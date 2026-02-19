Antes de Mixue, ya estaba Gong Cha: Esta es la franquicia líder del Bubble tea en México

Recientemente Mixue abrió su primera sucursal en México , en un local en el Centro Histórico de la capital, acaparando a diferentes clientes que iban en busca de helados y bebidas. Sin embargo, antes del Rey de la Nieve, otra empresa ya tenía la corona del Bubble Tea.
Gong Cha, una franquicia taiwanesa, se abrió paso en los paladares mexicanos desde 2019, y actualmente tiene más de 100 puntos de venta en la república, donde ofrece tés, smoothies, cafés y bebidas con tapioca.
Gong Cha, la franquicia taiwanesa que conquistó por su calidad premium
“Gong Cha” es un término chino que significa ofrecer al Emperador el mejor té de entre todos los presentes, lo que requiere la más alta calidad y máxima exigencia.
Esta fue la idea que dos amigos, Zhen-Hua Wu y Ming-Hsi Huang, quienes establecieron una tetería en 1996 para ofrecer tés premium de gran variedad y recetas innovadoras, con una diversidad de bebidas de té de burbujas o Bubble Tea.
Gong Cha se convirtió en un sitio favorito por sus clientes, y comenzó a crecer su fama por el boca a boca. Con los años, vieron la oportunidad que tenían en manos. En 2006, Huang yWu crearon la marca Gong cha y abrieron su primera tienda en la ciudad de Kaohsiung, Taiwán.
El significado de su nombre se volvió en identidad y compromiso, lo que sentó las bases para su crecimiento internacional.
En 2009, la empresa abrió su primera tienda en el extranjero. Decidieron apostar por Hong Kong, donde fue bien recibida y dio paso para expandir su participación en el mercado global, inicialmente en economías asiáticas, como Singapur, Malasia, Filipinas y Macao en 2010.
Sin embargo, el mayor impulso que tuvo la marca fue en el distrito de Hongdae, en Corea del Sur, en 2011. En tres años, la empresa creció a más de 450 tiendas. En esta época, se creó la cultura moderna de tiendas de té.
La expansión internacional siguió en los años siguientes. En 2012, salió de Asia para llegar a Australia. En 2015, entró al mercado japonés, donde obtuvo el récord de 3,000 tazas vendidas al día. Al año siguiente, la marca dió el salto a Estados Unidos y Canadá, introduciendo el té de burbujas premium.
De acuerdo con la empresa, en 2013 se estableció un laboratorio de control de calidad de primer nivel en Taiwán, para garantizar la consistencia del sabor y la calidad de sus tés a medida que la marca crecía mundialmente. En 2014, Gong Cha fue votada como la marca de comida y bebida más popular en Singapur y Corea.
Publicidad
Hacer de Gong Cha en el té lo que es Starbucks para el café
La empresa tuvo un cambio de gestión relevante en 2017. El 70% de la propiedad pasó a manos de Kim Yeo-Jin, quien presidía la marca de Gong Cha en Corea, con respaldo de la firma de capital privado Unison Capital.
La marca tenía problemas de organización de los equipos. Tras la adquisición, se reorganizó y amplió la plantilla con el objetivo de hacer que Gong Cha se convirtiera en líder del té en el mercado asiático, que era 2.3 veces mayor que el de café, según medios coreanos.
La intención era hacer de Gong Cha en el té, lo que es Starbucks en el café, sin cambiar el sabor distintivo que tenía desde el inicio.
"Nuestro objetivo es convertir a Gong cha en el 'Starbucks del mercado del té'" y "Planeamos expandirnos a Sudamérica y Oriente Medio", dijo el director ejecutivo Kim Eui-yeol, tras ser seleccionado para su administración.
Y así sucedió, de cierta manera. En 2019, la marca llegó a Inglaterra y a México, y logró sumar las 1,000 tiendas en el mundo. En 2020, se inauguraron unas tiendas en Indonesia, y amplió la presencia en Estados Unidos al abrir más franquicias en Florida, Texas y Massachusetts.
En 2021, llegó a Camboya, y en 2022 creció en otros mercados como Bélgica, Panamá y Chicago, llegando a más de 1,500 tiendas en todo el mundo. La cifra llegó a 2,000 tras la llegada a Francia.
En 2023, Gong cha adquirió su propia plantación de té, lo que garantiza la proveeduría de hojas de té de la más alta calidad. Un año después, la marca se expandió a Marruecos, Arabia Saudita, Honduras, Puerto Rico y Mauricio, consolidando su presencia global. Actualmente, está en 23 regiones.
El plan de la empresa es alcanzar las 10,000 tiendas para 2032.
A la par, rediseñó sus tiendas y automatizó las cocinas para mejorar la experiencia a los clientes, con mayor rapidez en el servicio y la consistencia del sabor.
Publicidad
Gong Cha en México
A diferencia de Mixue, Gong Cha no abrió su primera tienda en la capital, sino en la ciudad de Guadalajara, en febrero de 2019. A partir de su éxito y aceptación, la marca han tenido más de 100 aperturas en las principales ciudades de México como Guadalajara, CDMX, Monterrey, Cancún y muchas otras.
La cifra era uno de los objetivos que se planearon en 2025.
Su visión es ser la primera elección como Franquicia de Bubble Tea en México, a través de productos de alta calidad, con experiencia personalizada que da valor intangible al servicio.
Al respecto, Gong Cha se caracteriza por ofrecer:
Infusiones de té cada cuatro horas, para mantener su frescura;
Tapioca cocinada cada 4 horas;
Fino té seleccionado de los campos de Taiwán; y
Un estricto control de calidad en todos los ingredientes.
Los precios de las bebidas oscilan entre los 61 a 140 pesos, sin contar los toppings para agregar. También ofrece algunos postres y alimentos como galletas o ramen.
Actores de dramas y cantantes de Kpop como embajadores de marca
Gong Cha ha aprovechado la fama de algunos artistas para promocionar la marca y atraer al público joven en Corea.
En 2016, la marca seleccionó al actor y modelo Lee Jong Suk, quien participó en varios anuncios de televisión, videos, eventos para los consumidores y publicidad. Esto volvió a ocurrir recientemente en 2025, cuando Gong Cha eligió a Félix, integrante de Stray Kids, para ser embajador global.
“Es una apuesta clara por conectar con el público de la Generación Z a través de una personalidad auténtica y cercana”, menciona la empresa en su sitio oficial.
Y para ir más allá, se lanzó un menú especial llamado “Félix Pick”, en el que se destacan algunas bebidas seleccionadas por el propio Félix o muy identificadas al gusto del cantante. Esta colaboración no se quedó en Corea, sino que llegó a México con merch limitada y ambientes con estilo K-pop.