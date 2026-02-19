Antes de Mixue, ya estaba Gong Cha: Esta es la franquicia líder del Bubble tea en México

Gong Cha, la franquicia taiwanesa que conquistó por su calidad premium

“Gong Cha” es un término chino que significa ofrecer al Emperador el mejor té de entre todos los presentes, lo que requiere la más alta calidad y máxima exigencia.

Esta fue la idea que dos amigos, Zhen-Hua Wu y Ming-Hsi Huang, quienes establecieron una tetería en 1996 para ofrecer tés premium de gran variedad y recetas innovadoras, con una diversidad de bebidas de té de burbujas o Bubble Tea.

Gong Cha se convirtió en un sitio favorito por sus clientes, y comenzó a crecer su fama por el boca a boca. Con los años, vieron la oportunidad que tenían en manos. En 2006, Huang yWu crearon la marca Gong cha y abrieron su primera tienda en la ciudad de Kaohsiung, Taiwán.

Gong Cha en Kaohsiung, Taiwán. (www.gong-cha.com)

El significado de su nombre se volvió en identidad y compromiso, lo que sentó las bases para su crecimiento internacional.

En 2009, la empresa abrió su primera tienda en el extranjero. Decidieron apostar por Hong Kong, donde fue bien recibida y dio paso para expandir su participación en el mercado global, inicialmente en economías asiáticas, como Singapur, Malasia, Filipinas y Macao en 2010.

Sin embargo, el mayor impulso que tuvo la marca fue en el distrito de Hongdae, en Corea del Sur, en 2011. En tres años, la empresa creció a más de 450 tiendas. En esta época, se creó la cultura moderna de tiendas de té.

La expansión internacional siguió en los años siguientes. En 2012, salió de Asia para llegar a Australia. En 2015, entró al mercado japonés, donde obtuvo el récord de 3,000 tazas vendidas al día. Al año siguiente, la marca dió el salto a Estados Unidos y Canadá, introduciendo el té de burbujas premium.

De acuerdo con la empresa, en 2013 se estableció un laboratorio de control de calidad de primer nivel en Taiwán, para garantizar la consistencia del sabor y la calidad de sus tés a medida que la marca crecía mundialmente. En 2014, Gong Cha fue votada como la marca de comida y bebida más popular en Singapur y Corea.