Meli Mega para que ahorres hasta 50% en Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV

Publicidad

En febrero pasado, Mercado Libre presento Meli Mega , una propuesta que busca concentrar entretenimiento, compras y pagos en un solo lugar de Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV en un mismo paquete, en donde se puede elegir ver el contenido con o sin anuncios.

Tags

mercado pago Streaming

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad