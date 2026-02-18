Las fusiones y adquisiciones cambian el mapa de las telecomunicaciones en Latinoamérica

Hasta hace seis años los servicios que eran los más relevantes, ahora son secundarios. Por ejemplo, los hábitos de comunicación de los usuarios cambiaron de manera estrepitosa, desplazando la telefonía móvil por la de aplicaciones de mensajería y de videollamadas.

“Los servicios tradicionales se están mermando debido a la facilidad en la accesibilidad de aplicaciones de comunicación. Estos servicios eran la principal fuente de ingresos de las empresas y ahora la situación las está llevando a mirarse más allá de la telefonía”, aseguró Adolfo Cuevas, experto en telecomunicaciones y excomisionado presidente del IFT.

Estos factores se reflejan en los ingresos. Las ventas del sector móvil a nivel Latinoamérica aunque crecen de forma sostenida —pasando de alrededor de 68,000 millones de dólares en 2024 a más de 80,000 millones rumbo a 2030—, su tasa de crecimiento anual paso de 9% en 2024 a 3% en 2030, según previsiones de la Asociación de la GSMA.

Mientras que en operadores como América Móvil se refleja en la generación de beneficios. En 2022, la empresa totalizó 81, 506 millones de pesos en utilidad neta, mientras que 2024 fue de 27, 521 milones de pesos.