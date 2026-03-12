Mercado Libre tiene una nueva función: permite rentar películas en Mercado Play para competir frente a otras apps

El lanzamiento se hace unos días antes de los Premios Oscar, por lo que dentro del catálogo de las películas se encuentran dos de las más nominadas de esta 98.ª edición: Sinners, con un récord de 16 nominaciones, y One Battle After the Other, que acumula 13, además de otras 15 nominadas a lo largo de la historia de los premios.

¿Cómo funciona el alquiler de películas?

La opción de rentar películas aparece al abrir la plataforma y muestra la saga completa de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix, Superman, entre otras, que al mismo tiempo ofrece un descuento especial del 30% en Argentina, 25% Brasil y 20% México para su catálogo de alquiler premium, vigente del 9 al 26 de marzo.

El alquiler de las películas arrancará con un precio de renta desde los 48 pesos y cada título contará con un periodo de 48 horas para que los usuarios la vean; tras ese plazo, volverá a mostrarse como disponible para renta.