Mercado Libre tiene una nueva función: permite rentar películas en Mercado Play para competir frente a otras apps

Mercado Libre dio a conocer que Mercado Play, su plataforma gratuita de películas y series, ofrecerá a sus usuarios la oportunidad de alquilar películas a las que tendrá acceso por un periodo de 48 horas, y durante el mes del lanzamiento de la nueva modalidad de consumo tendrá ofertas en el precio.
El acceso será dentro de la misma plataforma y estará disponible para Argentina, México y Brasil quienes tendrán la oportunidad de realizar el pago en el mismo ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago.